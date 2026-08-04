Wardha News : स्कूल व्हॅनला धडक ६ विद्यार्थी गंभीर, १५ जखमी; वर्धा-मदणी मार्गावरील करंजी-काजी परिसरातील घटना

वर्धा, ब्युरो. वर्धा-मदणी मार्गावरील करंजी-काजी परिसरात सोमवारी सकाळी शाळकरी विद्यार्थ्यांना शाळेत घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनला भरधाव कारने धडक दिली. या अपघातात स्कूल व्हॅनमधील १५ विद्यार्थी जखमी झाले ६ असून त्यापैकी विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कार व स्कूल व्हॅनचेही नुकसान झालं.
करंजी-काजी येथील चालक साठोणे हे नेहमीप्रमाणे मदनी, दिंदोडा आणि करंजी-काजी येथून विद्यार्थ्यांना घेऊन वर्ध्यातील सुशील हिम्मतसिंग का विद्यालय आणि महिला आश्रम बुनियादी प्राथमिक विद्यालयात जात होते. एमएच ३४ /एबी – ८११४ क्रमांकाच्या स्कूलव्हॅनने १६ विद्यार्थी प्रवास करत होते. सकाळी ८.३० वाजताच्या सुमारास स्कूल व्हॅन करंजी काजी परिसरात आली असता वर्ध्याकडून मदनीच्या दिशेने येणाऱ्या एमएच ३२ / एएस ४९४० क्रमांकाच्या भरधाव कारने स्कूल व्हॅनला जोरदार धडक दिली. दोन वाहनात धडक होताच स्कूल व्हॅन उलटली. अपघात झाल्याचे लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतला. घाबरलेल्या आणि जखमी विद्यार्थ्यांना शांत करीत तातडीने रुग्णालयाकडे रवाना केले. अपघाताची माहिती मिळताच सेवाग्राम पोलिसांची चमू ठाणेदार देवेंद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वात घटनास्थळी पोहोचली. शिवाय पंचनामा केला. या प्रकरणी सेवाग्राम पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
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अपघात झाल्याचे लक्षात येताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. शिवाय व्हॅनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून उपचारासाठी सेवाग्राम येथील रुग्णालयाकडे ग्रामस्थांनी रवाना केले. अपघातानंतर कारचालक हा वाहन घटनास्थळी सोडून फरार झाला.
जखमी विद्यार्थ्यांमध्ये भूमिका नखाते, ओम नागतोडे, हार्दिक नैताम, जान्हवी तिखे, अथर्व चरडे, धनश्री चौधरी, पवन तिखे, चिराग कुबडे, अंशू नागतोडे, विधी सोनटक्के, जान्हवी सडमाके, युग तिमांडे, गुंजन उगेमुगे, आर्या बागडे आणि मीनाक्षी तिमांडे यांचा समावेश आहे. हे सर्व विद्यार्थी पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेत आहेत. सर्व जखमी विद्याथ्यर्थ्यांवर सेवाग्राम रुग्णालयात उपचार सुरू असून ६ विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर, तर उर्वरित विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
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