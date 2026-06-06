Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

बहुप्रतिक्षित निसान टेक्टॉन अखेर पुढील महिन्याच्या ९ तारखेला भारतीय बाजारपेठेत दाखल होणार आहे. ही गाडी रेनॉल्ट डस्टरशी स्पर्धा करेल आणि यामध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. या एसयूव्हीला एक दमदार ‘टॉल-बॉय’ लुक असेल. एका टीझरमधून असे दिसून येते की, या गाडीमध्ये मोठी ग्रिल आणि कनेक्टेड लाइटबार सेटअप असू शकतो, जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निसानच्या फ्लॅगशिप मॉडेल्समध्ये आढळतो. या एसयूव्हीमध्ये साधे सिल्व्हर क्लॅडिंग आणि एक आकर्षक बोनेट असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तिचा दणकट लुक आणखी वाढेल.
बाजूने पाहिल्यास, टेक्टॉन डस्टरसारखी दिसेल, पण त्यात काही वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइन घटक आणि नवीन अलॉय व्हील्स असतील. दोन-दरवाज्यांचा लुक देण्यासाठी मागच्या दरवाजाचे हँडल खिडक्यांच्या मागे ठेवण्यात आले आहेत. मागचा भाग अगदी साधा असून, त्यात कनेक्टेड टेललॅम्प सेटअप आहे. बंपरला जाड क्लॅडिंगने अधिक आकर्षक बनवले आहे, तर गाडीचा एकूण आकार गोलाकार आहे आणि निसानचा लोगो असलेले नवीन टेलगेट हा लुक पूर्ण करते.
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टीझरमध्ये दिसल्याप्रमाणे, केबिनमध्ये प्रीमियम ग्लॉस ब्लॅक पॅनलिंग आणि ब्रास-टोन हायलाइट्स असतील. त्याचा वैशिष्ट्यपूर्ण लूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी, केबिनमध्ये बॉडी-कलर्ड ट्रिम असू शकते.
निसान टेक्टॉन ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण एसयूव्ही असण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये डस्टरमधील १०.१-इंचाचे टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट युनिट आणि १०.२५-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले असू शकतो. निसान व्हेंटिलेटेड आणि पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल यांसारखी वैशिष्ट्ये देऊ शकते. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एअर प्युरिफायर आणि पॉवर्ड टेलगेट यांचा समावेश असू शकतो.
निसान टेक्टॉनमध्ये रेनॉल्ट कारचे १-लिटर आणि १.३-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन असू शकते. टेक्टॉन नंतर १.८-लिटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉंग-हायब्रीड पॉवरट्रेनसह देखील सादर केली जाऊ शकते. टर्बो-पेट्रोल इंजिन व्यतिरिक्त, यात १.४kWh बॅटरी पॅक देखील असेल आणि ते १६०PS पॉवर निर्माण करेल.
निसान ९ जुलै रोजी टेक्टॉनचे अनावरण करणार आहे. याची किंमत ₹१० लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे आणि ही कार ह्युंदाई क्रेटा, रेनॉ डस्टर, टाटा सिएरा आणि कर्व्ह, टोयोटा हायरायडर, एमजी अॅस्टर, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक, मारुती ग्रँड व्हिटारा आणि व्हिक्टोरिस, होंडा एलिव्हेट, किया सेल्टोस आणि सिट्रोएन एअरक्रॉस यांच्याशी स्पर्धा करेल.
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