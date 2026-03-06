Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Consume Honey In This Way To Reduce Belly Fat And Thigh Fat Change Will Be Seen Within A Month

सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

वजन वाढल्यानंतर कमी करण्यासाठी खूप जास्त प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे कोणत्याही केमिकल युक्त सप्लिमेंट्सचे सेवन करण्याऐवजी मधाचे सेवन करावे. मधाचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात.

Updated On: Mar 06, 2026 | 05:30 AM
सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी 'या' पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी 'या' पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

Follow Us:
Follow Us:

वजन कमी करण्यासाठी उपाय?
मध खाण्याचे फायदे?
शरीरावरील चरबी कमी करण्यासाठी मध कशा पद्धतीने खावे?

जगभरात लठ्ठपणा, मधुमेह आणि खराब कोलेस्ट्रॉलसारख्या गंभीर आजाराने अनेक लोक त्रस्त आहेत. वजन वाढल्यानंतर पोटावर अनावश्यक चरबीचा घेर वाढण्यास सुरुवात होते. हा चरबीचा घेर शरीरासाठी घातक ठरतो. वाढलेल्या वजनाकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक येऊन मृत्यू होऊ शकतो. त्यामुळे वजन वाढल्यानंतर ते वेळीच कमी करणे आवश्यक आहे. शरीरावर किंवा पोट मांड्यावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी तासनतास जिम केली जाते तर कधी महागडी डाएट, सप्लिमेंट्स घेऊन वजन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण चुकीचा डाएट केल्यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागते. याशिवाय सप्लिमेंट्सचे सेवन केल्यामुळे किडनी निकामी होते. त्यामुळे कायमच नैसर्गिक पद्धतीने वाढलेले वजन कमी करावे. आज आम्ही तुम्हाला वजन कमी करण्यासाठी मधाचे सेवन कसे करावे, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

Grapes Benefits: आंबट गोड द्राक्ष खाताना घ्या ‘या’ गोष्टींची काळजी, जाणून घ्या कधी आणि किती प्रमाणात करावे द्राक्षांचे सेवन

प्रत्येक स्वयंपाक घरात मध कायमच उपलब्ध असते. मधाचा वापर फारसा जेवणातील पदार्थ बनवण्यासाठी केला जात नाही. आयुर्वेदामध्ये मध अतिशय औषधी मानले जाते. सर्दी खोकला किंवा लहान मुलांना ताप आल्यानंतर मध खाण्यास दिले जाते. मधामध्ये असलेले शक्तिशाली गुणकारी घटक शरीर सुधारण्यास मदत करतात. यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडेंट्स आणि फेनोलिक तत्व शरीर आतून मजबूत करण्यास मदत करतात. मधाचे या पद्धतीने सेवन करून तुम्ही महिनाभरात पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करू शकता. शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी वेगवेगळ्या पेयांचे सेवन केले जाते. शरीरात जमा झालेली अनावश्यक घाण बाहेर पडून गेल्यास संपूर्ण शरीर स्वच्छ होते आणि आरोग्य सुधारते.

लिंबाचा रस आणि मध:

एक ग्लासभर कोमट पाण्यात लिंबाचा रस आणि अर्धा चमचा मध मिक्स करून प्यावे. रिकाम्या पोटी या पेयाचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि आरोग्य चांगले राहील. यामध्ये असलेले घटक मेटाबॉलिक रेट बुस्ट करतात आणि पचनक्रिया सुधारतात. आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी मध आणि लिंबाच्या रसाचे पेय अतिशय उत्तम आहे. या पेयाच्या सेवनामुळे शरीराला दिवसभर ऊर्जा मिळते.

भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

दालचिनी आणि मध:

रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दालचिनीचे सेवन करावे. यासाठी वाटीमध्ये दालचिनी पावडर घेऊन त्यात मध मिक्स करून प्यावे. तसेच दालचिनीचे पाणी बनवून सुद्धा पिऊ शकता. यामुळे शरीरात जमा झालेली चरबी जळून जाण्यास मदत होईल. हे पाणी सकाळच्या नाश्त्याच्या आधी किंवा रात्री झोपण्याच्या आधी प्यावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वजन जलद कमी करण्यासाठी काय खावे?

    Ans: डाळी, कडधान्ये, मोड आलेली कडधान्ये, हिरव्या पालेभाज्या आणि फळे.

  • Que: एका महिन्यात किती वजन कमी करता येईल?

    Ans: तज्ञ सहसा दर आठवड्याला ०.५ ते २ पौंड (सुमारे ०.२ ते ०.९ किलोग्रॅम) वजन कमी करण्याचा सल्ला देतात. हे सुरक्षित आणि शाश्वत आहे.

  • Que: रात्रीच्या जेवणानंतर वजन वाढते का?

    Ans: रात्री उशिरा जास्त खाणे टाळावे. झोपण्यापूर्वी किमान २-३ तास आधी जेवण करणे योग्य आहे.

Web Title: Consume honey in this way to reduce belly fat and thigh fat change will be seen within a month

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!
1

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज
2

Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद
3

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी
4

उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Lymphedema Day: शरीरावरची ‘ही’ सूज असू शकते धोक्याची घंटा! ‘जागतिक लिम्फेडेमा दिनानिमित्त’ जाणून घ्या याची लक्षणे आणि कारणे

World Lymphedema Day: शरीरावरची ‘ही’ सूज असू शकते धोक्याची घंटा! ‘जागतिक लिम्फेडेमा दिनानिमित्त’ जाणून घ्या याची लक्षणे आणि कारणे

Mar 06, 2026 | 05:30 AM
सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

सुटलेलं पोट आणि मांड्यावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा मधाचे सेवन, महिनाभरात दिसेल बदल

Mar 06, 2026 | 05:30 AM
लोकांचे चित्र काढता? कमवाल लाखो; पण कसे? जाणून घ्या

लोकांचे चित्र काढता? कमवाल लाखो; पण कसे? जाणून घ्या

Mar 06, 2026 | 04:15 AM
“ऊस उत्पादकांना FRP ची रक्कम देण्यासाठी…”; काय म्हणाले Harshwardhan Patil?

“ऊस उत्पादकांना FRP ची रक्कम देण्यासाठी…”; काय म्हणाले Harshwardhan Patil?

Mar 06, 2026 | 02:35 AM
पाकिस्तानला तालिबानी सैन्य झाले डोईजड? अमेरिकेने त्यांच्या वाणिज्य दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना बोलावले परत

पाकिस्तानला तालिबानी सैन्य झाले डोईजड? अमेरिकेने त्यांच्या वाणिज्य दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना बोलावले परत

Mar 06, 2026 | 01:15 AM
मेट्रोसाठी सिमेंट, स्टिल पुरविण्याच्या बहाण्याने दाम्‍पत्‍याची फसवणूक; तब्बल पावणे चार कोटींना घातला गंडा

मेट्रोसाठी सिमेंट, स्टिल पुरविण्याच्या बहाण्याने दाम्‍पत्‍याची फसवणूक; तब्बल पावणे चार कोटींना घातला गंडा

Mar 06, 2026 | 12:30 AM
युद्धाच्या सावटात Epstein Files बॉम्ब! 50 हजार फाइल्समध्ये अडकलेले ट्रम्प यांचे ‘ते’ गुपित येणार बाहेर?

युद्धाच्या सावटात Epstein Files बॉम्ब! 50 हजार फाइल्समध्ये अडकलेले ट्रम्प यांचे ‘ते’ गुपित येणार बाहेर?

Mar 05, 2026 | 11:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM