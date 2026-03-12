Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Apache-Pulsar ला Tough देणारी ‘ही’ बाईक आहे तरी कोणती? जाणून घ्या

Honda Unicorn ही 160cc सेगमेंटमधील विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि कमी मेंटेनन्सची मोटरसायकल मानली जाते. भारतात तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.13 लाख, तर ऑन-रोड किंमत ₹1.40 ते ₹1.46 लाख दरम्यान आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 07:40 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

जर तुम्ही 160cc सेगमेंटमध्ये विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि कमी मेंटेनन्स असलेली मोटरसायकल शोधत असाल, तर Honda Unicorn हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. मजबूत बिल्ड क्वालिटी, स्मूथ इंजिन आणि चांगल्या मायलेजमुळे ही बाइक भारतीय बाजारात अनेक वर्षांपासून लोकप्रिय आहे. दररोज ऑफिस किंवा कॉलेजला जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही मोटरसायकल आरामदायी आणि विश्वासार्ह मानली जाते. कमी किमतीत ही बाइक अनेक बाबतीत TVS Apache RTR 160 आणि Bajaj Pulsar 160 सारख्या बाइक्सना चांगली टक्कर देते.

फक्त 49,999 रुपयात… अभी आयेगा ना मजा! TVS ने सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; रेंज तर….

भारतात या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.13 लाख इतकी आहे. शहरानुसार तिची ऑन-रोड किंमत जवळपास ₹1.40 लाख ते ₹1.46 लाख दरम्यान जाते. ही बाइक सध्या एका स्टँडर्ड व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीने ती पर्ल इग्नियस ब्लॅक, इम्पीरियल रेड मेटॅलिक आणि मॅट अॅक्सिस ग्रे मेटॅलिक या तीन आकर्षक रंगांमध्ये सादर केली आहे. साधा पण मजबूत डिझाइन असल्यामुळे ही बाइक सर्व वयोगटातील रायडर्सना आवडते.

या मोटरसायकलमध्ये 162.71cc चे एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर BS6 फेज-2 इंजिन दिले आहे. हे इंजिन 7500 rpm वर सुमारे 13.2 bhp पॉवर आणि 5500 rpm वर 14.58 Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 5-स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे, जो स्मूथ गिअर शिफ्टिंग आणि चांगले कंट्रोल प्रदान करतो. उच्च RPM वर देखील इंजिनमध्ये कमी व्हायब्रेशन जाणवते, त्यामुळे लांब अंतराचा प्रवास अधिक आरामदायी होतो. या बाइकचा टॉप स्पीड सुमारे 106 kmph इतका आहे.

मायलेजच्या बाबतीत Honda Unicorn सुमारे 50 ते 55 kmpl पर्यंत मायलेज देऊ शकते, जे या सेगमेंटमध्ये चांगले मानले जाते. या बाइकला लांब आणि आरामदायी सीट देण्यात आली आहे, ज्यामुळे लांब प्रवासातही थकवा कमी जाणवतो. सस्पेन्शनसाठी पुढे टेलिस्कोपिक फोर्क आणि मागे मोनोशॉक सस्पेन्शन देण्यात आले आहे, त्यामुळे खराब रस्त्यांवरही राइड स्मूथ राहते.

Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

फीचर्सच्या बाबतीत या बाइकमध्ये डिजिटल-अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, इंजिन कट-ऑफ साइड स्टँड, फ्रंट डिस्क ब्रेक आणि सिंगल चॅनल ABS असे सेफ्टी फीचर्स दिले आहेत. ABS सिस्टम अचानक ब्रेक लावल्यावर बाइक घसरू नये यासाठी मदत करते. बाइकचे वजन सुमारे 139 किलो आहे, त्यामुळे ती हाताळणे सोपे जाते. याशिवाय 13 लिटरचा फ्यूल टँक लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही उपयुक्त ठरतो.

एकंदरीत, Honda Unicorn ही बाइक कमी किंमत, चांगले मायलेज, मजबूत इंजिन आणि कमी मेंटेनन्स शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय आहे. विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आणि आरामदायी राइडिंगमुळे ही मोटरसायकल आजही भारतीय बाजारात आपली खास ओळख टिकवून आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 07:40 PM

Apache-Pulsar ला Tough देणारी 'ही' बाईक आहे तरी कोणती? जाणून घ्या

Apache-Pulsar ला Tough देणारी ‘ही’ बाईक आहे तरी कोणती? जाणून घ्या

Mar 12, 2026 | 07:40 PM
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
“गेल्या ५० वर्षांत उष्ण आणि अतिउष्ण दिवसांची…”; सभागृहात पंकजा मुंडेंची महत्वाची माहिती

“गेल्या ५० वर्षांत उष्ण आणि अतिउष्ण दिवसांची…”; सभागृहात पंकजा मुंडेंची महत्वाची माहिती

Mar 12, 2026 | 07:20 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य

महाराष्ट्र भारताला बनवणार ‘आर्थिक महासत्ता’! 2027 पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे लक्ष्य

Mar 12, 2026 | 07:07 PM

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM