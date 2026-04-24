Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Bmw Launches F 450 Gs In India Affordable Adventure Bike With Powerful Performance And Premium Features

BMW F 450 GS भारतात लाँच! दमदार इंजिन, अ‍ॅडव्हेंचर लूक आणि किफायतशीर किंमतीत मिळणार प्रीमियम अनुभव

बीएमडब्ल्यू मोटोराडने भारतीय बाजारात आपली नवी ॲडव्हेंचर बाईक लॉन्च करत बाइकप्रेमींना आकर्षित केले आहे. दमदार परफॉर्मन्स आणि प्रीमियम फीचर्ससह ही बाईक ऑफ-रोडिंग आणि डेली राइडसाठी उत्तम पर्याय ठरते.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:29 PM
BMW F 450 GS भारतात लाँच! दमदार इंजिन, अ‍ॅडव्हेंचर लूक आणि किफायतशीर किंमतीत मिळणार प्रीमियम अनुभव

BMW F 450 GS भारतात लाँच! दमदार इंजिन, अ‍ॅडव्हेंचर लूक आणि किफायतशीर किंमतीत मिळणार प्रीमियम अनुभव

Follow Us:
Follow Us:
  • BMW F 450 GS ही 450cc ट्विन-सिलिंडर इंजिनसह 48hp पावर देणारी दमदार ॲडव्हेंचर बाईक आहे.
  • या बाईकमध्ये GS डिझाईन, फुल LED हेडलाईट आणि ऑफ-रोडिंगसाठी खास सस्पेंशन सेटअप देण्यात आला आहे.
  • 4.70 लाख रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या किंमतीत ही बाईक तीन व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहे.
BMW Motorrad ने भारतात त्यांची नवीन F 450 GS लाँच केली आहे. कंपनीने ही बाईक 4.70 लाख रुपयांच्या (एक्स-शोरूम) किंमतीत लाँच केली आहे. कंपनीने त्यांच्या लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध GS एडवेंचर सीरीजचा विस्तार करत नवीन BMW F 450 GS कमी किंमतीत उपलब्ध असणारा पर्याय म्हणून सादर केली आहे. ही बाईक एक लिमिटेड एडवेंचर बाईक स्वरुपात डिझाईन करण्यात आली आहे. ऑफ-रोडिंग आणि रोजच्या जीवनात वापरण्यासाठी एक चांगला आणि इतर मॉडेल्सच्या तुलनेत स्वस्त पर्याय ठरणार आहे.

घरालाही वीज देईल BMW ची ‘ही’अनोखी कार; 10 मिनिटांच्या चार्जिंगवर धावणार 400km! पाहा ‘हे’ अजब फीचर्स

BMW F 450 GS चे डिझाईन कसे आहे?

BMW F 450 GS मध्ये कंपनीचे लोकप्रिय GS डिझाईन पाहायला मिळत आहे. यामुळे बाईकला एक मजबूत आणि खास लुक मिळतो. बाईकच्या समोरील बाजूला X आकाराची फुल एलईडी हेडलाईट देण्यात आली आहे. तसेच, याचे खास बीक आणि बॉडी पॅनल्स याला एक एडवेंचर बाईकवाला लूक देतात. बाईकचा मागील भाग निमुळता ठेवण्यात आला आहे आणि यामध्ये 14-लीटरचा फ्यूल टँक देण्यात आला आहे. बीएमडब्ल्यू ही बाईक बेस, एक्सक्लुझिव्ह आणि जीएस ट्रॉफी या तीन व्हेरिएंटमध्ये सादर करत आहे. यामध्ये वेगवेगळे रंगसंगती आणि किरकोळ बदल पाहायला मिळत आहेत.  (फोटो सौजन्य – BMW) 

इंजिन आणि परफॉर्मंस

BMW F 450 GS मध्ये नवीन 450cc चे ट्विन-सिलिंडर इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 48hp ची पावर आणि 43nm चे टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन 6-स्पीड गियरबॉक्ससह जोडण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये स्मूद राइडिंगसाठी खास तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. BMW F 450 GS ची टॉप स्पीड 165 किमी प्रति तास आहे. कंपनीने यामध्ये शिफ्ट असिस्टेंट प्रो दिले आहे, ज्यामुळे क्लचशिवाय गियर बदलले जाऊ शकतात आणि यासोबतच ERC देखील आहे. हे फीचर कमी वेगाने बाईक चालवणं अधिक सोपं करत आणि राईडरचा थकवा देखील दूर करते.

फ्रेम आणि सस्पेंशन

BMW F 450 GS एक ट्यूबुलर स्टील फ्रेमवर तयार करण्यात आली आहे. ज्यामुळे मजबूती आणि हलके वजन यांच्यामध्ये संतुलन राहते. यामध्ये समोरील बाजूला अपसाइड-डाउन फोर्क्स आणि मागील बाजूला एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देण्यात आला आहे. ब्रेकिंगसाठी यामध्ये समोर 4-पिस्टन कॅलीपरसह सिंगल डिस्क आणि मागील बाजूला डिस्क ब्रेक दिला आहे, जो ABS प्रो सपोर्टसह येतो. अधिक चांगल्या ऑफ-रोडिंगसाठी यामध्ये 19-इंच फ्रंट आणि 17-इंचाचा रियर व्हील देण्यात आला आहे, जिथे डुअल-पर्पज टायर लावले आहेत. या बाईकच्या सीटची उंची 845mm, व्हीलबेस 1465mm आणि ग्राउंड क्लीयरेंस 220mm आहे.

Rolls-Royce Cullinan च्या मागील सीटवर बसण्यास मनाई! करोडोंच्या कारबाबत कंपनीचा गंभीर इशारा; नेमकं कारण काय?

व्हेरिअंट आणि एक्स-शोरूम किंमत

  • बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस बेस व्हेरिअंटची किंमत 4,70,000 रुपये आहे.
  • बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस एक्सक्लुझिव्ह व्हेरिअंटची किंमत 4,90,000 रुपये आहे.
  • बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस ट्रॉफी व्हेरिअंटची किंमत 5,30,000 रुपये आहे.

Web Title: Bmw launches f 450 gs in india affordable adventure bike with powerful performance and premium features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
1

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ
2

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector
3

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील
4

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM