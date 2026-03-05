Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

लूक हवा दमदार पण बजेट 2 लाखाच्या आत? ‘या’ Bikes वर एकदा नजर फिरवाच

जर तुमचे बजेट 2 लाख असेल आणि या बजेटमध्ये तुम्ही उत्तम परफॉर्मन्स देणारी बाईक शोधात असाल तर मग ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:34 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • 2 लाखाच्या बजेटमधील उत्तम बाईक
  • परफॉर्मन्स आणि लूक आहे एकदम दमदार
  • जाणून घ्या यादी
जर तुम्ही दमदार आणि स्टायलिश बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि तुमचा बजेट सुमारे 2 लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. या बजेटमध्ये तुम्हाला स्ट्रीटफायटर, रेट्रो क्रूझर आणि स्पोर्ट्स बाइक अशा अनेक पर्याय मिळतात. या सेगमेंटमध्ये काही लोकप्रिय कंपन्यांच्या बाइक्स उपलब्ध आहेत. चला तर मग, परफॉर्मन्स आणि लुक्सच्या बाबतीत सध्या बाजारात लोकप्रिय असलेल्या टॉप 5 बाइक्सबद्दल जाणून घेऊया.

Royal Enfield Hunter 350

शहरात रोजच्या वापरासाठी हलकी आणि सोपी बाइक हवी असेल तर Hunter 350 ही एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. ही रॉयल एनफिल्डची सर्वात हलकी आणि परवडणाऱ्या किमतीतील बाईक मानली जाते. जड ट्रॅफिकमध्येही ही बाईक सहज चालवता येते. या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.38 लाख ते 1.67 लाख रुपयांदरम्यान आहे.

5 स्टार सेफ्टी आणि किंमत अगदी स्वस्त! सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट आहे ‘ही’ Automatic Car

Bajaj Pulsar NS400Z

कमी किमतीत जास्त पॉवर देणारी बाइक म्हणून Pulsar NS400Z ओळखली जाते. सुमारे 1.85 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत ही बाइक उपलब्ध आहे. यात 373 सीसी इंजिन दिले असून ट्रॅक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स आणि इतर आधुनिक फीचर्स मिळतात, जे सहसा महागड्या बाइक्समध्ये पाहायला मिळतात.

TVS Ronin

या सेगमेंटमध्ये TVS Ronin ही देखील एक आकर्षक पर्याय आहे. यात स्क्रॅम्बलर, रोडस्टर आणि क्रूझर यांचा अनोखा डिझाइन पाहायला मिळतो. या बाइकमध्ये व्हॉइस असिस्टन्स, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि विविध ABS मोड्ससारखी आधुनिक फीचर्स दिली आहेत. या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.26 लाख ते 1.60 लाख रुपयांदरम्यान आहे.

Yamaha R15 V4

भारतामधील सर्वात लोकप्रिय एंट्री-लेव्हल स्पोर्ट्स बाइकपैकी Yamaha R15 V4 ही एक आहे. तिचा डिझाइन यामाहाच्या मोठ्या स्पोर्ट्स बाइक्सपासून प्रेरित आहे. या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.66 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 1.74 लाख रुपयांपर्यंत जाते.

Yamaha MT‑15

तरुणांमध्ये मध्ये Yamaha MT-15 ची जबरदस्त क्रेझ पाहायला मिळते. ही बाइक R15 चे नेकेड व्हर्जन मानली जाते. हलकी असल्यामुळे शहरात चालवण्यासाठी ही बाइक खूप सोयीची आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.55 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 1.74 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

Web Title: Best performance giving bikes under 2 lakh rupees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 10:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

5 स्टार सेफ्टी आणि किंमत अगदी स्वस्त! सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट आहे ‘ही’ Automatic Car
1

5 स्टार सेफ्टी आणि किंमत अगदी स्वस्त! सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट आहे ‘ही’ Automatic Car

Renault ने त्यांच्या खास SUV Bridger ची दाखवली पहिली झलक, कधी होणार लाँच? जाणून घ्या
2

Renault ने त्यांच्या खास SUV Bridger ची दाखवली पहिली झलक, कधी होणार लाँच? जाणून घ्या

राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!
3

राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार
4

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लूक हवा दमदार पण बजेट 2 लाखाच्या आत? ‘या’ Bikes वर एकदा नजर फिरवाच

लूक हवा दमदार पण बजेट 2 लाखाच्या आत? ‘या’ Bikes वर एकदा नजर फिरवाच

Mar 05, 2026 | 10:34 PM
Wankhede वर अक्षर पटेलचा ‘सुपरमॅन’ कॅच, बुमराहच्या जादुई चेंडूवर हॅरी क्रूकचा अविश्वसनीय झेल, चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का

Wankhede वर अक्षर पटेलचा ‘सुपरमॅन’ कॅच, बुमराहच्या जादुई चेंडूवर हॅरी क्रूकचा अविश्वसनीय झेल, चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का

Mar 05, 2026 | 10:08 PM
Parenting Tips: घरात सतत तणाव! मुलांच्या आरोग्यावर होतोय दुष्परिणाम, पालकांनी ‘या’ गोष्टीकडे वेळीच द्या लक्ष

Parenting Tips: घरात सतत तणाव! मुलांच्या आरोग्यावर होतोय दुष्परिणाम, पालकांनी ‘या’ गोष्टीकडे वेळीच द्या लक्ष

Mar 05, 2026 | 09:49 PM
“प्रत्येक कुटुंबाला घर मिळावे हा पंतप्रधान मोदींचा…”; काय म्हणाले मंत्री जयकुमार गोरे?

“प्रत्येक कुटुंबाला घर मिळावे हा पंतप्रधान मोदींचा…”; काय म्हणाले मंत्री जयकुमार गोरे?

Mar 05, 2026 | 09:43 PM
Dombivali News: डोंबिवलीत ‘भागवत सप्ताहा’चा भक्तीमय सोहळा संपन्न; पर्यावरणपूरक होळी आणि मातीच्या दिव्यांच्या रांगोळीने वेधले लक्ष

Dombivali News: डोंबिवलीत ‘भागवत सप्ताहा’चा भक्तीमय सोहळा संपन्न; पर्यावरणपूरक होळी आणि मातीच्या दिव्यांच्या रांगोळीने वेधले लक्ष

Mar 05, 2026 | 09:41 PM
Ahilyanagar News: पोलीस वसाहतीसाठी 25 कोटींची तरतूद, आमदार आशुतोष काळे यांची मोठी घोषणा

Ahilyanagar News: पोलीस वसाहतीसाठी 25 कोटींची तरतूद, आमदार आशुतोष काळे यांची मोठी घोषणा

Mar 05, 2026 | 09:40 PM
Navi Mumbai: कोपरखैरणेतील विद्या भवन सोसायटीत स्लॅब कोसळला; 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 12 विद्यार्थी व शिक्षिकेची सुटका

Navi Mumbai: कोपरखैरणेतील विद्या भवन सोसायटीत स्लॅब कोसळला; 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 12 विद्यार्थी व शिक्षिकेची सुटका

Mar 05, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM