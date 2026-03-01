Middle-East Tension: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ‘विनाशकारी’ अवतार; अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्यावर हल्ला, आता Trump काय करणार?

इराणची अधिकृत न्यूज एजन्सी ‘इर्ना’ (IRNA) आणि ‘इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड्स’ने (IRGC) जारी केलेल्या चौथ्या निवेदनानुसार, ही कारवाई ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ४’ चा भाग आहे. खामेनेईंच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी इराणच्या सशस्त्र दलांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या विविध ठिकाणांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. याच मोहिमेअंतर्गत अमेरिकन एअरक्राफ्ट कॅरिअरवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्यात आला.
The IRGC in its 4th statement regarding Operation True Promise 4, announced: Following the Iran’s Armed Forces’ actions and the attack on the targets of the US-Israeli enemies, the US military’s aircraft carrier, the Abraham Lincoln, was struck by four ballistic missiles. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 1, 2026
युद्धनौकेवर हल्ला केल्यानंतर ‘इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड्स’ने अमेरिकेला थेट इशारा दिला आहे. आयआरजीसीने म्हटले की, “आम्ही चार बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी अमेरिकन एअरक्राफ्ट कॅरिअर ‘लिंकन’ला अचूक लक्ष्य केले आहे. दहशतवादी हल्लेखोरांसाठी आता ही जमीन आणि समुद्र वेगाने स्मशानभूमी ठरू लागला आहे.” दरम्यान, अयातुल्ला खामेनेई यांच्या हत्येचा सूड घेण्यासाठी इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकन हालचालींना उत्तर देण्यास सुरुवात केल्याने तणाव कमालीचा वाढला आहे.
केवळ अमेरिकन युद्धनौकाच नव्हे, तर इराणने संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) तळांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अबू धाबी येथील ‘अल सलाम’ नौदल तळावर इराणने ड्रोन हल्ला केला. या हल्ल्यामुळे तळावरील गोदामाला मोठी आग लागली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ड्रोन हल्ल्यामुळे दोन कंटेनर जळून खाक झाले असून विशेष सुरक्षा पथकाने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले आहे.
इराणने आपल्या युद्धनौकेवर क्षेपणास्त्र हल्ला केल्याचा दावा केला असला तरी, अमेरिकन संरक्षण विभाग किंवा ट्रम्प प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. ‘अब्राहम लिंकन’ या युद्धनौकेचे नेमके किती नुकसान झाले आहे, याची माहिती घेण्याचे काम सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. खामेनेईंच्या निधनानंतर इराणचे स्वरूप अधिक ‘विनाशकारी’ झाले असून, त्यांनी पुकारलेल्या या उघड युद्धामुळे येत्या २४ तासांत मध्य पूर्वेतील समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
