Maruti Dzire vs Honda Amaze: कोणती सेडान कार खरेदी करणं ठरेल उत्तम पर्याय, किंमत आणि फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

जर तुम्ही नजीकच्या भविष्यात सेडान खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही मारुती सुझुकी डिझायर आणि होंडा अमेझचा विचार करू शकता. चला तपशील जाणून घेऊया यातील नेमका फरक, किंमत आणि फिचर्स

Updated On: Mar 12, 2026 | 08:00 PM
कोणती कार आहे उत्तम (फोटो सौजन्य - Carwale)

  • मारुती सुझुकी डिझायर आणि होंडा अमेझमधील फरक 
  • उत्तम सेडान कार नक्की कोणती 
  • तुम्ही कोणता पर्याय निवडाल?
भारतात, वेगवेगळ्या कार उत्पादक कंपन्या सेडान सेगमेंटमध्ये वेगवेगळ्या कार देतात. जर तुम्ही नजीकच्या भविष्यात सेडान खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही मारुती सुझुकी डिझायर आणि होंडा अमेझचा विचार करू शकता. दोन्ही सेडान भारतातील सर्वात लोकप्रिय सेडानपैकी एक आहेत. आज, आम्ही तुम्हाला दोन्ही सेडानबद्दल सांगणार आहोत आणि या दोन्हीपैकी तुमच्यासाठी नक्की कोणती सेडान उपयुक्त ठरू शकते याबाबत तुम्हाला नक्कीच कल्पना येईल. बरेचदा आपल्या गाड्या घेताना गोंधळ होतो अशावेळी तुम्ही उपयुक्त माहिती वाचून त्यानंतर योग्य निर्णय घेऊ शकता. 

मारुती सुझुकी डिझायर आणि होंडा अमेझच्या किंमती

दोन्ही सेडानच्या किमतींबद्दल, मारुती सुझुकी डिझायर ₹6.25 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. टॉप-स्पेक प्रकार ₹9.31 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जातो. होंडा अमेझ ₹7.48 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होतो. टॉप-स्पेक प्रकार ₹10 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जातो. डिझायर थोडी स्वस्त आहे, तर होंडा अमेझ थोडी महाग आहे.

मारुती सुझुकी डिझायर आणि होंडा अमेझ इंजिन

मारुती सुझुकी डिझायरमध्ये १.२-लिटर, ३-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजिन आहे जे ८० बीएचपी आणि १११.७ एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन मॅन्युअल (५-स्पीड) आणि ऑटोमॅटिक (एएमटी) दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. दरम्यान, होंडा अमेझमध्ये १.२-लिटर, ४-सिलेंडर आय-व्हीटीईसी पेट्रोल इंजिन आहे जे अंदाजे ९० पीएस पॉवर आणि ११० एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन ५-स्पीड मॅन्युअल आणि सीव्हीटी (ऑटोमॅटिक) ट्रान्समिशन पर्यायांसह येते.

मारुती सुझुकी डिझायर आणि होंडा अमेझ वैशिष्ट्ये

मारुती सुझुकी डिझायरमध्ये ९-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमॅटिक एसी, रिअर एसी व्हेंट्स, वायरलेस मोबाइल चार्जर, क्रूझ कंट्रोल, कीलेस एंट्री आणि पुश स्टार्ट, रिअर आर्मरेस्ट आणि मोठी बूट स्पेस यासह अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत. सुरक्षेच्या बाबतीत, डिझायरमध्ये ६ एअरबॅग्ज, EBD सह ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-होल्ड असिस्ट आणि ३६०-डिग्री कॅमेरा यासारख्या वैशिष्ट्यांसह येते.

वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, होंडा अमेझमध्ये ८-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस मोबाइल चार्जर, रिअर एसी व्हेंट्स, ६-स्पीकर साउंड सिस्टम आणि ४१६ लिटर बूट स्पेस यासारख्या वैशिष्ट्यांसह येते. होंडा अमेझमध्ये अनेक सुरक्षा वैशिष्ट्ये देखील आहेत. यात ६ एअरबॅग्ज, EBD सह ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट, रिअर पार्किंग सेन्सर्स आणि रिअर कॅमेरा यासारख्या वैशिष्ट्यांसह येते.

Published On: Mar 12, 2026 | 08:00 PM

