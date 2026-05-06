Jetour T2 vs Fortuner: Powerful आणि तितकीच सुरक्षितही… Crash Test मध्ये ‘या’ कारने मारली बाजी?

भारतीय रस्ते असोत किंवा ऑफ-रोडिंगचा थरार, SUV कारची क्रेझ सध्या शिगेला पोहोचली आहे. जेव्हा ताकद आणि डॅशिंग लूकचा विषय येतो, तेव्हा Toyota Fortuner चे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते.

Updated On: May 06, 2026 | 07:57 PM
Jetour T2 vs Fortuner: भारतीय रस्ते असोत किंवा ऑफ-रोडिंगचा थरार, SUV कारची क्रेझ सध्या शिगेला पोहोचली आहे. जेव्हा ताकद आणि डॅशिंग लूकचा विषय येतो, तेव्हा Toyota Fortuner चे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. मात्र, आता जागतिक बाजारपेठेत Jetour T2 ज्याला अनेक ठिकाणी Jetour Traveller म्हणून ओळखले जाते या कारने फोर्ट्युनरसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. पण या दोघांमध्ये बेस्ट कोण असा प्रश्न विचारला तर दोघंही चांगलीच टक्करची ठरतात. पण सुरक्षेच्या बाबतीत जाणून घेऊयात कोण आहे कोणावर भारी?

संपूर्ण ५-स्टार रेटिंग

Jetour T2 SUV ने नुकत्याच पार पडलेल्या ASEAN NCAP क्रॅश चाचण्यांमध्ये संपूर्ण ५-स्टार रेटिंग मिळवले आहे. ही कामगिरी विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ही SUV लवकरच भारतात दाखल होणार आहे. चाचणीसाठी वापरलेल्या विशिष्ट मॉडेलमध्ये पेट्रोल इंजिन बसवण्यात आले होते; तरीही, या चाचणीचे निष्कर्ष वाहनाच्या एकूण सुरक्षा क्षमतेबाबत एक भक्कम संकेत देतात. या SUV ने एकूण ८६.५० गुण मिळवले असून, त्याद्वारे एक सुरक्षित वाहन म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. तसेच, विविध श्रेणींमध्येही या SUV ने उत्कृष्ट कामगिरीचे प्रदर्शन केले असून, आधुनिक सुरक्षा मानकांची यशस्वीरित्या पूर्तता केली आहे.

वेगवेगळ्या कॅटॅगरीमध्ये झलक

Jetour T2 ने Adult Occupant Protection या श्रेणीत ३७.१७ गुण मिळवले आहेत; हे या गाडीतील चालक आणि पुढच्या सीटवरील प्रवाशांसाठी असलेल्या भक्कम सुरक्षिततेचे स्पष्ट निदर्शक आहे. या गाडीला Child Occupant Protection श्रेणीत १५.९४ गुण, Safety Assist श्रेणीत १७.१४ गुण आणि ‘Motorcyclist Safety श्रेणीत १६.२५ गुण प्राप्त झाले आहेत. एकत्रितपणे पाहता, हे सर्व गुण या वाहनाच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर देण्यात आला असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवतात.

सेफ्टी फीचर्स कोणते आहेत?

Jetour T2 ही गाडी आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांच्या एका विस्तृत श्रेणीने सुसज्ज आहे. यामध्ये ६ एअरबॅग्ज, ABS, ESC, ‘Blind Spot Detection आणि ISOFIX माऊंट्स यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, यात ADAS म्हणजेच Advanced Driver Assistance Systems क्षमता देखील आहेत; ज्यामध्ये ‘ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग’, ‘लेन कीप असिस्ट’, ‘लेन डिपार्चर वॉर्निंग’ आणि ‘ऑटो हाय बीम’ यांचा समावेश होतो. ही सर्व वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे या गाडीला एक ‘स्मार्ट’ आणि सुरक्षित SUV बनवतात.

Fortuner सोबत तुलना

Toyota Fortuner ला देखील ASEAN NCAP कडून ५-स्टार Rating प्राप्त झाले आहे; पण तिचे मूल्यांकन जुन्या चाचणी मानकांनुसार करण्यात आले होते. Fortuner ला ‘Adult Occupant Protection ३६.३ गुण आणि Child Occupant Protection ४१.४ गुण मिळाले होते. जरी या दोन्ही वाहनांनी ५-स्टार मानांकन मिळवले असले, तरी Jetour T2 ची चाचणी अधिक नवीन आणि कडक सुरक्षा नियमांनुसार करण्यात आली होती; यावरून असे सूचित होते की, तिचे सुरक्षा निकष अधिक up-to-dateआहेत.

भारतासाठी पुढे काय?

Jetour T2 ही गाडी भारतात JSW ब्रँड अंतर्गत लाँच केली जाण्याची अपेक्षा आहे. या वाहनाची चाचणी भारताच्या BNCAP आराखड्यांतर्गत देखील केली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे; ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांना या गाडीच्या सुरक्षा मानकांविषयी अधिक स्पष्ट आणि सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल.

Highway Safety : उन्हाळ्यात हायवेवर गाडी चालवताय? NHAI चा 'हा' सल्ला पाळा, नाहीतर प्रवास पडू शकतो महागात
