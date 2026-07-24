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CJP Protest: मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर केंद्र सरकारचा मोठा हातोडा! NTA च्या तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बडतर्फ

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:32 PM IST
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सारांश

नीट पेपरफुटीवरून झालेल्या गदारोळानंतर राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने ४७ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे. यापैकी काही अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाईही केली जाईल.

मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर केंद्र सरकारचा मोठा हातोडा! (Photo Credit- X)

मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर केंद्र सरकारचा मोठा हातोडा! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर केंद्र सरकारचा मोठा हातोडा!
  • NTA च्या तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी हकालपट्टी
  • वाचा सविस्तर…
नवी दिल्ली: नीट पेपरफुटीवरून झालेल्या गदारोळ आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेन्सीमध्ये (NTA) मोठ्या बदलांची तयारी सुरू झाली आहे. याचाच एक भाग म्हणून, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेन्सीने शुक्रवारी ४७ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले. यापैकी काही अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाईही केली जाईल. यानंतर आणखी सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या जातील. पेपरफुटीवरून वादात सापडलेल्या NTA च्या व्यापक पुनर्रचनेचा हा एक भाग आहे. सूत्रांनुसार, सरकार संस्थेच्या रचनेत व्यापक सुधारणा लागू करण्याची योजना आखत आहे. पुढील महिन्यात NTA ची पुनर्रचना होण्याची शक्यता असून, तिच्या कार्यपद्धतीत आणि प्रशासकीय प्रणालीत महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर CJP आग्रह

आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी सरकार आणि सीजेपी यांच्यात पुन्हा चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर, सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या तीनपैकी दोन मागण्यांना सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, मात्र धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर कोणताही करार होऊ शकला नाही. केंद्र सरकार उद्या दुपारपर्यंत आपला प्रतिसाद देईल.

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सरकार पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा आणत आहे

पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी रात्री उशिरा एक व्हिडिओ संदेश जारी करून, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकार एक कठोर कायदा आणत असल्याची घोषणा केली. मंत्रिमंडळ समितीने शुक्रवारी या विधेयकाला मंजुरी दिली. आता ते सोमवारी सभागृहात सादर केले जाईल. यामध्ये १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. जलदगती न्यायालय तीन महिन्यांच्या आत पेपरफुटीसाठी शिक्षा सुनावेल. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, हा नवीन कायदा लवकरात लवकर सभागृहात मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. नीट पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना आधीच अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना न्यायालयांकडून कोणताही दिलासा मिळत नाही.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी २७० परीक्षा घेतल्या आहेत

राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची स्थापना २०१७ मध्ये झाली. २०१८ पासून, संस्थेने २७० परीक्षा घेतल्या आहेत. या परीक्षांमध्ये ६६ दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. यावर्षी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने १२ परीक्षा घेतल्या असून, त्यात ६.५ दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आहे. एनटीए मध्ये ३९ मंजूर स्थायी पदे आहेत, त्यापैकी केवळ २४ पदे भरलेली असून १५ रिक्त आहेत. ७३ लोक कंत्राटी पद्धतीने नोकरीवर आहेत आणि १२४ लोक बाह्यस्रोतांद्वारे नियुक्त आहेत.

Dharmendra Pradhan: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत? NEET आंदोलनादरम्यान मोठे कारण समोर

Web Title: Central government cracks the whip in the face of student protests a staggering 47 nta officials dismissed with immediate effect

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:24 PM

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