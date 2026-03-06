Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

भारतात एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये दमदार कार्स ऑफर होत असतात. या सेगमेंटमध्ये Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara ला चांगली मागणी मिळताना दिसतेय.

Updated On: Mar 06, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • एसयूव्ही वाहनांना चांगली मागणी
  • सेल्टॉस, क्रेटा आणि ग्रँड विटाराला चांगली मागणी
  • कोणती एसयूव्ही चांगली?
भारतीय बाजारात मिड-साईज SUV सेगमेंट दिवसेंदिवस अधिक लोकप्रिय होत आहे. या सेगमेंटमध्ये Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara या तीन SUV मॉडेल्सची विक्रीही चांगली आहे आणि त्यामध्ये प्रगत फीचर्सही मिळतात. त्यामुळे नवीन SUV खरेदी करताना या तिन्ही गाड्यांमधून निवड करणे अनेकदा अवघड होते. फीचर्स, तंत्रज्ञान आणि आरामदायीपणा याच्या बाबतीत कोणती SUV जास्त दमदार आहे हे जाणून घेण्यासाठी या तिन्ही कार्सची तुलना पाहूया.

Kia Seltos चे फीचर्स

Kia Seltos ही तिच्या स्पोर्टी लुक आणि प्रीमियम फीचर्ससाठी ओळखली जाते. यात 10.25 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस साउंड सिस्टम आणि 360 डिग्री कॅमेरा मिळतो.

5 स्टार सेफ्टी आणि किंमत अगदी स्वस्त! सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट आहे ‘ही’ Automatic Car

सुरक्षिततेसाठी ADAS (Advanced Driver Assistance System), 6 एअरबॅग, ABS, ESC आणि हिल स्टार्ट असिस्टसारखे अनेक आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिले आहेत. त्यामुळे फीचर्सच्या बाबतीत ही SUV प्रीमियम अनुभव देते.

Hyundai Creta चे फीचर्स

Hyundai Creta ही भारतीय बाजारातील सर्वाधिक लोकप्रिय SUV पैकी एक आहे. यातही 10.25 इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स असे अनेक फीचर्स मिळतात.

नव्या Creta मध्ये ADAS तंत्रज्ञान, 360 डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आणि मल्टिपल एअरबॅग्ससारखी सेफ्टी फीचर्स दिली आहेत. एकूणच फीचर्सच्या बाबतीत Creta देखील Seltos ला जोरदार टक्कर देते.

Maruti Grand Vitara चे फीचर्स

Maruti Grand Vitara ही तिच्या उत्तम मायलेज आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे चर्चेत असते. यात 9 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ दिले आहेत. याशिवाय ही SUV स्ट्राँग हायब्रिड टेक्नोलॉजीसह येते, ज्यामुळे मायलेज खूप चांगले मिळते. फीचर्सच्या बाबतीत ती Seltos आणि Creta पेक्षा थोडी कमी वाटू शकते, पण मायलेज आणि विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने ती मजबूत पर्याय ठरते.

कोणती SUV जास्त दमदार?

प्रीमियम फीचर्स आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने Kia Seltos आणि Hyundai Creta अधिक प्रगत वाटतात. मात्र जर तुमचे प्राधान्य मायलेज आणि हायब्रिड तंत्रज्ञान असेल, तर Maruti Grand Vitara हा अधिक योग्य पर्याय ठरू शकतो.

Web Title: Kia seltos hyundai creta vs maruti grand vitara which suv you should buy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लूक हवा दमदार पण बजेट 2 लाखाच्या आत? ‘या’ Bikes वर एकदा नजर फिरवाच
1

लूक हवा दमदार पण बजेट 2 लाखाच्या आत? ‘या’ Bikes वर एकदा नजर फिरवाच

5 स्टार सेफ्टी आणि किंमत अगदी स्वस्त! सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट आहे ‘ही’ Automatic Car
2

5 स्टार सेफ्टी आणि किंमत अगदी स्वस्त! सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट आहे ‘ही’ Automatic Car

Renault ने त्यांच्या खास SUV Bridger ची दाखवली पहिली झलक, कधी होणार लाँच? जाणून घ्या
3

Renault ने त्यांच्या खास SUV Bridger ची दाखवली पहिली झलक, कधी होणार लाँच? जाणून घ्या

राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!
4

राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

Mar 06, 2026 | 06:15 AM
World Lymphedema Day: शरीरावरची ‘ही’ सूज असू शकते धोक्याची घंटा! ‘जागतिक लिम्फेडेमा दिनानिमित्त’ जाणून घ्या याची लक्षणे आणि कारणे

World Lymphedema Day: शरीरावरची ‘ही’ सूज असू शकते धोक्याची घंटा! ‘जागतिक लिम्फेडेमा दिनानिमित्त’ जाणून घ्या याची लक्षणे आणि कारणे

Mar 06, 2026 | 05:30 AM
सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

Mar 06, 2026 | 05:30 AM
लोकांचे चित्र काढता? कमवाल लाखो; पण कसे? जाणून घ्या

लोकांचे चित्र काढता? कमवाल लाखो; पण कसे? जाणून घ्या

Mar 06, 2026 | 04:15 AM
“ऊस उत्पादकांना FRP ची रक्कम देण्यासाठी…”; काय म्हणाले Harshwardhan Patil?

“ऊस उत्पादकांना FRP ची रक्कम देण्यासाठी…”; काय म्हणाले Harshwardhan Patil?

Mar 06, 2026 | 02:35 AM
पाकिस्तानला तालिबानी सैन्य झाले डोईजड? अमेरिकेने त्यांच्या वाणिज्य दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना बोलावले परत

पाकिस्तानला तालिबानी सैन्य झाले डोईजड? अमेरिकेने त्यांच्या वाणिज्य दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना बोलावले परत

Mar 06, 2026 | 01:15 AM
मेट्रोसाठी सिमेंट, स्टिल पुरविण्याच्या बहाण्याने दाम्‍पत्‍याची फसवणूक; तब्बल पावणे चार कोटींना घातला गंडा

मेट्रोसाठी सिमेंट, स्टिल पुरविण्याच्या बहाण्याने दाम्‍पत्‍याची फसवणूक; तब्बल पावणे चार कोटींना घातला गंडा

Mar 06, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM