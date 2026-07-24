CJP Protest: मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर केंद्र सरकारचा मोठा हातोडा! NTA च्या तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बडतर्फ

Sources- “National Testing Agency has terminated 47 officials from their service. Legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks.” pic.twitter.com/zz2mcGIqQp — ANI (@ANI) July 24, 2026
आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी सरकार आणि सीजेपी यांच्यात पुन्हा चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर, सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या तीनपैकी दोन मागण्यांना सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, मात्र धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर कोणताही करार होऊ शकला नाही. केंद्र सरकार उद्या दुपारपर्यंत आपला प्रतिसाद देईल.
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पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी रात्री उशिरा एक व्हिडिओ संदेश जारी करून, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकार एक कठोर कायदा आणत असल्याची घोषणा केली. मंत्रिमंडळ समितीने शुक्रवारी या विधेयकाला मंजुरी दिली. आता ते सोमवारी सभागृहात सादर केले जाईल. यामध्ये १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. जलदगती न्यायालय तीन महिन्यांच्या आत पेपरफुटीसाठी शिक्षा सुनावेल. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, हा नवीन कायदा लवकरात लवकर सभागृहात मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. नीट पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना आधीच अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना न्यायालयांकडून कोणताही दिलासा मिळत नाही.
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची स्थापना २०१७ मध्ये झाली. २०१८ पासून, संस्थेने २७० परीक्षा घेतल्या आहेत. या परीक्षांमध्ये ६६ दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. यावर्षी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने १२ परीक्षा घेतल्या असून, त्यात ६.५ दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आहे. एनटीए मध्ये ३९ मंजूर स्थायी पदे आहेत, त्यापैकी केवळ २४ पदे भरलेली असून १५ रिक्त आहेत. ७३ लोक कंत्राटी पद्धतीने नोकरीवर आहेत आणि १२४ लोक बाह्यस्रोतांद्वारे नियुक्त आहेत.
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