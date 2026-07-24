शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Weight Loss Tips : शरीरातील चरबी वितळवून टाकतील ही ५ फळे, आजच आपल्या वेट-लाॅस जर्नीत करा समावेश

Updated On: Jul 24, 2026 | 11:43 AM IST
जाहिरात
सारांश

Healthy Fruits : वजन कमी करण्यासाठी केवळ व्यायामच नाही, तर योग्य आहारही तितकाच महत्त्वाचा असतो. काही पौष्टिक फळांचा आहारात समावेश केल्यास भूक नियंत्रणात राहण्यास आणि वजन कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Weight Loss Tips : शरीरातील चरबी वितळवून टाकतील हे ५ पदार्थ, आजच आपल्या वेट-लाॅस जर्नीत करा समावेश

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आहारातील काही नैसर्गिक पर्याय वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतात.
  • योग्य खाण्याच्या सवयी आणि संतुलित आहारामुळे वेट लॉस जर्नीला गती मिळू शकते.
  • रोजच्या आहारात छोटे बदल करूनही फिटनेसचे ध्येय साध्य करणे शक्य आहे.
आजकाल रोजच्या धावपळीच्या जगात आपल्या आरोग्याकडे आपले दुर्लक्ष होत असते. बऱ्याचदा खाण्या-पिण्याची चुकीची वेळ, चुकीचा आहार आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे आपले वजन झपाट्याने वाढू लागते. वाढलेले वजन लठ्ठपणाच्या समस्येला निर्माण करते. ही एक सामान्य गोष्ट वाटतं असली तरी पुढे जाऊन आरोग्यावर याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. लठ्ठपणामुळे श्वसनाच्या समस्या जसे की दमा किंवा श्वास घेण्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. यामुळे हृदयरोग आणि सांधेदुखीचाही त्रास जाणवू लागतो. यामुळेच एक मूलमंत्र लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला स्वत:ला निरोगी आणि फिट ठेवायचे असेल तर आजपासून आपल्या वजनावर नियंत्रण मिळवायला सुरुवात करा.

Pune Coffee Culture: कटिंग चहा ते कोल्ड ब्रू… पुण्यात रंगतंय ‘कॉफी कल्चर’!

वजन कमी करण्यासाठी प्रत्येकवेळी बोरि्ंग जेवण आणि किटो डाएट करण्याची गरज नाही. काही पदार्थांचे सेवन करुन वजन झपाट्याने कमी केले जाऊ शकते. अनेकजन आपल्या वेट लाॅस जर्नीत फळांचा समावेश करत असतात. वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम महत्त्वाचा असतोच पण यासोबतच आहारात काही हेल्दी पदार्थांचाही समावेश करायला हवा. फळ अनेकांना खायला आवडतात पण वेट लाॅस जर्नीत या फळांची योग्य प्रकारे निवड करावी. आज या लेखात आपण काही फळांची माहिती जाणून घेणार आहोत ज्यांना आपल्या आहारात समावेश करुन तुम्ही तुमचे वजन झपाट्याने कमी करु शकता.

सफरचंद

सफरचंद आरोग्यासाठी खूप फायद्याचे ठरणार फळ आहे हे तर आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे. याचे सेवन बऱ्याच काळापर्यंत पोटाला भरलेले ठेवते. जर तुम्हाला सतत भूक लागत असेल तर दिवसातून एकदा तुम्ही सफरचंदाचे सेवन करु शकता. याचे सेवन भूक कमी करते आणि शरीरातील कॅलरिज नियंत्रणात करण्यास मदत करते.

पपई

पपईचे सेवन पचनाच्या समस्या दूर करण्यासाठी फायद्याचे मानले जाते. हे शरीरात जमलेले विषारी पदार्थ बाहेर काढून टाकण्यास मदत करते आणि फॅट मेटाबाॅलिजम वेगवान करण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. सकाळच्या नाश्त्यात तुम्ही फळांचे सेवन करु शकता.

कलिंगड

कलिंगडामध्ये पाण्याचा भरपूर साठा आढळतो. यात साधारण ९० टक्के पाण्याचे प्रमाण असते. अशात याचे सेवन शरीरात पाण्याची कमतरता भरुन काढते. यामुळे पोट भरलेले राहते आणि वजन वाढत नाही.

संत्री

व्हिटॅमिन सी आणि फायबरने भरलेले संत्री हे फळ इम्युनिटी वाढवत नाही परंतु शरीरातील चरबी वितळवण्यासाठी याची मोठी मदत होऊ शकते. याचे सेवन देखील दिर्घकाळ पोट भरलेले ठेवण्यास मदत करते.

झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

किवी

वजन कमी करण्यासाठी कीवीचे सेवन केले जाते. यात कमी कॅलरीज, भरपूर फायबर आणि व्हिटॅमिन सी असते जे वजन कमी करण्यास मदत करते. याच्या सेवनाने पचनक्रिया देखील सुधारते ज्यामुळे शरीरातील टाॅक्सीन बाहेर काढण्यास मदत मिळते.

 

 

Web Title: Weight loss tips best fruits for fast weight loss and body fat reduction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 11:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या
1

झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

काच, स्टील, तांब की प्लास्टिक… लहान मुलांसाठी सर्वाेत्तम पाण्याची बाटली कोणती? Pediatrician ने दिली माहिती
2

काच, स्टील, तांब की प्लास्टिक… लहान मुलांसाठी सर्वाेत्तम पाण्याची बाटली कोणती? Pediatrician ने दिली माहिती

वजन काटा कधीच हलत नाही? मग जीवनशैलीत करा ‘हे’ बदल, पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर झपाट्याने होईल कमी
3

वजन काटा कधीच हलत नाही? मग जीवनशैलीत करा ‘हे’ बदल, पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर झपाट्याने होईल कमी

World Brain Day 2026: तणाव, स्क्रीनचा वाढता वापर आणि बैठी जीवनशैलीच्या युगात मेंदूच्या आरोग्याचे संरक्षण
4

World Brain Day 2026: तणाव, स्क्रीनचा वाढता वापर आणि बैठी जीवनशैलीच्या युगात मेंदूच्या आरोग्याचे संरक्षण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weight Loss Tips : शरीरातील चरबी वितळवून टाकतील ही ५ फळे, आजच आपल्या वेट-लाॅस जर्नीत करा समावेश

Weight Loss Tips : शरीरातील चरबी वितळवून टाकतील ही ५ फळे, आजच आपल्या वेट-लाॅस जर्नीत करा समावेश

Jul 24, 2026 | 11:43 AM
Aga Aai Aaho Aai Review: पुण्याची आई, कोल्हापूरची सासू अन् प्रेमळ नात्यांची सुंदर ओढाताण; हृताची सिरीज प्रेक्षकांची मनं जिंकणार?

Aga Aai Aaho Aai Review: पुण्याची आई, कोल्हापूरची सासू अन् प्रेमळ नात्यांची सुंदर ओढाताण; हृताची सिरीज प्रेक्षकांची मनं जिंकणार?

Jul 24, 2026 | 11:40 AM
New Tariff Rules: अमेरिकेचा पुन्हा मोठा झटका! भारत – चीनसह 60 देशांवर 10% नवीन टॅरिफ; भारतीय उद्योगांवर होणार कोणता परिणाम?

New Tariff Rules: अमेरिकेचा पुन्हा मोठा झटका! भारत – चीनसह 60 देशांवर 10% नवीन टॅरिफ; भारतीय उद्योगांवर होणार कोणता परिणाम?

Jul 24, 2026 | 11:30 AM
Jagdamba Devi Temple: गंज गोलाईतील श्री जगदंबा देवी मंदिराचा इतिहास, तुळजाभवानीशी असलेला संबंध आणि महत्त्व

Jagdamba Devi Temple: गंज गोलाईतील श्री जगदंबा देवी मंदिराचा इतिहास, तुळजाभवानीशी असलेला संबंध आणि महत्त्व

Jul 24, 2026 | 11:30 AM
CJP protest: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार; अभिजीत दिपके यांचा केंद्राला इशारा

CJP protest: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार; अभिजीत दिपके यांचा केंद्राला इशारा

Jul 24, 2026 | 11:25 AM
मलकापूरच्या विकासाला आता जागतिक बँकेचे बळ; 30 वर्षे निधीची कमतरता भासणार नाही

मलकापूरच्या विकासाला आता जागतिक बँकेचे बळ; 30 वर्षे निधीची कमतरता भासणार नाही

Jul 24, 2026 | 11:18 AM
Rahul Gandhi On PM Modi Post: ‘मध्यरात्रीचा Video… अन् 70 मिनिटांत राहुल गांधींचा पलटवार; नेमकं काय घडलं?’

Rahul Gandhi On PM Modi Post: ‘मध्यरात्रीचा Video… अन् 70 मिनिटांत राहुल गांधींचा पलटवार; नेमकं काय घडलं?’

Jul 24, 2026 | 11:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा