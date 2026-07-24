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‘आता नोकरी नाही, विद्यार्थ्यांचा लढा महत्त्वाचा…’, कॉन्स्टेबलचा मोठा निर्णय, थेट अभिजित दीपके यांच्याकडे दिला राजीनामा

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:11 PM IST
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सारांश

नीट पेपरफुटीच्या विरोधात दिल्लीतील जंतर मंतर येथे झालेल्या सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान, उत्तराखंड पोलीस कॉन्स्टेबल शेर सिंग यांनी आपले पोलीस बॅज सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्याकडे सुपूर्द केले.

दिल्लीत कॉन्स्टेबलचा मोठा निर्णय, थेट अभिजित दीपके यांच्याकडे दिला राजीनामा (Photo Creedit- X)

दिल्लीत कॉन्स्टेबलचा मोठा निर्णय, थेट अभिजित दीपके यांच्याकडे दिला राजीनामा (Photo Creedit- X)

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विस्तार
  • ‘आता नोकरी नाही, विद्यार्थ्यांचा लढा महत्त्वाचा..’
  • दिल्लीत कॉन्स्टेबलचा मोठा निर्णय
  • थेट अभिजित दीपके यांच्याकडे दिला राजीनामा!
नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) देशव्यापी आंदोलनादरम्यान एक नाट्यमय वळण आले. उत्तराखंड पोलिसात तैनात असलेल्या कॉन्स्टेबल शेर सिंगने मंचावर येऊन सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्याकडे आपला “राजीनामा” सादर केला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि पीडित उमेदवारांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी सीजेपी आणि विरोधी पक्ष संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत सातत्याने आंदोलन करत असतानाच ही घटना घडली. पेपरफुटी आणि विद्यार्थी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ कॉन्स्टेबलने केलेली ही कृती सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे.

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गँगस्टरशी संबंध अन् आधीच निलंबन

कॉन्स्टेबल शेर सिंह याच्या या नाटकीय राजीनाम्यानंतर कुमाऊँ रेंजच्या आयजी (IG) निवेदिता कुकरेती यांनी पत्रकारांशी बोलताना या संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य समोर आणले. आयजींनी स्पष्ट केले की, भ्रामक वक्तव्ये करणारा सिपाही शेर सिंह हा आधीपासूनच निलंबित असून त्याची पार्श्वभूमी गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे.


२८ जून २०२६ पासून तो कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पिथौरागढ जिल्ह्यातून कामावरून बेपत्ता होता. पिथौरागढ पोलीस अधीक्षकांनी (SP) बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर न दिल्याने त्याला २० जुलै २०२६ रोजीच शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. याशिवाय, १५ जानेवारी २०२५ रोजी त्याला एका गंभीर गुन्ह्यात अटक करून जेलमध्ये पाठवण्यात आले होते आणि तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे.

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हकालपट्टी अन् कायदेशीर कारवाईची तयारी

आयजी निवेदिता कुकरेती यांनी पुढे सांगितले की, संघटित गुन्हेगारीत सहभाग असल्यामुळे शेर सिंह याच्याविरुद्ध सेवेतून कायमची हकालपट्टी करण्याची विभागीय चौकशी आधीपासूनच सुरू आहे. आता जंतर-मंतरवर जाऊन विद्यार्थ्यांना भडकवणे आणि दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केल्याप्रकरणी त्याच्यावर अतिरिक्त कठोर कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई केली जात आहे. पोलिसांनी नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना अशा कोणत्याही अफवा किंवा भ्रामक वक्तव्यांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर अडकला पेच!

दरम्यान, CJP ने २४ जुलै रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी उपोषणाला बसलेले पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक तसेच CJP प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. केंद्र सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्यास आणि नुकसान भरपाई देण्यास मान्यता दिली असली, तरी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अद्यापही पेच कायम आहे.

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Web Title: Constables major decision submitted resignation directly to abhijit deepke

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:11 PM

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