Dabur Products Ban: डाबरच्या वस्तूंवर अचानक बंदी! तुपापासून मधापर्यंत… सरकारकडून विक्री रोखण्याचे निर्देश; काय घडलं?

Gig Economy : नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘गिग वर्क’ बनणार रोजगाराचे सर्वात मोठे माध्यम; इतर नोकऱ्यांपेक्षा कमाई 2.5 पट
बंदी घालण्यात आलेल्या प्रोडक्टमध्ये सेंद्रिय सफरचंद सायडर व्हिनेगर, सेंद्रिय मध, घरी बनवलेले नारळाचे दूध, तिळाचे तेल आणि गाईचे तूप यांचा समावेश आहे. कंपनीला १५ दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
FSSAI च्या मते, डाबरचे ‘१००%’ असल्याचा दावा अन्न सुरक्षा आणि मानके (जाहिरात आणि दावे) विनियम, २०१८ चे उल्लंघन करत आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे असे की, हे दावे अस्पष्ट आहेत, त्यांची पडताळणी करता येत नाही आणि त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे. नियामकाने असेही म्हटले आहे की, कंपनीला यापूर्वीही असे दावे करणे थांबवण्याचे निर्देश देणाऱ्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, FSSAI ने म्हटले आहे की, त्यांनी डाबरला ‘१००%’ असल्याचा दिशाभूल करणारा दावा करणाऱ्या सर्व खाद्य उत्पादनांची विक्री तात्काळ थांबवण्याचे आणि १५ दिवसांच्या आत कारवाई अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियामकाने नमूद केले की, डाबरने आपल्या वेबसाइटवर सूचीबद्ध केलेल्या उत्पादनांवर ‘१००% नैसर्गिक’, ‘१००% शुद्ध’, ‘१००% शुद्धतेची हमी’, ‘१००% सेंद्रिय’ आणि ‘१००% कोवळ्या नारळाचे पाणी’ असे दावे केले होते.
FSSAI ने असाही आरोप केला आहे की, डाबर हिमालयन ऑरगॅनिक ऍपल सायडर व्हिनेगर आणि डाबर ऑरगॅनिक मधावर जैविक भारत लोगोचा वापर करण्यात आला आहे. जे अन्न सुरक्षा आणि मानके (सेंद्रिय अन्न) विनियम, २०१७ चे उल्लंघन आहे. नियामकाने म्हटले आहे की, ही उल्लंघने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातबाजीच्या दाव्यांशी आणि सेंद्रिय प्रमाणपत्राच्या अनधिकृत वापराशी संबंधित आहेत.
Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?