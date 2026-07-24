Pune News: पार्थ सोनारच्या भेदक गोलंदाजीची कमाल! पुणे फ्युचर स्टार्सचा ४ गडी राखून दणदणीत विजय

पुणे क्रिकेट क्लब संघाचा सलग चौथा विजय
डीएसपी करंडक १२ वर्षाखालील क्रिकेट स्पर्धा
पुणे क्रिकेट क्लब मैदानावर सुरू आहे स्पर्धा
पुणे: डीएसपी स्पोर्ट्स अँड इव्हेंटस यांच्या वतीने आयोजित दुसऱ्या डीएसपी करंडक १२ वर्षाखालील क्रिकेट स्पर्धेत साखळी फेरीत पुणे क्रिकेट क्लब संघाने सलग चौथ्या विजयासह आपली आगेकूच कायम राखली. वाघोली येथील पुणे क्रिकेट क्लब मैदानावर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत साखळी फेरीत कामिक पाटीदार(१९ धावा व ३-२) याने केलेल्या अष्टपैलू खेळीच्या जोरावर पुणे क्रिकेट क्लब संघाने पीसीसी ब्लू संघाचा ४१ धावांनी पराभव केला.
दुसऱ्या लढतीत पार्थ सोनार (२-१२) याने केलेल्या सुरेख गोलंदाजीच्या जोरावर पुणे फ्युचर स्टार्स संघाने रायझिंग चॅलेंजर बॉईज संघाचा ४ गडी राखून पराभव केला.
क्रिकेटविश्वात प्रचंड मोठी खळबळ! Pakistan विरुद्ध खेळण्यास ‘या’ खेळाडूचा स्पष्ट नकार; हेड कोच म्हणाले…
निकाल : साखळी फेरी
पुणे क्रिकेट क्लब : २५ षटकात ९ बाद १९० धावा (चिरंजीवी कोळंबकर नाबाद ६० (३७, ८×४, २×६), ऋषिकेश कुमार ३५, यतीन शर्मा १३, कामिक पाटीदार १९, सार्थक हबले ५-१८, चिन्मय पाष्टे २-२२) वि. वि. पीसीसी ब्लू : २५ षटकात ८ बाद १४९ धावा (सार्थक हबले ५० (५२, ९×४), नभ्य पटेल २२, संजोग पोतदार ११, कामिक पाटीदार ३-२, मानस राणे २-२२); सामनावीर – कामिक पाटीदार; पुणे क्रिकेट क्लब ४१ धावांनी विजयी.
रायझिंग चॅलेंजर बॉईज : २०.३ षटकात ८ बाद १०७ धावा (अविनाश पाटील १५, अनघ बेडसे १२, पार्थ सोनार २-१२, श्रद्धा शेळके १-१०, भौमिक बिष्ट १-८) पराभूत वि. पुणे फ्युचर स्टार्स : १३.३ षटकात ६ बाद ११० धावा (यशवर्धन जगताप १५, राजवीर दिगंबर १५, भौमिक बिष्ट नाबाद ११, अव्यान बोला २-६, अनघ बेडसे १-१०, स्नेहर्ष अरबत १-१५); सामनावीर – पार्थ सोनार.
भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने येणार? Asian Games 2026 मध्ये महिला- पुरुष क्रिकेट संघाचे वेळापत्रक जाहीर
कॅरम लीग स्पर्धेत ७४ खेळाडू सहभागी
पीवायसी हिंदू जिमखाना आयोजित पाचव्या पीवायसी कॅरम लीग स्पर्धेत ७४ खेळाडूंनी आपला सहभाग निश्चित केला आहे. २५ व २६ जुलै रोजी पीवायसी जिमखाना येथील कॅरम संकुलात ही स्पर्धा रंगणार आहे. लिलावात मंदार देवगांवकर (अतुल पॉकेट्स, ४८०० पॉईंट्स) हा सर्वात महागडा खेळाडू ठरला. नंदन डोंगरे यांची स्पर्धा संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.