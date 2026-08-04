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Dabur Products Ban: डाबरच्या वस्तूंवर अचानक बंदी! तुपापासून मधापर्यंत… सरकारकडून विक्री रोखण्याचे निर्देश; काय घडलं?

Updated On: Aug 04, 2026 | 07:11 PM IST
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सारांश

Dabur Products Ban: प्रसिद्ध FMCG कंपनी डाबरच्या अनेक लोकप्रिय उत्पादनांवर सरकारने कडक कारवाई केली आहे. डाबरचा मध, तूप आणि इतर काही महत्त्वाच्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया )

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • डाबरच्या वस्तूंवर अचानक बंदी!
  • तुपापासून मधापर्यंत
  • सरकारकडून विक्री रोखण्याचे निर्देश
Dabur Products Ban: तुम्ही देखील डाबरचे प्रोडक्ट वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने म्हणजेच FSSAI ने डाबर इंडियावर ( Dabur Products Ban ) कठोर कारवाई केली आहे. अन्न नियामकाने कंपनीला ‘१००%’ असल्याचा दावा करणाऱ्या खाद्य उत्पादनांची विक्री तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण का? यापासून धोका आहे? नेमका अचानक का घेतला एवढा मोठा निर्णय ?

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कोणत्या उत्पादनांचा समावेश?

बंदी घालण्यात आलेल्या प्रोडक्टमध्ये सेंद्रिय सफरचंद सायडर व्हिनेगर, सेंद्रिय मध, घरी बनवलेले नारळाचे दूध, तिळाचे तेल आणि गाईचे तूप यांचा समावेश आहे. कंपनीला १५ दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

यापूर्वीही नोटिसा बाजवल्या

FSSAI च्या मते, डाबरचे ‘१००%’ असल्याचा दावा अन्न सुरक्षा आणि मानके (जाहिरात आणि दावे) विनियम, २०१८ चे उल्लंघन करत आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे असे की, हे दावे अस्पष्ट आहेत, त्यांची पडताळणी करता येत नाही आणि त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे. नियामकाने असेही म्हटले आहे की, कंपनीला यापूर्वीही असे दावे करणे थांबवण्याचे निर्देश देणाऱ्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.

कारवाई अहवाल सादर करण्याचे आदेश

एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, FSSAI ने म्हटले आहे की, त्यांनी डाबरला ‘१००%’ असल्याचा दिशाभूल करणारा दावा करणाऱ्या सर्व खाद्य उत्पादनांची विक्री तात्काळ थांबवण्याचे आणि १५ दिवसांच्या आत कारवाई अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियामकाने नमूद केले की, डाबरने आपल्या वेबसाइटवर सूचीबद्ध केलेल्या उत्पादनांवर ‘१००% नैसर्गिक’, ‘१००% शुद्ध’, ‘१००% शुद्धतेची हमी’, ‘१००% सेंद्रिय’ आणि ‘१००% कोवळ्या नारळाचे पाणी’ असे दावे केले होते.

FSSAI ने काय आरोप केलेत?

FSSAI ने असाही आरोप केला आहे की, डाबर हिमालयन ऑरगॅनिक ऍपल सायडर व्हिनेगर आणि डाबर ऑरगॅनिक मधावर जैविक भारत लोगोचा वापर करण्यात आला आहे. जे अन्न सुरक्षा आणि मानके (सेंद्रिय अन्न) विनियम, २०१७ चे उल्लंघन आहे. नियामकाने म्हटले आहे की, ही उल्लंघने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातबाजीच्या दाव्यांशी आणि सेंद्रिय प्रमाणपत्राच्या अनधिकृत वापराशी संबंधित आहेत.

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Web Title: Dabur products ban by government sales stopped check details

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Published On: Aug 04, 2026 | 07:11 PM

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