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Jeep Meridian: जीप मेरिडियनची ’85th Anniversary Edition’ रु. ३६.०५ लाखांत लाँच; केवळ ८५ युनिट्सच विक्रीसाठी उपलब्ध!

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:27 PM IST
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सारांश

जीप इंडियाने ब्रँडच्या ८५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त 'जीप मेरिडियन ८५थ ॲनिव्हर्सरी एडिशन' ही लिमिटेड एसयूव्ही ३६.०५ लाख रुपयांना लाँच केली आहे. ऑल-ब्लॅक कॅबिन, मायन गोल्ड एक्सेंट्स आणि ५२ भाषा समजणाऱ्या 'CARA AI' असिस्टंटसह सज्ज असलेल्या या खास मॉडेलचे देशभरात केवळ ८५ युनिट्सच उपलब्ध असणार आहेत.

Jeep Meridian: जीप मेरिडियनची ’85th Anniversary Edition’ रु. ३६.०५ लाखांत लाँच; केवळ ८५ युनिट्सच विक्रीसाठी उपलब्ध!
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विस्तार
  • जीपने ८५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘जीप मेरिडियन ८५थ ॲनिव्हर्सरी एडिशन’ ही ३-रो एसयूव्ही ३६.०५ लाख रुपयांना लाँच केली असून, याचे भारतात केवळ ८५ युनिट्स विकले जातील.
  • ओव्हरलँड व्हेरियंटवर आधारित असणाऱ्या या मॉडेलमध्ये १८-इंच अलॉय व्हील्स, ‘मायान गोल्ड’ एक्सेंट्ससह ऑल-ब्लॅक कॅबिन आणि खास ॲक्सेसरीज पॅकेज दिले आहे.
  • यामध्ये दिलेले नवीन ‘CARA AI’ इन-कार तंत्रज्ञान तब्बल ५२ भाषांना सपोर्ट करते, ज्यामुळे व्हॉईस कमांडद्वारे नेव्हिगेशन, कॉल्स आणि म्युझिक हाताळता येते.

जीप इंडियाने आपल्या ब्रँडच्या ८५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपल्या लोकप्रिय ३-रो एसयूव्ही जीप मेरिडियनची ८५वी ॲनिव्हर्सरी एडिशन’ भारतात लाँच केली आहे. देशभरात या खास कलेक्टर एडिशनचे केवळ ८५ युनिट्सच विक्रीसाठी उपलब्ध केले जाणार आहेत. मेरिडियनच्या टॉप-स्पेक ‘ओव्हरलँड’ व्हेरियंटवर आधारित असलेल्या या मॉडेलची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ३६.०५ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. यासोबतच जीपने मेरिडियन रेंजमध्ये ‘CARA AI’ व्हॉईस असिस्टंट फीचर देखील सादर केले असून, हे तंत्रज्ञान असलेल्या व्हेरियंट्सची किंमत ३०.४५ लाख रुपयांपासून सुरू होते.

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स्पेशल लुक, प्रीमियम कॅबिन आणि एक्सक्लुझिव्ह पॅकेज

या लिमिटेड एडिशनला नियमित मॉडेलपेक्षा वेगळे ठरवण्यासाठी ग्लॉस ब्लॅक १८-इंच अलॉय व्हील्स आणि खास ८५थ ॲनिव्हर्सरी स्टायलिंग एलिमेंट्स देण्यात आले आहेत. गाडीच्या आतील भागात ऑल-ब्लॅक थीमसह ‘मायान गोल्ड’ एक्सेंट्स आणि आकर्षक कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कॅबिनला अत्यंत लक्झरी लुक मिळतो. तसेच ग्राहकांना अतिरिक्त पर्सनल टच देण्यासाठी कंपनीने ’85th Anniversary AXS’ पॅकेजही उपलब्ध केले आहे, ज्यामध्ये स्पेशल कारपेट फ्लोअर मॅट्स, ॲनिव्हर्सरी डिकल्स, ॲम्बियंट लाईटिंग आणि स्काय लाउंज सनरूफ इल्युमिनेशनचा समावेश आहे.

५२ भाषा समजणारा ‘CARA AI’ व्हॉईस असिस्टंट

या लाँचसोबतच स्टेलांटिस कंपनीने ‘CARA AI’ हे व्हॉईस-सक्षम इन-कार असिस्टंट तंत्रज्ञान मेरिडियन रेंजमध्ये जोडले आहे. या एआय असिस्टंटमुळे ड्रायव्हर आणि प्रवासी नैसर्गिक आवाजात कमांड देऊन नेव्हिगेशन, हवामानाचे अपडेट्स, रिमाइंडर, फोन कॉल्स, संगीत आणि गाडीची काही ठराविक नियंत्रणे हाताळू शकतात. विशेष म्हणजे, ‘CARA AI’ सामान्य ज्ञानाच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकते आणि भारतीय भाषांसह तब्बल ५२ भाषांना सपोर्ट करते.

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बुकिंग्स आणि कंपनीची प्रतिक्रिया

लाँच प्रसंगी बोलताना स्टेलांटिस इंडियाचे बिझनेस हेड आणि डायरेक्टर कुमार प्रियेश म्हणाले की, गेल्या ८५ वर्षांपासून जीपने केवळ एका वाहनापेक्षा अधिक; स्वातंत्र्य, शोध आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे आणि ही ८५वी ॲनिव्हर्सरी एडिशन म्हणजे जीपच्या ऐतिहासिक प्रवासाला दिलेली एक खास मानवंदना आहे. जीप मेरिडियन ८५वी ॲनिव्हर्सरी एडिशनसाठी बुकिंग्स आता देशभरातील अधिकृत जीप डीलरशिप्स आणि कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर सुरू झाले आहेत.

Web Title: Jeep meridian 85th anniversary edition launch price auto news marathi

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:27 PM

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