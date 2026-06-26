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JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या

Updated On: Jun 26, 2026 | 03:42 PM IST
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सारांश

जेएसडब्ल्यू मोटर्स दिवाळीच्या काळात चेरी जेटूर टी२ वर आधारित प्लग-इन हायब्रिड एसयूव्हीसह भारतात प्रवेश करणार आहे. कंपनी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील प्लांटमधून पुढील ४ वर्षांत १५ नवीन ऊर्जा वाहने (NEVs) लॉन्च करणार असून, १० ते ३५ लाख रुपयांच्या बजेटमधील ग्राहकांना आकर्षित करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या
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विस्तार

सज्जन जिंदाल यांच्या नेतृत्वाखालील जेएसडब्ल्यू (JSW) ग्रुप आता ‘जेएसडब्ल्यू मोटर्स’ (JSW Motors) या नवीन ब्रँडसह भारतीय पॅसेंजर कार बाजारात अधिकृतपणे प्रवेश करत आहे. कंपनी या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच सणासुदीच्या काळात आपले पहिले वाहन सादर करणार आहे. या पहिल्या गाडीचे बुकिंग नोव्हेंबर २०२६ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता असून, ग्राहकांना डिलिव्हरी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला मिळण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्या गाडीची एक्स-शोरूम किंमत ३५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.

पहिली गाडी कोणती असणार?

रस्त्यावरील चाचणी दरम्यान दिसलेल्या प्रोटोटाइप्सनुसार, चेरी जेटूर टी२ ही एसयूव्ही नव्या रूपाने जेएसडब्ल्यू मोटर्सचे पहिले मॉडेल असू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध असलेली ही ५-सीटर एसयूव्ही तिच्या बोल्ड आणि बॉक्स डिझाईनसाठी ओळखली जाते. जागतिक स्तरावर, ही कार ४,७८५ मिमी लांब असून तिचा व्हीलबेस २,८०० मिमी आहे.

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इंजिन आणि हायब्रिड तंत्रज्ञान

जेएसडब्ल्यू मोटर्स ‘न्यू एनर्जी व्हेईकल’ (NEV) धोरणावर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यामुळे भारतात तिचे प्लग-इन हायब्रिड (PHEV) मॉडेल येण्याची दाट शक्यता आहे. यात १.५-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि ३-स्पीड डेडिकेटेड हायब्रिड ट्रान्समिशनसह २६.७ kWh ची बॅटरी दिली जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात हे मॉडेल फक्त विजेवर (Pure Electric) १०० किमीपेक्षा जास्त आणि पेट्रोल व बॅटरी मिळून तब्बल १,२०0 किमीची कम्बाईन रेंज देते. तसेच फास्ट चार्जिंगच्या मदतीने ही बॅटरी अवघ्या ३० मिनिटांत ३० ते ८० टक्क्यांपर्यंत चार्ज होते.

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भविष्यातील मोठी योजना आणि उत्पादन

पहिल्या प्रीमियम मॉडेलनंतर, जेएसडब्ल्यू मोटर्स साधारण १८ ते २० लाख रुपये किंमत असलेल्या दुसऱ्या गाडीवर काम करेल. कंपनीची पुढील चार वर्षांत १५ नवीन ऊर्जा वाहने (हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक) बाजारात आणण्याची योजना आहे. म्हणजेच, एकदा सुरुवात झाल्यावर दर तीन महिन्यांनी एक नवीन गाडी लॉन्च केली जाईल. या गाड्यांची किंमत १० लाख ते ३० लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल.

या सर्व गाड्यांचे उत्पादन महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील ३०० एकरच्या प्लांटमध्ये केले जाईल. या प्लांटची सुरुवातीची वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ लाख वाहनांची असेल. स्थानिक उत्पादनामुळे गाड्यांचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होणार आहे.

Web Title: Jsw motors to launch 15 brand new cars in next 4 years

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Published On: Jun 26, 2026 | 03:42 PM

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