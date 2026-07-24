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आषाढी एकादशीसाठी पुणे सज्ज; शहरातील प्रमुख विठ्ठल मंदिरांमध्ये जय्यत तयारी

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:16 PM IST
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सारांश

Ashadhi Ekadashi Vitthal temple decoration: आषाढी एकादशीनिमित्त शहरातील विठ्ठल मंदिरांमध्ये भक्तीमय वातावरण निर्माण झाले असून, सजावट, भजन-कीर्तन, हरिनाम सप्ताह आणि महाप्रसादाच्या तयारीला वेग आला आहे. मोठ्या संख्येने भाविक येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंदिर समित्या आणि प्रशासनाकडून दर्शन व्यवस्था व विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.

आषाढी एकादशीसाठी पुणे सज्ज; शहरातील प्रमुख विठ्ठल मंदिरांमध्ये जय्यत तयारी
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विस्तार
  • आषाढी एकादशीसाठी पुणे सज्ज
  • शहरातील प्रमुख विठ्ठल मंदिरांमध्ये जय्यत तयारी
  • मंदिर समित्या आणि प्रशासनाने विशेष नियोजन
पुणे शहर: आषाढी एकादशीनिमित्त शहरातील विठ्ठल मंदिरांमध्ये भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले आहे. मंदिरांची स्वच्छता, फुलांची सजावट, विद्युत रोषणाई, हरिनाम सप्ताह, भजन-कीर्तन, अखंड हरिपाठ आणि महाप्रसादाची तयारी आहे. यंदा मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंदिर समित्या आणि प्रशासनाने विशेष नियोजन केले आहे.

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शहरातील नवी पेठेतील श्री पालखी विठोबा मंदिर, भवानी पेठेतील श्री विठ्ठल मंदिर, सदाशिव पेठेतील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, एरंडवणेतील श्री विठ्ठल मंदिर, कोथरूडमधील श्री विठ्ठल मंदिर, वारजे-माळवाडी विठ्ठल मंदिर, कर्वेनगर विठ्ठल मंदिर, धनकवडी विठ्ठल मंदिर, सिंहगड रस्ता परिसरातील विठ्ठल मंदिर, हडपसरमधील श्री विठ्ठल मंदिर, फुरसुंगी विठ्ठल मंदिर, लोणी काळभोर विठ्ठल मंदिर, वाघोलीतील विठ्ठल मंदिर, तसेच पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी आणि चिखली येथील विठ्ठल मंदिरांमध्ये विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.

आजच्या दिवशी पहाटे काकड आरती, अभिषेक, विष्णुसहस्रनाम, हरिपाठ, प्रवचने, कीर्तन, भजन, दिंडी, पालखी सोहळे आणि महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले असून काही विठ्ठलवाडी परिसरात दर वर्षीप्रमाणे यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अनेक मंदिरांमध्ये रांग व्यवस्थापनासाठी स्वयंसेवक नियुक्त करण्यात आले असून ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था करण्यात आलेली दिसून आली.

दुसरीकडे, तुळशीबाग, लक्ष्मी रस्ता, महात्मा फुले मंडई, शनिवार पेठ, कर्वे रस्ता, पिंपरी बाजार आणि चिंचवड बाजारपेठ येथे तुळशीच्या माळा, भगवे उपरणे, विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मूर्ती, पूजेचे साहित्य, पताका, टाळ-मृदंग, वीणा आणि वारकरी वेशभूषेच्या वस्तूंची विक्री वाढलीफराळासाठी लागणाऱ्या साबुदाणा, भगर, राजगिरा, शेंगदाणे, सेंदव मीठ, फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या खरेदीलाही वेग आलेला दिसून आला.

पुणे महानगरपालिका, पोलीस आणि वाहतूक विभागाकडून प्रमुख मंदिर परिसरात सुरक्षा, वाहतूक नियंत्रण, पार्किंग, स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. विविध सामाजिक संस्थांकडून अन्नदान, रक्तदान, आरोग्य तपासणी आणि वारकऱ्यांसाठी सेवा उपक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने संपूर्ण पुणे शहर विठ्ठलमय झाले असून “ज्ञानोबा-तुकाराम”च्या जयघोषाने भक्तीचा उत्साह पाहायला मिळत आहे.

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Web Title: Ashadhi ekadashi pune vitthal temple preparation devotees celebration

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:16 PM

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