दमदार फीचर्ससह Mahindra कडून Thar Roxx Star एडिशन लाँच, जाणून घ्या किंमत

भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम एसयूव्ही उत्पादक कंपन्या आहेत. Mahindra ही त्यातीलच एक आघाडीची ऑटो कंपनी. नुकतेच कंपनीने Mahindra Thar Roxx Star स्पेशल एडिशन लाँच केले आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 07:32 PM
फोटो सौैजन्य: @AarizRizvi/ X.com

  • Mahindra कडून Thar Roxx Star स्पेशल एडिशन लाँच
  • जाणून घ्या या स्पेशल एडिशनचे फीचर्स
  • तीन व्हेरिएंट्सच्या तीन वेगवेगळ्या कंपनी
Mahindra ने आपल्या Thar Roxx लाइनअपचा विस्तार करत Thar Roxx Star Edn लाँच केला आहे. हा एक स्पेशल एडिशन असून, यामध्ये मेकॅनिकल बदलांपेक्षा व्हिज्युअल अपील, टेक्नॉलॉजी आणि फीचर-वॅल्यू यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. या एडिशनची सुरुवातीची इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम किंमत 16.85 लाख रुपये ठेवण्यात आली असून, त्यामुळेच ही Thar Roxx रेंजमधील सर्वात व्हॅल्यू-फॉर-मनी पॅकेज मानला जात आहे.

एक्सटीरियरमध्ये काय बदल?

Thar Roxx Star Edn मध्ये पियानो ब्लॅक ग्रिल आणि पियानो ब्लॅक फिनिश असलेले 19-इंच अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. हे अपडेट्स स्टँडर्ड Thar Roxx व्हेरिएंट्सपेक्षा या एडिशनला अधिक खास आणि प्रीमियम लूक देतात.

20 मिनिटात 80% चार्ज आणि 810 किमीची तुफान रेंज! ‘या’ देशात नवीन Volvo EX60 सादर

केबिनमध्ये काय नवीन?

या स्पेशल एडिशनचे इंटीरियर पूर्णपणे ऑल-ब्लॅक थीमवर आधारित आहे. यामध्ये ऑल-ब्लॅक लेदरेट अपहोल्स्ट्रीसोबत Suede अ‍ॅक्सेंट्स देण्यात आले आहेत. कंपनीनुसार, या बदलांमुळे केबिनचा एम्बियन्स आणि प्रीमियम फील अधिक उंचावतो.

Thar Roxx Star Edn चे कलर ऑप्शन्स

Mahindra ने Thar Roxx Star Edn विविध रंगांमध्ये सादर केली आहे. यामध्ये सिट्रीन येलो (नवीन हीरो कलर), टॅंगो रेड, एव्हरेस्ट व्हाइट, आणि स्टेल्थ ब्लॅक. अशा या रंग पर्यायांचा समावेश आहे.

फीचर-लोडेड स्पेशल एडिशन

Thar Roxx Star Edn मध्ये ग्राहकांच्या ‘मोस्ट वॉन्टेड’ फीचर्सना एकत्र बंडल करण्यात आले आहे. कंपनीने हे फीचर्स वेगवेगळ्या कॅटेगरीत विभागले आहेत.

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

प्रीमियम फिनिश आणि कम्फर्ट

  • ऑल-ब्लॅक लेदरेट सीट्स (Suede अ‍ॅक्सेंट्ससह) – नवीन
  • फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स
  • स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
  • 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स (मल्टी-पॉइंट रिक्लाइनसह)
  • फुली ऑटोमॅटिक टेम्परेचर कंट्रोल
  • इलेक्ट्रिक फोल्ड ORVM
  • स्टीअरिंग माउंटेड कंट्रोल्स
  • टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम
  • क्रूझ कंट्रोल

अ‍ॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी

  • 26.03 सेमी HD टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम
  • 26.03 सेमी HD डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर
  • Adrenox कनेक्टेड कार टेक (Alexa Built-in आणि 83 कनेक्टेड फीचर्ससह)
  • Android Auto आणि Apple CarPlay (वायर्ड व वायरलेस)
  • 360 डिग्री सराउंड व्ह्यू कॅमेरा
  • 9-स्पीकर कस्टम ट्यूनड Harman Kardon QuantumLogic प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम
  • अ‍ॅप्रोच अनलॉक आणि वॉक-अवे लॉक

सेफ्टी फीचर्स

  • 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंगसाठी इंजिनिअर्ड स्ट्रक्चर
  • 6 एअरबॅग्स (ड्रायव्हर, पॅसेंजर, साइड आणि कर्टन)
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
  • फ्रंट आणि रियर पार्किंग सेन्सर्स
  • रियर पार्किंग कॅमेरा
  • ऑटो-डिमिंग IRVM
  • इम्पॅक्ट सेन्सिंग ऑटो डोअर अनलॉक
  • इम्मोबिलायझर
  • E-Call आणि SOS फंक्शन
किती आहे किंमत?

Mahindra Thar Roxx Star Edn तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे

  • D22 MT (RWD) – 16.85 लाख रुपये
  • G20 AT (RWD) – 17.85 लाख रुपये
  • D22 AT (RWD) – 18.35 लाख रुपये
या स्पेशल एडिशनमध्ये अधिक एक्सक्लूसिव्ह ब्लॅक्ड-आउट ओळख, टॉप-एंड लेव्हल फीचर्स आणि मजबूत सेफ्टी पॅकेज देण्यात आले आहे.

Published On: Jan 23, 2026 | 07:32 PM

