लूक हवा दमदार पण बजेट 2 लाखाच्या आत? ‘या’ Bikes वर एकदा नजर फिरवाच

शहरात रोजच्या वापरासाठी हलकी आणि सोपी बाइक हवी असेल तर Hunter 350 ही एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. ही रॉयल एनफिल्डची सर्वात हलकी आणि परवडणाऱ्या किमतीतील बाईक मानली जाते. जड ट्रॅफिकमध्येही ही बाईक सहज चालवता येते. या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.38 लाख ते 1.67 लाख रुपयांदरम्यान आहे.
कमी किमतीत जास्त पॉवर देणारी बाइक म्हणून Pulsar NS400Z ओळखली जाते. सुमारे 1.85 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत ही बाइक उपलब्ध आहे. यात 373 सीसी इंजिन दिले असून ट्रॅक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स आणि इतर आधुनिक फीचर्स मिळतात, जे सहसा महागड्या बाइक्समध्ये पाहायला मिळतात.
या सेगमेंटमध्ये TVS Ronin ही देखील एक आकर्षक पर्याय आहे. यात स्क्रॅम्बलर, रोडस्टर आणि क्रूझर यांचा अनोखा डिझाइन पाहायला मिळतो. या बाइकमध्ये व्हॉइस असिस्टन्स, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि विविध ABS मोड्ससारखी आधुनिक फीचर्स दिली आहेत. या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.26 लाख ते 1.60 लाख रुपयांदरम्यान आहे.
भारतामधील सर्वात लोकप्रिय एंट्री-लेव्हल स्पोर्ट्स बाइकपैकी Yamaha R15 V4 ही एक आहे. तिचा डिझाइन यामाहाच्या मोठ्या स्पोर्ट्स बाइक्सपासून प्रेरित आहे. या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.66 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 1.74 लाख रुपयांपर्यंत जाते.
तरुणांमध्ये मध्ये Yamaha MT-15 ची जबरदस्त क्रेझ पाहायला मिळते. ही बाइक R15 चे नेकेड व्हर्जन मानली जाते. हलकी असल्यामुळे शहरात चालवण्यासाठी ही बाइक खूप सोयीची आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.55 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 1.74 लाख रुपयांपर्यंत आहे.