Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

Kia Seltos ही तिच्या स्पोर्टी लुक आणि प्रीमियम फीचर्ससाठी ओळखली जाते. यात 10.25 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस साउंड सिस्टम आणि 360 डिग्री कॅमेरा मिळतो.
सुरक्षिततेसाठी ADAS (Advanced Driver Assistance System), 6 एअरबॅग, ABS, ESC आणि हिल स्टार्ट असिस्टसारखे अनेक आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिले आहेत. त्यामुळे फीचर्सच्या बाबतीत ही SUV प्रीमियम अनुभव देते.
Hyundai Creta ही भारतीय बाजारातील सर्वाधिक लोकप्रिय SUV पैकी एक आहे. यातही 10.25 इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स असे अनेक फीचर्स मिळतात.
नव्या Creta मध्ये ADAS तंत्रज्ञान, 360 डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आणि मल्टिपल एअरबॅग्ससारखी सेफ्टी फीचर्स दिली आहेत. एकूणच फीचर्सच्या बाबतीत Creta देखील Seltos ला जोरदार टक्कर देते.
Maruti Grand Vitara ही तिच्या उत्तम मायलेज आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे चर्चेत असते. यात 9 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ दिले आहेत. याशिवाय ही SUV स्ट्राँग हायब्रिड टेक्नोलॉजीसह येते, ज्यामुळे मायलेज खूप चांगले मिळते. फीचर्सच्या बाबतीत ती Seltos आणि Creta पेक्षा थोडी कमी वाटू शकते, पण मायलेज आणि विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने ती मजबूत पर्याय ठरते.
प्रीमियम फीचर्स आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने Kia Seltos आणि Hyundai Creta अधिक प्रगत वाटतात. मात्र जर तुमचे प्राधान्य मायलेज आणि हायब्रिड तंत्रज्ञान असेल, तर Maruti Grand Vitara हा अधिक योग्य पर्याय ठरू शकतो.