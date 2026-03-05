Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
5 स्टार सेफ्टी आणि किंमत अगदी स्वस्त! सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट आहे ‘ही’ Automatic Car

जर तुम्ही एका उत्तम परफॉर्मन्स देणाऱ्या ऑटोमॅटिक कारच्या शोधात असाल तर Nissan Magnite Visia AMT तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:08 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • ऑटोमॅटिक कारला मिळतोय चांगला प्रतिसाद
  • Nissan Magnite Visia AMT तुमच्यासाठी चांगला पर्याय
  • जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स
जर तुमचा बजेट ८ ते १० लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल आणि शहरातील ट्रॅफिकमध्ये सोप्या ड्रायव्हिंगसाठी ऑटोमॅटिक SUV घ्यायची असेल, तर Nissan Magnite Visia AMT हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. या SUV ला क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली असून या किमतीत ती खास ठरते.

सध्याच्या जड ट्रॅफिकमध्ये वारंवार क्लच आणि गिअर बदलणे त्रासदायक ठरते. अशा परिस्थितीत यातील AMT गिअरबॉक्स ड्रायव्हिंग अधिक सोपी आणि आरामदायी बनवतो. चला तर मग, या SUV चे फीचर्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

किंमत आणि स्पर्धा

Nissan Magnite Visia AMT ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 6.21 लाख रुपये आहे. या किमतीत 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळालेल्या सर्वात स्वस्त ऑटोमॅटिक SUV पैकी ती एक मानली जाते. या सेगमेंटमध्ये तिची स्पर्धा Tata Punch, Tata Nexon आणि Hyundai Exter यांसारख्या कार्सशी आहे. कमी किमतीतही ही SUV सेफ्टी आणि फीचर्सच्या बाबतीत चांगला पॅकेज देते.

Renault ने त्यांच्या खास SUV Bridger ची दाखवली पहिली झलक, कधी होणार लाँच? जाणून घ्या

इंजिन आणि ड्रायव्हिंग अनुभव

या SUV मध्ये 999cc चे 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन टर्बो आणि नॉन-टर्बो अशा दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल, 5-स्पीड AMT आणि CVT ऑटोमॅटिक असे पर्याय दिले आहेत. शहरातील रोजच्या वापरासाठी AMT व्हेरिएंट अधिक सोयीस्कर मानला जातो. हे इंजिन दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी ताकद देते आणि हायवेवरही संतुलित परफॉर्मन्स देते.

मायलेज आणि परफॉर्मन्स

ARAI च्या माहितीनुसार या कारचे पेट्रोल व्हेरिएंट सुमारे 17.9 ते 19.9 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देते. काही अहवालांनुसार प्रत्यक्ष वापरात ती सुमारे 19 ते 20 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकते. चांगले मायलेज आणि कमी खर्चामुळे बजेट ग्राहकांसाठी ही SUV आकर्षक ठरते.

सेफ्टी आणि फीचर्स

सेफ्टीच्या बाबतीतही ही SUV मजबूत मानली जाते. 6 एअरबॅग असलेल्या व्हेरिएंटला Global NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. याशिवाय ABS सह EBD, व्हेईकल डायनॅमिक कंट्रोल आणि रियर पार्किंग सेन्सर्स यांसारखी फीचर्स देण्यात आली आहेत. यामध्ये 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, 360-डिग्री कॅमेरा, क्रूझ कंट्रोल आणि 336 लिटर बूट स्पेस मिळतो. गरज पडल्यास सीट फोल्ड करून बूट स्पेस 690 लिटरपर्यंत वाढवता येतो.

Published On: Mar 05, 2026 | 10:08 PM

