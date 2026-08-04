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Pulsar Series vs. Splendor Series : ५ वर्षांच्या वापरानंतर दोन्ही गाड्यांचा मेंटेनन्स खर्च, स्पेअर पार्ट्सची उपलब्धता आणि रीसेल व्

Updated On: Aug 04, 2026 | 07:00 AM IST
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सारांश

बजाज पल्सर आणि हिरो स्प्लेंडर या भारतातील लोकप्रिय दुचाकींची ५ वर्षांच्या वापरानंतरची सविस्तर तुलना येथे केली आहे. स्प्लेंडर ही कमी देखभाल खर्च, उत्तम मायलेज आणि चांगल्या रीसेल व्हॅल्यूसाठी ओळखली जाते, तर पल्सर दमदार परफॉर्मन्स आणि आकर्षक लुक देण्यावर भर देते.

Pulsar Series vs. Splendor Series : ५ वर्षांच्या वापरानंतर दोन्ही गाड्यांचा मेंटेनन्स खर्च, स्पेअर पार्ट्सची उपलब्धता आणि रीसेल व्

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • हिरो स्प्लेंडरचा ५ वर्षांचा मेंटेनन्स खर्च पल्सरच्या तुलनेत जवळपास निम्म्याने कमी असून भाग सहज मिळतात.
  • पल्सर ही स्पोर्टी डिझाईन, चांगला पिकअप आणि पॉवरफुल परफॉर्मन्ससाठी तरुण रायडर्सची पहिली पसंती ठरते.
  • ५ वर्षांनंतरही स्प्लेंडरला उत्तम रीसेल व्हॅल्यू मिळते, तर पल्सरच्या किमतीत जास्त घसरण पाहायला मिळते.

भारतीय दुचाकी बाजारात Bajaj Pulsar आणि Hero Splendor या दोन अशा सीरिज आहेत, ज्यांनी ग्राहकांच्या मनावर अनेक दशके राज्य केले आहे. एका बाजूला तरुणाईची आवड असलेली स्पोर्टी ‘पल्सर’ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्यांची विश्वासू ‘स्प्लेंडर’. पण ५ वर्षांच्या प्रत्यक्ष वापरानंतर या दोन्ही गाड्यांचा मेंटेनन्स खर्च, स्पेअर पार्ट्सची उपलब्धता आणि रीसेल व्हॅल्यू यांमध्ये कोणता फरक पडतो? चला सविस्तरपणे पाहूयात.

१. मेंटेनन्स खर्च

  • Hero Splendor Series: स्प्लेंडरचे इंजिन अत्यंत साधे आणि टिकाऊ आहे. नियमित इंजिन ऑइल बदलणे, सर्व्हिसिंग आणि एअर फिल्टर यांसारख्या बेसिक कामांचा ५ वर्षांचा एकूण खर्च साधारण १०,००० ते १४,००० च्या आसपास येतो.
  • Bajaj Pulsar Series: पल्सर ही जास्त क्षमतेची स्पोर्ट्स गाडी आहे. जास्त पॉवर, डिस्क ब्रेक आणि एबीएस यांसारख्या फीचर्समुळे ५ वर्षांत सर्व्हिसिंग, ब्रेक पॅड्स आणि स्पार्क प्लगचा खर्च साधारण २०,००० ते २८,००० पर्यंत जाऊ शकतो.
दैनंदिन वापराच्या दृष्टीने स्प्लेंडरचा देखभाल खर्च पल्सरपेक्षा जवळपास निम्म्याने कमी असतो.

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२. स्पेअर पार्ट्सची उपलब्धता

  • Hero Splendor Series: स्प्लेंडर ही भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी गाडी असल्याने तिचे स्पेअर पार्ट्स खेड्यापाड्यातील अगदी कोणत्याही स्थानिक गॅरेजमध्ये सहज आणि अत्यंत रास्त दरात मिळतात.
  • Bajaj Pulsar Series: बजाजचे पार्ट्सही शहरांमध्ये सर्वत्र उपलब्ध असतात. मात्र, स्पोर्टी डिझाईन आणि फायबर बॉडी पार्ट्समुळे पल्सरचे भाग स्प्लेंडरच्या तुलनेत थोडे महाग असतात आणि कधीकधी ऑथोराईज्ड सर्व्हिस सेंटरवरच अवलंबून राहावे लागते.
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३. रीसेल व्हॅल्यू

  • Hero Splendor Series: ५ वर्षांच्या वापरानंतरही स्प्लेंडरला सेकंड हँड मार्केटमध्ये मूळ किमतीच्या ५०% ते ६०% पर्यंत उत्तम भाव मिळतो. उत्कृष्ट मायलेज (६०-७० किमी/लीटर) असल्यामुळे या गाडीला त्वरित खरेदीदार मिळतात.
  • Bajaj Pulsar Series: पल्सरची रीसेल व्हॅल्यू ५ वर्षांनंतर मूळ किमतीच्या ३५% ते ४५% पर्यंत खाली येते. इंजिनचा वापर, गाडीची स्थिती आणि मध्यम मायलेज (३५-४५ किमी/लीटर) यामुळे सेकंड हँड पल्सरसाठी प्रामुख्याने फक्त तरुण ग्राहकच उत्सुक असतात.
५ वर्षांच्या वापरानंतरचा अंतिम निर्णय

जर तुमचे प्राधान्य बजेट, जास्त मायलेज, कमी देखभाल खर्च आणि चांगली रीसेल व्हॅल्यू हे असेल, तर ५ वर्षांच्या वापरानंतर स्प्लेंडर सर्वाधिक फायदेशीर ठरते.

दुसऱ्या बाजूला, जर तुम्हाला उत्तम पिकअप, आकर्षक डिझाईन, हायवे रायडिंग आणि पॉवर हवी असेल, तर पल्सर हा सर्वोत्तम पर्याय आहे; पण त्यासाठी ५ वर्षांत जास्त मेंटेनन्स खर्च करण्याची तयारी ठेवावी लागते.

Web Title: Pulsar vs splendor 5 year maintenance resale comparison auto news marathi

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Published On: Aug 04, 2026 | 07:00 AM

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