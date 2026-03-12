Apache-Pulsar ला Tough देणारी ‘ही’ बाईक आहे तरी कोणती? जाणून घ्या

जर तुम्ही 160cc सेगमेंटमध्ये विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि कमी मेंटेनन्स असलेली मोटरसायकल शोधत असाल, तर Honda Unicorn हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. मजबूत बिल्ड क्वालिटी, स्मूथ इंजिन आणि चांगल्या मायलेजमुळे ही बाइक भारतीय बाजारात अनेक वर्षांपासून लोकप्रिय आहे. दररोज ऑफिस किंवा कॉलेजला जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही मोटरसायकल आरामदायी आणि विश्वासार्ह मानली जाते. कमी किमतीत ही बाइक अनेक बाबतीत TVS Apache RTR 160 आणि Bajaj Pulsar 160 सारख्या बाइक्सना चांगली टक्कर देते.
भारतात या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.13 लाख इतकी आहे. शहरानुसार तिची ऑन-रोड किंमत जवळपास ₹1.40 लाख ते ₹1.46 लाख दरम्यान जाते. ही बाइक सध्या एका स्टँडर्ड व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीने ती पर्ल इग्नियस ब्लॅक, इम्पीरियल रेड मेटॅलिक आणि मॅट अॅक्सिस ग्रे मेटॅलिक या तीन आकर्षक रंगांमध्ये सादर केली आहे. साधा पण मजबूत डिझाइन असल्यामुळे ही बाइक सर्व वयोगटातील रायडर्सना आवडते.
या मोटरसायकलमध्ये 162.71cc चे एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर BS6 फेज-2 इंजिन दिले आहे. हे इंजिन 7500 rpm वर सुमारे 13.2 bhp पॉवर आणि 5500 rpm वर 14.58 Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 5-स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे, जो स्मूथ गिअर शिफ्टिंग आणि चांगले कंट्रोल प्रदान करतो. उच्च RPM वर देखील इंजिनमध्ये कमी व्हायब्रेशन जाणवते, त्यामुळे लांब अंतराचा प्रवास अधिक आरामदायी होतो. या बाइकचा टॉप स्पीड सुमारे 106 kmph इतका आहे.
मायलेजच्या बाबतीत Honda Unicorn सुमारे 50 ते 55 kmpl पर्यंत मायलेज देऊ शकते, जे या सेगमेंटमध्ये चांगले मानले जाते. या बाइकला लांब आणि आरामदायी सीट देण्यात आली आहे, ज्यामुळे लांब प्रवासातही थकवा कमी जाणवतो. सस्पेन्शनसाठी पुढे टेलिस्कोपिक फोर्क आणि मागे मोनोशॉक सस्पेन्शन देण्यात आले आहे, त्यामुळे खराब रस्त्यांवरही राइड स्मूथ राहते.
फीचर्सच्या बाबतीत या बाइकमध्ये डिजिटल-अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, इंजिन कट-ऑफ साइड स्टँड, फ्रंट डिस्क ब्रेक आणि सिंगल चॅनल ABS असे सेफ्टी फीचर्स दिले आहेत. ABS सिस्टम अचानक ब्रेक लावल्यावर बाइक घसरू नये यासाठी मदत करते. बाइकचे वजन सुमारे 139 किलो आहे, त्यामुळे ती हाताळणे सोपे जाते. याशिवाय 13 लिटरचा फ्यूल टँक लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही उपयुक्त ठरतो.
एकंदरीत, Honda Unicorn ही बाइक कमी किंमत, चांगले मायलेज, मजबूत इंजिन आणि कमी मेंटेनन्स शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय आहे. विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आणि आरामदायी राइडिंगमुळे ही मोटरसायकल आजही भारतीय बाजारात आपली खास ओळख टिकवून आहे.