Honda Cars : अरे देवा आता हे काय नवीन? २३ वर्षांनंतर ‘या’ देशातून होंडाची एक्झिट; काय आहे मोठा निर्णय?

दक्षिण कोरियामध्ये २३ वर्षांपासून कार विकणाऱ्या जपानी कार कंपनी होंडाने देशातील विक्री थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी २०२६ च्या अखेरपर्यंत कार विक्री थांबवेल. मोटरसायकल व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

Updated On: Apr 24, 2026 | 04:18 PM
जपानी कार कंपनी होंडा २०२६ च्या अखेरपर्यंत दक्षिण कोरियामधील आपला व्यवसाय बंद करू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, होंडाने २०२६ च्या अखेरपर्यंत दक्षिण कोरियामधील विक्री थांबवण्याची घोषणा केली आहे. होंडाने सुमारे २३ वर्षांपूर्वी कोरियन बाजारपेठेत प्रवेश केला होता आणि तेव्हापासून ती एक प्रमुख कार कंपनी म्हणून कार्यरत आहे. होंडाने म्हटले आहे की, बदलती बाजारपेठेची परिस्थिती आणि विनिमय दराच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

होंडाने म्हटले आहे की, ती बाजारपेठेतून पूर्णपणे बाहेर पडणार नाही. परंतु विद्यमान ग्राहकांना विक्रीनंतरची सेवा देणे सुरू ठेवेल. यामध्ये सर्व्हिसिंग, पार्ट्सचा पुरवठा आणि वॉरंटी सेवांचा समावेश असेल. दरम्यान, कंपनीने स्पष्ट केले आहे की या निर्णयाचा तिच्या मोटरसायकल व्यवसायावर परिणाम होणार नाही आणि मोटरसायकलची विक्री पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.

होंडाने हा निर्णय का घेतला?

होंडाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा ती आशियाई बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेला सामोरे जात आहे. होंडाला स्थानिक आणि चिनी कंपन्यांकडून तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. अहवालानुसार, होंडाला काही काळापासून कोरियन बाजारपेठेत विक्रीत घट होत असल्याचा अनुभव येत आहे. या घटत्या विक्रीमुळे होंडाला कोरियन बाजारपेठेतील प्रवासी वाहन विभागातून बाहेर पडण्यास भाग पडले आहे.

भारतातही याचा परिणाम होईल का?

होंडाच्या अलीकडील निर्णयाचा भारतात कोणताही परिणाम होणार नाही. भारतासाठी होंडाची रणनीती सक्रिय आहे. कंपनी देशांतर्गत बाजारपेठेत आपल्या आगामी इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, होंडा ओ अल्फाची चाचणी करत आहे. हे मॉडेल राजस्थानमधील होंडाच्या तापुकरा प्लांटमध्ये तयार होण्याची शक्यता आहे, जे कंपनीच्या जागतिक उत्पादन नेटवर्कमधील भारताची भूमिका अधोरेखित करते.

भारतात मोठी उत्पादन योजना

होंडा भारतासाठी एका मोठ्या उत्पादन योजनेवर काम करत असल्याचेही म्हटले जाते, ज्यामध्ये येत्या काही वर्षांत नवीन एसयूव्ही, हायब्रीड अपडेट्स आणि इतर लाँचचा समावेश आहे. यावरून असे सूचित होते की दक्षिण कोरियातून बाहेर पडणे हे भारतातून माघार घेण्याचे लक्षण नसून, त्या बाजारपेठेतील एका विशिष्ट समस्येवरील उपाय आहे. तरीही, उद्योग तज्ञ या हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतील.

Published On: Apr 24, 2026 | 04:18 PM

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
May 17, 2026 | 08:05 PM
May 17, 2026 | 07:57 PM
May 17, 2026 | 07:49 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM

May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM