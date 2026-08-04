Tata Punch: टाटा पंचची सुसाट घोडदौड! ५ वर्षांपेक्षा कमी काळात विकल्या ८ लाख गाड्या; रचला नवा विक्रम

टाटा पंच या लोकप्रिय मायक्रो एसयूव्हीने भारतीय वाहन बाजारात नवा इतिहास रचला आहे. लाँच झाल्यापासून अवघ्या पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत ८ लाख युनिट्सच्या एकत्रित विक्रीचा टप्पा पार करणारी ही भारतातील सर्वात वेगवान SUV ठरली आहे. पेट्रोल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक अशा विविध इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे ग्राहकांमध्ये या कारची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ही कार टाटा मोटर्सच्या लाइनअपमध्ये नेक्सॉनच्या खाली लाँच करण्यात आली होती. हिचा कॉम्पॅक्ट आकार, आकर्षक डिझाइन, जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स आणि उत्कृष्ट सुरक्षितता यामुळे हॅचबॅक कारमधून अपग्रेड करणाऱ्या आणि पहिल्यांदाच कार घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही पहिली पसंती ठरली असून २०२४ मध्ये ही देशातील सर्वाधिक विकली जाणारी कार बनली होती.
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इंजिन पर्याय आणि कार्यक्षमता
सुरुवातीला केवळ १.२-लिटर नॅचरली अस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिनमध्ये आलेली ही कार आता ५-स्पीड मॅन्युअल आणि AMT गियरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. याशिवाय यात टर्बो पेट्रोल पर्याय आणि ड्युअल-सिलेंडर तंत्रज्ञानासह सीएनजी व्हेरियंट देखील मिळतो, ज्यामुळे डिक्कीतील बूट स्पेस कायम राहते. पेट्रोल पोर्टफोलिओची सुरुवातीची किंमत रु. ५.७० लाख (एक्स-शोरूम) आहे.
टाटा पंच ईव्ही
जानेवारी २०२४ मध्ये कंपनीने ‘पंच ईव्ही’ लाँच केली, जी टाटाच्या नव्या acti.ev आर्किटेक्चरवर आधारित पहिली कार आहे. २५ kWh आणि ३५ kWh बॅटरी पॅकसह ही कार एका फुल चार्जवर ४२१ किमी पर्यंतची रेंज देते. यात फास्ट चार्जिंग, व्हेईकल-टू-लोड सुविधा आणि मल्टिपल रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग मोड्स देण्यात आले असून याची सुरुवातीची किंमत रु. ९.९९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे.
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अद्ययावत आणि प्रीमियम फीचर्स
या कारच्या टॉप व्हेरियंट्समध्ये १०.२५-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, १०.२५-इंचाचा पूर्ण डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूझ कंट्रोल, सनरूफ आणि ३६०-डिग्री सराउंड-व्ह्यू कॅमेरा यांसारखे आधुनिक फीचर्स मिळतात.
उत्कृष्ट सुरक्षा
सुरक्षिततेच्या बाबतीत पेट्रोल मॉडेलला ग्लोबल NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये ५-स्टार रेटिंग मिळाले आहे, तर पंच ईव्हीने भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये प्रौढ आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी ५-स्टार रेटिंग मिळवले आहे. यात ६ एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, EBD सह ABS, हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम आणि ISOFIX चाइल्ड-सीट अँकर्स यांसारखे महत्त्वाचे सुरक्षा फीचर्स देण्यात आले आहेत.