  • Kedar Will Save Dayanand Khandekar Who Is About To Commit Suicide Finally Father And Son Will Come Together New Promo Of Tarini Serial

Zee Marathi Serial : अखेर बाप लेक एकत्र येणार ; जीव देणाऱ्या वडीलांना केदार वाचवणार , तारिणी मालिलेत नवा ट्विस्ट,पाहा प्रोमो

आपला मुलगा आपल्याशी बोलत नाही बाप म्हणून स्विकारत नाही ही गोष्ट खांडेकरांना त्रास देते आणि म्हणूनच दयानंद खांडेकर कंटाळून जीव देण्यासाठी जातात. मात्र घडतं असं काही की सगळं सत्य उघड होतं.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:05 PM
तारिणी मालिकेत सध्या प्रत्येक भागात काहीना काही ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. अशातच आता या मालिकेच्या नव्या प्रोमोने सगळ्याचं लक्ष वेधलं. मालिकेच्या प्रोंमोमध्य़े पाहायला मिळतंय की, स्वत:च्या जीवाला कंटाळलेल्या दयानंद खांडेकरांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणार तोच केदार वाचवाय़ला येतो. केदारच्या बाबतीत सांगायचं तर जेव्हा त्याला आपले वडिल कोण हे माहित नव्हतं त्यावेळी केदार आणि दयानंद खांडेकर यांच्यात चांगली मैत्री होती. ज्यावेळी केदारला त्याच्या जन्मदात्या वडिलांचं सत्य कळतं त्यावेळी तो दयानंद खांडेकरांचा राग करायाला लागतो. आपल्या आईच्या मृत्यूला दयानंद खांडेकर जबाबदार आहे असं केदारला वाटतं. त्यामुळे या बापलेकांच्या नात्यात दुरावा येतो. आपला मुलगा आपल्याशी बोलत नाही बाप म्हणून स्विकारत नाही ही गोष्ट खांडेकरांना त्रास देते आणि म्हणूनच दयानंद खांडेकर कंटाळून जीव देण्यासाठी जातात. मात्र घडतं असं काही की सगळं सत्य उघड होतं.

दयानंद खांडेकरांना काही दिवसांपूर्वी जयरामच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. खरतर या प्रकरणात खांडेकरांना अडकवण्यात आलं होतं हे तारिणीला पुरेपुर माहिती असतं. तारिणी खांडेकरांना निर्दोष सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असते. मात्र युवराज केदारचे दयानंद खांडेकरांच्या विरोधात कान भरत असतो. या सगळ्यात युवराजला बाप लेकात दुरावा निर्माण करण्यात यश मिळणार तितक्यात सगळं सत्य बाहेर येतं.

 

 

तारिणी केदारला सांगण्याचा प्रयत्न करते की, दयानंद खांडेकर यांची या प्रकणात काहीही चूक नाही. त्याचवेळी केदारला तारिणीचं म्हणणं काहीसं पटायला लागतं. जयरामचा फोन रिपेअर झाल्यावर केदारच्या हाती जे काही लागतं त्यावरुन त्याच्या पायाखालची जमीन सरकते. जयरामने सांगितलं होतं की, केदारच्या आईच्य़ा मृत्यूसाठी दयानंद खांडेकर जबाबदार नाहीत. वडीलांचं हे सत्य जेव्हा केदारला कळतं त्यावेळी तो दयानंद खांडेकरांना भेटण्याचा प्रयत्न करतो. केदार त्याच्या मिशनच्या जागी जात असताना त्याला दिसतं की, दयानंद खांडेकर एका मोठ्या धावत्या ट्रकसमोर उभे राहत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यावेळी केदार खांडेकरांना वाचवतो. दयानंद खांडेकर त्याला म्हणतात की, तू का वाचवलस मला ? त्यावेळी केदार म्हणतो आई सोडून गेली आता तुम्ही मला पोरकं करणार आहात का ? त्यावेळी दयानंद खांडेकर केदारला मिठी मारत खूप रडतात. तारिणी देखील त्यावेळी तिथे पोहोचते आणि तिला आनंदाने रडू येतं. मालिकेचा हा भाग 27 एप्रिलला प्रसारित होणार आहे. बाप लेक एकत्र आल्यावर युवराज आता पुढची काय खेळी खेळणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 03:04 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM