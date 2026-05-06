Maruti Grand Vitara बेस व्हेरिअंट खरेदी करायचंय? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती बसेल EMI? संपूर्ण हिशोब समजून घ्या

Maruti Grand Vitara EMI: मारुती सुझुकीची मारुती ग्रँड विटारा ही मिड-साइज SUV सध्या ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. मात्र गाडी खरेदी करताना EMI आणि डाउन पेमेंटचा योग्य हिशोब समजून घेणं खूप महत्त्वाचं असतं.

Updated On: May 06, 2026 | 11:25 AM
  • Grand Vitara Sigma व्हेरिअंटची ऑन-रोड किंमत सुमारे 12.16 लाख रुपये आहे.
  • 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर सुमारे 10.16 लाखांचे कर्ज घ्यावे लागते.
  • 9% व्याजदराने 7 वर्षांसाठी EMI अंदाजे ₹16,352 प्रति महिना येतो.
Maruti Grand Vitara Down Payment And EMI: भारतातील प्रमुख वाहन निर्मात्यांपैकी एक असलेली Maruti Suzuki वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री करते. कंपनीने मिड-साइज एसयूवी सेगमेंटमध्ये Maruti Grand Vitara सादर केली आहे. जर तुम्ही या गाडीचे बेस व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला किती डाऊन पेमेंट केल्यानंतर किती रक्कमेचा ईएमआय भरावा लागेल याबाबत आता जाणून घेऊया. नेहमी लक्षात ठेवा की कोणतीही गाडी खरेदी करताना डाऊन पेमेंट आणि ईएमआय यांचा हिशोब अत्यंत गरजेचं असतं. अन्यथा तुमचं संपूर्ण बजेट कोलमडू शकतं. Maruti Grand Vitara चे बेस व्हेरिअंट खरेदी करताना जर तुम्ही 2 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केले तर तुम्हाला किती ईएमआय भरावा लागेल, याबाबत जाणून घेऊया.

मारुती ग्रँड विटाराची किंमत

मारुती ग्रँड विटाराचे बेस व्हेरिअंट म्हणून Sigma सादर करण्यात आले आहे. कंपनीने या मिड-साइज एसयूवीचे बेस व्हेरिअंट 10.76 लाख रुपयांच्या एक्‍स शोरूम किंमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहे. जर तुम्ही दिल्लीमध्ये ही गाडी खरेदी करणार असाल तर याच्या 10.76 लाख रुपयांच्या एक्‍स शोरूम किंमतीवर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस शुल्कही भरावे लागेल. ही गाडी खरेदी करण्यासाठी सुमारे 80 हजार रुपयांचा रजिस्‍ट्रेशन टॅक्‍स, सुमारे 47 हजार रुपये इंश्‍योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यासोबतच 10700 रुपये टीसीएस चार्ज देखील भरावा लागणार आहे. यानंतर दिल्लीमध्ये गाडीची ऑन रोड किंमत 12.16 लाख रुपये होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Maruti)

दोन लाख रुपय़ांच्या डाऊन पेमेंटनंतर किती असेल ईएमआय

जर तुम्ही मारुती ग्रँड विटाराचे बेस व्हेरिअंट सिग्मा खरेदी करत असाल तर बँक तुम्हाला एक्स-शोरूम किंमतीवर कर्ज देईल. दोन लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 10.16 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. जर बँकेने तुम्हाला सात वर्षांसाठी 9% व्याजाने 10.16 रुपयांचे लाखांचे कर्ज दिले, तर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी फक्त 16352 रुपयांचा मासिक ईएमआय भरावा लागेल.

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजाने सात वर्षांसाठी 10.16 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर तुम्हाला सात वर्षांपर्यंत दर महिन्याला 16352 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागेल. या हिशोबानुसार, तुम्ही सात वर्षांमध्ये मारुती ग्रँड विटाराच्या बेस व्हेरिअंट सिग्मासाठी 3.57 लाख रुपये केवळ व्याजासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यानंतर एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत अंदाजे 15.73 लाख रुपये होणार आहे.

