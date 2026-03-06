पुणे : राज्यासह जगभरात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून फसवणुकीच्या घटना उघडकीस येत असतात. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी घटना उघडकीस आली आहे. मेट्रो कंपनीला सिमेंट व स्टिल पुरवठा करण्यासाठी भांडवल स्वरूपात गुंतवणुक केलयास चांगला नफा व परतावा देण्याचे अमिष दाखवून तब्बल पावणे चार कोटींची फसवणूक करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संतोष सुरेश काकडे (रा. स्वप्नपुर्ती पार्क, राहीज वस्ती, लोणी काळभोर) आणि अतुल शामराव पवार (रा. खिलारवाडी, नळस्टॉप) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. याबाबत प्रिती विनोद जैन / वैरागर (वय ४२, रा. कृषीतंत्र विद्यालय, मांजरी फार्म, मांजरी बुद्रुक) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा सर्व प्रकार १४ सप्टेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान राहींजवस्ती लोणी काळभोर येथे घडला.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपींनी तक्रारदार प्रिती जैन आणि त्यांचे पती यांना पुणे मेट्रो कंपनीला सिमेंट व स्टिल पुरवठा करण्यासाठी भांडवल स्वरूपात गुंतवणुक करण्याचे आमिष दाखविले. त्यामध्ये चांगला नफा व परतावा देण्याचे सांगून तब्बल ३ कोटी ७८ लाख रूपये घेतले. परंतु, एवढी मोठी गुंतवणुक केली असताना आरोपीने कोणताही परवाता दिली नाही. तसेच त्यांच्याकडे पैशाची मागणी केली असता आरोपींनी खोटा सावकारीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन शिवीगाळ केली. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील तपास सहायक निरीक्षक जाधव करत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : महामार्गवारील वाहतूक कोंडीवर पर्याय निघणार? ‘या’ मार्गाचा प्रस्ताव चर्चेत
ज्येष्ठ वकिलाची सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक
पुण्यातील एका ६८ वर्षीय ज्येष्ठ असलेल्या वकिलांना सायबर चोरट्यांनी शेअर ट्रेडिंगमधील जादा परतावा मिळवून देण्याच्या आमिषाने तब्बल १४ कोटी २५ लाख ६५ हजार ९६५ रुपयांना गंडा घातला आहे. पुणे शहरात सातत्याने या घटना घडत असल्याचेही दिसत आहे. विशेष म्हणजे ही फसवणूक ऑक्टोंबर ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत घडली आहे. याप्रकरणी ६८ वर्षीय नागरिकाने सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानूसार, मोबाईल धारक व विविध बँक खातेधारक यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंद केला आहे.
हे सुद्धा वाचा : पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन