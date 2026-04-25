Gas Connection रद्द होणार? सरकारचा खळबळजनक निर्णय; ‘या’ यादीत तुमचे नाव तर नाही ना?

सरकारने एक कठोर निर्णय घेतला असून, लोकांना पीएनजी कनेक्शन बसवून आपली एलपीजी कनेक्शन आणि सिलिंडर जमा करण्यास सांगितले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:05 PM
एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन असणाऱ्यांवर सरकारची नजर

एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन असणाऱ्यांवर सरकारची नजर

  • स्वयंपाकाच्या गॅस कनेक्शनची संख्या झपाट्याने वाढत
  • सरकारने एक कठोर निर्णय घेतला
  • एलपीजीचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने बंद
LPG Connection Must Be Surrender : अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे देशात एलपीजी संदर्भात समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पुरवठा सुधारण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून पाईपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅस कनेक्शनची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आता, सरकारने एक कठोर निर्णय घेतला असून, लोकांना पीएनजी कनेक्शन बसवून आपली एलपीजी कनेक्शन आणि सिलिंडर जमा करण्यास सांगितले आहे.

एलपीजीचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने बंद

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनंतर, LPG जोडण्या परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ज्या भागांमध्ये स्वयंपाकासाठी पाईपद्वारे गॅस विशेषतः PNG उपलब्ध झाला आहे, अशा भागांतून एलपीजीचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने बंद केला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केले आहेत. इतर राज्यांमध्ये त्याचा परिणाम होणार आहे. शहरी भागांमधील गॅसची टंचाई दूर करणे आणि जास्तीत जास्त कुटुंबांना सुरक्षित, परवडणाऱ्या PNG सेवांशी जोडणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

त्यांच्यावर कठोर कारवाई

सरकारने जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, ज्या ग्राहकांनी यापूर्वीच PNG Connection घेतली आहे, त्यांनी आपले LPG सिलिंडर आणि जोडणी तीन महिन्यांच्या आत परत करणे अनिवार्य आहे. PNG जोडणी बसवून घेतलेली असूनही, जर एखाद्या ग्राहकाने आपली LPG जोडणी स्वतःकडे कायम ठेवली, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. परिणामी, ग्राहकांनी आपली PNG जोडणी कार्यान्वित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत, संबंधित संस्थांकडे आपले LPG सिलिंडर स्वेच्छेने परत करणे आवश्यक आहे.

LPG तीन महिन्यांच्या आत परत करणे अनिवार्य

एकाच कुटुंबाकडे एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅस कनेक्शन्स असू शकत नाहीत, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. एकदा का PNG जोडणी प्राप्त झाली आणि गॅसचा पुरवठा सुरू झाला, की ग्राहकाने आपली LPG जोडणी तीन महिन्यांच्या आत परत करणे अनिवार्य असते. सरकारच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करत, तेल कंपन्यांनीही या संदर्भात तीन महिन्यांचा अंतिम इशारा जारी केला आहे. एकाच घरात दोन जोडण्या कायम ठेवणे म्हणजे संसाधनांचा अपव्यय करणे होय आणि यामुळे सुरक्षेचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो, असा प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे.

तर त्यांचा गॅस पुरवठा खंडित

तेल कंपन्यांनी आपल्या अंतिम इशाऱ्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर एखाद्या ग्राहकाने PNG connection मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत आपली LPG जोडणी आणि सिलिंडर परत केला नाही, तर त्यांचा गॅस पुरवठा खंडित केला जाऊ शकतो. कंपन्यांनी हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांची PNG जोडणी कार्यान्वित होताच, त्यांच्यासाठीच्या LPG refilling सेवा थांबवल्या जातील.

गॅस अचानक संपण्याच्या चिंतेतूनही सुटका

एलपीजी बुकिंगनंतर साचलेला अनुशेष कमी करणे आणि सध्या सिलिंडरच्या पुरवठ्यात भेडसावणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ज्या भागांमध्ये PNG जोडण्या उपलब्ध करून देणे आव्हानात्मक ठरत आहे, अशा भागांमध्ये सिलिंडरचा पुरवठा सुधारणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. पीएनजीमुळे केवळ गॅसचा सुरळीत आणि विनासायास पुरवठाच सुनिश्चित होत नाही, तर एलपीजीच्या तुलनेत ते अधिक किफायतशीरही ठरते. शिवाय, यामुळे गॅस पुन्हा भरण्यासाठी बुकिंग करण्याच्या कटकटीतून, तसेच गॅस अचानक संपण्याच्या चिंतेतूनही सुटका मिळते.

Security Deposit आपल्याला परत मिळेल

जर आपण उत्तर प्रदेशात राहत असाल आणि आपल्याकडे आधीच PNG जोडणी असेल, तर आपली जोडणी आणि सिलिंडर तीन महिन्यांच्या आत आपल्या वितरकाकडे परत करणे हिताचे ठरेल. यासाठी, आपण संबंधित कंपनीच्या वितरकाकडे प्रत्यक्ष भेट देणे, एक अर्ज भरणे आणि आपला सिलिंडर परत करणे आवश्यक आहे. जोडणी परत केल्यानंतर, आपण जमा केलेली security deposit आपल्याला परत मिळेल.

ज्या ग्राहकांनी PNG connection बसवूनही आपली LPG जोडणी परत केलेली नाही आणि जे दीर्घकाळापासून या दोन्ही जोडण्यांचा वापर करत आहेत, अशा ग्राहकांना शोधून काढण्याचे निर्देश सरकारने तेल कंपन्यांना दिले आहेत. या अनुषंगाने, कंपन्यांनी आपल्या वितरकांना सूचना जारी केल्या आहेत आणि आता वितरकांकडून अशा जोडणीधारकांना शोधून काढण्यासाठी एक मोहीम राबवली जात आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 03:05 PM

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

