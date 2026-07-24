शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mamachya Govyaala Jauya : कॉमेडी, Action , सस्पेन्स आणि डॉनगिरीचा धमाका! ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’चा भन्नाट ट्रेलर प्रदर्शित

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ या आगामी मराठी चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, त्यात कॉमेडी, अॅक्शन, सस्पेन्स आणि रहस्याचा भन्नाट संगम पाहायला मिळतो. ट्रेलरमध्ये अंकुश चौधरी यांचा अनपेक्षित डॉन अवतार प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ या आगामी मराठी चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, त्यात कॉमेडी, अॅक्शन, सस्पेन्स आणि अनपेक्षित ट्विस्ट्सचा जबरदस्त संगम पाहायला मिळत आहे. याआधी प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये संत्या, बाबा, कुश्या आणि त्यांचा लाडका मामा यांची गोव्याच्या ट्रिपवरील धमाल पाहायला मिळाली होती. मात्र, ट्रेलरमध्ये या प्रवासाला रहस्य आणि थराराची नवी किनार मिळाल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. ट्रेलरच्या अखेरीस अंकुश चौधरी यांचा डॉन अवतार पाहून चित्रपटात नेमकं काय घडणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Rakhi Sawant : ‘विद्यार्थ्यांना त्रास देणाऱ्यांना हेच उत्तर’; सॅनिटरी पॅड हातात घेऊन राखी सावंतचा अनोखा विरोध चर्चेत

ट्रेलरची सुरुवात गोव्यातील मजेशीर सहलीपासून होते. संत्या, बाबा, कुश्या आणि मामामधील भन्नाट केमिस्ट्री, त्यांच्यावर ओढवणारे विनोदी प्रसंग आणि सतत निर्माण होणारा गोंधळ प्रेक्षकांना खळखळून हसवतो. मात्र, कथेला अचानक वेगळं वळण मिळतं आणि साधा, निरागस वाटणारा मामा एका क्षणात डॉनच्या अवतारात समोर येतो. यानंतर सुरू होतो अॅक्शन, पाठलाग आणि एकामागून एक धक्कादायक ट्विस्ट्सचा खेळ.

मामा नेमका कोण आहे? तो खरोखरच डॉन आहे की त्यामागे आणखी काही मोठं रहस्य दडलं आहे? या प्रश्नांची उत्तरं चित्रपटगृहातच मिळणार आहेत. गोव्याच्या नयनरम्य पार्श्वभूमीवर मैत्री, विनोद, थरार आणि अॅक्शनचा अफलातून मेळ ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळतो. त्यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक संपूर्ण मनोरंजनाचा पॅकेज ठरण्याची चिन्हे आहेत.

चित्रपटात अंकुश चौधरी, कुशल बद्रिके, अभिजित चव्हाण आणि संतोष जुवेकर यांची भन्नाट केमिस्ट्री विशेष लक्ष वेधून घेते. त्यांच्यासोबत महेश मांजरेकर, संजय जाधव, सचिन गोस्वामी, मकरंद अनासपुरे, मकरंद देशपांडे, अवधूत गुप्ते आणि प्रवीण तरडे यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. तसेच नेहा खान, रुचिरा जाधव आणि विदुला चौगुले यांचाही ग्लॅमरस अंदाज ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळतो.

दिल्लीत विठू माऊलीचा गजर! ‘माझे माहेर पंढरी’ भक्तीसंध्या उत्साहात, पंढरपूर वारी’वरील माहितीपटाचे विशेष स्क्रीनिंग

दिग्दर्शक विजू माने यांनी सांगितले की, ‘स्ट्रगलर साला’मधील संत्या, बाबा आणि कुश्या या पात्रांवर प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केले. यावेळी त्यांच्या आयुष्यात ‘मामा’ येतो आणि त्यांचा प्रवास पूर्णपणे बदलून जातो. प्रत्येक पात्राची स्वतःची वेगळी मजा असून, प्रत्येक प्रसंग प्रेक्षकांना हसवतानाच पुढे काय होणार याची उत्सुकताही कायम ठेवेल. विजुमेनिया प्रा. लि. आणि लाईट अँड शेड प्रस्तुत हा चित्रपट ३१ जुलै रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार असून, रहस्य, मैत्री, कॉमेडी आणि अॅक्शनचा फुल ऑन डोस घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Web Title: Mamachya govyaala jauya trailer out

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 08:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi Movie: ‘एक होतं माळीण’ पावसात संपूर्ण गाव इतिहासजमा, Trailer पाहून अंगावर येईल काटा
1

Marathi Movie: ‘एक होतं माळीण’ पावसात संपूर्ण गाव इतिहासजमा, Trailer पाहून अंगावर येईल काटा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jeep Meridian: जीप मेरिडियनची ’85th Anniversary Edition’ रु. ३६.०५ लाखांत लाँच; केवळ ८५ युनिट्सच विक्रीसाठी उपलब्ध!

Jeep Meridian: जीप मेरिडियनची ’85th Anniversary Edition’ रु. ३६.०५ लाखांत लाँच; केवळ ८५ युनिट्सच विक्रीसाठी उपलब्ध!

Jul 24, 2026 | 08:27 PM
Mamachya Govyaala Jauya : कॉमेडी, Action , सस्पेन्स आणि डॉनगिरीचा धमाका! ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’चा भन्नाट ट्रेलर प्रदर्शित

Mamachya Govyaala Jauya : कॉमेडी, Action , सस्पेन्स आणि डॉनगिरीचा धमाका! ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’चा भन्नाट ट्रेलर प्रदर्शित

Jul 24, 2026 | 08:25 PM
CJP Protest: मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर केंद्र सरकारचा मोठा हातोडा! NTA च्या तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बडतर्फ

CJP Protest: मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर केंद्र सरकारचा मोठा हातोडा! NTA च्या तब्बल ४७ अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बडतर्फ

Jul 24, 2026 | 08:24 PM
Pune News: पार्थ सोनारच्या भेदक गोलंदाजीची कमाल! पुणे फ्युचर स्टार्सचा ४ गडी राखून दणदणीत विजय

Pune News: पार्थ सोनारच्या भेदक गोलंदाजीची कमाल! पुणे फ्युचर स्टार्सचा ४ गडी राखून दणदणीत विजय

Jul 24, 2026 | 08:19 PM
आषाढी एकादशीसाठी पुणे सज्ज; शहरातील प्रमुख विठ्ठल मंदिरांमध्ये जय्यत तयारी

आषाढी एकादशीसाठी पुणे सज्ज; शहरातील प्रमुख विठ्ठल मंदिरांमध्ये जय्यत तयारी

Jul 24, 2026 | 08:16 PM
Weight Loss Tips : शरीरातील चरबी वितळवून टाकतील ही ५ फळे, आजच आपल्या वेट-लाॅस जर्नीत करा समावेश

Weight Loss Tips : शरीरातील चरबी वितळवून टाकतील ही ५ फळे, आजच आपल्या वेट-लाॅस जर्नीत करा समावेश

Jul 24, 2026 | 08:15 PM
‘आता नोकरी नाही, विद्यार्थ्यांचा लढा महत्त्वाचा…’, कॉन्स्टेबलचा मोठा निर्णय, थेट अभिजित दीपके यांच्याकडे दिला राजीनामा

‘आता नोकरी नाही, विद्यार्थ्यांचा लढा महत्त्वाचा…’, कॉन्स्टेबलचा मोठा निर्णय, थेट अभिजित दीपके यांच्याकडे दिला राजीनामा

Jul 24, 2026 | 08:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा