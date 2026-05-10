दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या ताफ्यात नवे बदल! मुख्यमंत्र्यांसाठी आधुनिक ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी खरेदी होणार; जुन्या वाहनांचा लिलाव

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या वाहन ताफ्यात मोठे बदल होत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेसाठी नवीन बुलेटप्रूफ गाडी खरेदी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असून जुन्या गाड्यांचा लिलाव केला जाणार आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 06:50 PM
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या ताफ्यात नवे बदल! (Photo Credit- X)

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या ताफ्यात नवे बदल! (Photo Credit- X)

नवी दिल्ली: देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत केंद्र म्हणजेच ‘महाराष्ट्र सदन’च्या वाहन ताफ्यात लवकरच मोठे फेरबदल होणार आहेत. राज्य सरकारने दिल्लीतील निवासी आयुक्त आणि सचिव कार्यालयाच्या अंतर्गत वापरली जाणारी जुनी वाहने बदलून नवीन वाहने खरेदी करण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या ताफ्यात समाविष्ट असणारी ‘बुलेटप्रूफ’ गाडीही आता बदलली जाणार आहे.

सुरक्षेच्या कारणास्तव नवीन खरेदी अनिवार्य

सरकारी आदेशानुसार, महाराष्ट्र सदनाच्या ताफ्यातील सध्याची वाहने आपली विहित वयोमर्यादा आणि निर्धारित किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण करली आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जुन्या बुलेटप्रूफ गाडीची देखभाल करणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक बनले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नवीन अत्याधुनिक वाहन खरेदी करणे अनिवार्य झाले होते. ही खरेदी राज्याच्या वित्तीय नियमावली आणि सरकारी खरेदी धोरणाच्या कडक नियमांनुसार पार पडणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्यावर

मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांसारख्या उच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी कडक प्रोटोकॉल पाळले जातात. दिल्लीसारख्या संवेदनशील भागात मुख्यमंत्र्यांच्या हालचालींसाठी बुलेटप्रूफ वाहनाची अत्यंत गरज असते. नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याला बुलेटप्रूफ करण्यासाठी येणारा अतिरिक्त खर्च संबंधित सरकारी निधीतून केला जाईल. यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, तांत्रिक निकषांवर पात्र ठरणारी कंपनी या गाडीचे ‘बुलेटप्रूफिंग’ करेल.

जुन्या वाहनांचा होणार जाहीर लिलाव

नवीन वाहने ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर, सध्या वापरात असलेली तीन जुनी वाहने बेड्याबाहेर काढली जातील. यामध्ये एका जुन्या बुलेटप्रूफ कारचा आणि दोन सामान्य वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांचा सरकारी परिवहन विभागामार्फत पारदर्शक पद्धतीने लिलाव केला जाईल. या लिलावातून जमा होणारी रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केली जाणार आहे.

प्रशासकीय आणि नियमित प्रक्रिया

प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारी वाहने ठराविक कालावधीनंतर बदलणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. मागील उच्चस्तरीय बैठकीत सुरक्षा यंत्रणांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली वाहने तैनात करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीची दखल घेत वित्त विभागाने आवश्यक निधी मंजूर केला आहे. यामुळे मुख्यमंत्री जेव्हा दिल्ली दौऱ्यावर येतील, तेव्हा त्यांची सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम आणि आधुनिक असेल.

Published On: May 10, 2026 | 06:49 PM

