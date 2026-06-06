Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

Updated On: Jun 06, 2026 | 04:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

निसानची आगामी SUV Nissan Tekton पुढील महिन्यात भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता असून ती Hyundai Creta आणि Kia Seltos ला थेट टक्कर देणार आहे. प्रीमियम फीचर्स, आकर्षक डिझाइन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेल्या या SUV कडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. मध्यम आकाराच्या SUV सेगमेंटमध्ये Nissan Tekton मोठा पर्याय ठरू शकते.

Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बहुप्रतिक्षित निसान टेक्टॉन अखेर पुढील महिन्याच्या ९ तारखेला भारतीय बाजारपेठेत दाखल होणार आहे. ही गाडी रेनॉल्ट डस्टरशी स्पर्धा करेल आणि यामध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. या एसयूव्हीला एक दमदार ‘टॉल-बॉय’ लुक असेल. एका टीझरमधून असे दिसून येते की, या गाडीमध्ये मोठी ग्रिल आणि कनेक्टेड लाइटबार सेटअप असू शकतो, जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निसानच्या फ्लॅगशिप मॉडेल्समध्ये आढळतो. या एसयूव्हीमध्ये साधे सिल्व्हर क्लॅडिंग आणि एक आकर्षक बोनेट असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तिचा दणकट लुक आणखी वाढेल.

नवीन अलॉय व्हील्स

बाजूने पाहिल्यास, टेक्टॉन डस्टरसारखी दिसेल, पण त्यात काही वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइन घटक आणि नवीन अलॉय व्हील्स असतील. दोन-दरवाज्यांचा लुक देण्यासाठी मागच्या दरवाजाचे हँडल खिडक्यांच्या मागे ठेवण्यात आले आहेत. मागचा भाग अगदी साधा असून, त्यात कनेक्टेड टेललॅम्प सेटअप आहे. बंपरला जाड क्लॅडिंगने अधिक आकर्षक बनवले आहे, तर गाडीचा एकूण आकार गोलाकार आहे आणि निसानचा लोगो असलेले नवीन टेलगेट हा लुक पूर्ण करते.

Electric Car : सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

केबिन

टीझरमध्ये दिसल्याप्रमाणे, केबिनमध्ये प्रीमियम ग्लॉस ब्लॅक पॅनलिंग आणि ब्रास-टोन हायलाइट्स असतील. त्याचा वैशिष्ट्यपूर्ण लूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी, केबिनमध्ये बॉडी-कलर्ड ट्रिम असू शकते.

वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा

निसान टेक्टॉन ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण एसयूव्ही असण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये डस्टरमधील १०.१-इंचाचे टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट युनिट आणि १०.२५-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले असू शकतो. निसान व्हेंटिलेटेड आणि पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल यांसारखी वैशिष्ट्ये देऊ शकते. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एअर प्युरिफायर आणि पॉवर्ड टेलगेट यांचा समावेश असू शकतो.

इंजिन

निसान टेक्टॉनमध्ये रेनॉल्ट कारचे १-लिटर आणि १.३-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन असू शकते. टेक्टॉन नंतर १.८-लिटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉंग-हायब्रीड पॉवरट्रेनसह देखील सादर केली जाऊ शकते. टर्बो-पेट्रोल इंजिन व्यतिरिक्त, यात १.४kWh बॅटरी पॅक देखील असेल आणि ते १६०PS पॉवर निर्माण करेल.

लॉन्चची तारीख, अपेक्षित किंमत

निसान ९ जुलै रोजी टेक्टॉनचे अनावरण करणार आहे. याची किंमत ₹१० लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे आणि ही कार ह्युंदाई क्रेटा, रेनॉ डस्टर, टाटा सिएरा आणि कर्व्ह, टोयोटा हायरायडर, एमजी अ‍ॅस्टर, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक, मारुती ग्रँड व्हिटारा आणि व्हिक्टोरिस, होंडा एलिव्हेट, किया सेल्टोस आणि सिट्रोएन एअरक्रॉस यांच्याशी स्पर्धा करेल.

Tata Motors : व्हेनेझुएलाच्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची टाटा मोटर्सला भेट; इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नव्या संधींवर चर्चा

Web Title: Nissan tekton launch next month creta seltos rival premium features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 04:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

EV मार्केट हादरले! 792 KM रेंजसह ‘या’ इलेक्ट्रिक कारने घातला धुमाकूळ; कंपन्यांना फुटला घाम
1

EV मार्केट हादरले! 792 KM रेंजसह ‘या’ इलेक्ट्रिक कारने घातला धुमाकूळ; कंपन्यांना फुटला घाम

100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा
2

100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा

SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर
3

SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

2 लाख डाउन पेमेंटवर खरेदी करा Toyota Hyryder CNG कार? किती भरावा लागेल EMI, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
4

2 लाख डाउन पेमेंटवर खरेदी करा Toyota Hyryder CNG कार? किती भरावा लागेल EMI, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

Jun 06, 2026 | 04:57 PM
Accident Breaking: नियतीचा क्रूर खेळ! अस्थी विसर्जनाला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला; 9 ठार तर…

Accident Breaking: नियतीचा क्रूर खेळ! अस्थी विसर्जनाला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला; 9 ठार तर…

Jun 06, 2026 | 04:57 PM
shikshak Bharti: राज्यातील आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती आता ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे होणार; काय आहेत नवे मार्गदर्शक नियम?

shikshak Bharti: राज्यातील आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती आता ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे होणार; काय आहेत नवे मार्गदर्शक नियम?

Jun 06, 2026 | 04:55 PM
CJP सोबत खांद्याला खांदा लावून उभे ‘हे’ सुपरस्टार! Richa Chadha ने दिले समर्थन; म्हणाली ‘मी ऑकलँड…’

CJP सोबत खांद्याला खांदा लावून उभे ‘हे’ सुपरस्टार! Richa Chadha ने दिले समर्थन; म्हणाली ‘मी ऑकलँड…’

Jun 06, 2026 | 04:47 PM
पुन्हा झटका… 5 रुपयांनी महागणार पेट्रोल-डिझेल? तेल कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यामुळे तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त

पुन्हा झटका… 5 रुपयांनी महागणार पेट्रोल-डिझेल? तेल कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यामुळे तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त

Jun 06, 2026 | 04:45 PM
Electric Car : सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

Electric Car : सिट्रोएनची नवी इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात; वाचा काय आहे खास?

Jun 06, 2026 | 04:37 PM
मुंबई विद्यापीठाची मानसशास्त्राची पुस्तके ‘ChatGPT’ ने लिहिली; नेमके काय प्रकरण आहे? वाचा एका क्लिकवर..

मुंबई विद्यापीठाची मानसशास्त्राची पुस्तके ‘ChatGPT’ ने लिहिली; नेमके काय प्रकरण आहे? वाचा एका क्लिकवर..

Jun 06, 2026 | 04:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें