सुनेत्रा पवारांचा 'मास्टरस्ट्रोक'; पक्षातील जबाबदाऱ्यांची विभागणी, पार्थ यांच्याकडे मुंबई-दिल्ली तर…

आगामी राजकीय परिस्थितीत हा धोरणात्मक निर्णय एक 'मास्टरस्ट्रोक' मानला जात आहे. कामांच्या या नवीन विभागणीनुसार, पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार संघटना मजबूत करण्यासाठी स्वतः राज्याचा दौरा करणार आहेत.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:07 PM
Baramati, Sunetra Pawar, NCP, Ajit Pawar, By Election 2026,

Baramati Bypoll Election 2026: बारामती पोटनिवडणुकीत मतदानाचा टक्का घसरला! ५८.१७ टक्के मतदानामुळे बदलणार राजकीय गणिते?

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार) मोठ्या संघटनात्मक बदलाचे संकेत मिळत आहेत. बारामती पोटनिवडणुकीचे मतदान संपताच, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाची भविष्यातील रणनीती स्पष्ट केली. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाची पकड कायम ठेवण्यासाठी आणि कुटुंबाचे वर्चस्व सुरक्षित करण्यासाठी, सुनेत्रा पवार यांनी जबाबदाऱ्यांची तीन टप्प्यांत विभागणी केली आहे.

आगामी राजकीय परिस्थितीत हा धोरणात्मक निर्णय एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे. कामांच्या या नवीन विभागणीनुसार, पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार संघटना मजबूत करण्यासाठी स्वतः राज्याचा दौरा करणार आहेत. दरम्यान, त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांच्यावर दिल्लीच्या राजकारणासोबतच मुंबईतील पक्षाची संघटना सांभाळण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दुसरीकडे, धाकटे पुत्र जय पवार यांच्याकडे त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या बारामतीचा आणि पुणे ग्रामीण विभागाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. पक्षावरील आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी आणि बाहेरील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांनी सर्व प्रमुख सूत्रे आपल्या कुटुंबाच्या हातात ठेवली आहेत.

2029 साठी नियोजन; पवार विरुद्ध पवार

बारामती पोटनिवडणुकीच्या मतदानादरम्यान जय पवार यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. जय म्हणाले की, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि जनतेची इच्छा आहे की, त्यांनी २०२९ ची निवडणूक बारामतीतून लढवावी. रोहित यांनी संकेत दिले की २०२९ मध्ये पुन्हा एकदा ‘पवार विरुद्ध पवार’ लढत पाहायला मिळू शकते.

विरोधी पक्षांचे आरोप; भविष्यातील आव्हाने

अजित पवार यांच्या निधनानंतर, पक्षातील काही नेते सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे. सुनेत्रा पवार यांना बाजूला सारण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान, त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना सक्रिय राजकीय पदांवर तैनात केले असल्याची अफवा आहे. पार्थ पवार आधीच राज्यसभेत सक्रिय आहेत, तर जय पवार यांनी आता निवडणूक राजकारणातील आपल्या महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट केल्या आहेत. परिणामी, जबाबदाऱ्यांची ही नवीन विभागणी पक्षाचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा एक मोठा प्रयत्न म्हणून पाहिली जात आहे.

पक्षावर पकड मजबूत करण्यासाठी रणनीती

दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने या वृत्तांना दिशाभूल करणारे म्हणून फेटाळून लावले आहे. पक्षाने आपल्या ‘एक्स’ या सोशल मीडिया खात्यावरून पक्ष कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला अशा कोणत्याही असत्यापित आणि खोडसाळ बातम्यांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षावरील आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी सक्रियता वाढवली असली तरी, सध्या पक्ष सामूहिक नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देत आहे.

Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंची मध्यरात्री गुप्त भेट? मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टचं सांगितलं

Published On: Apr 25, 2026 | 03:07 PM

Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

