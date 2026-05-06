nissan motor india : निसानकडून देशभरात एसी चेक-अप कॅम्प; ग्राहकांना उन्हाळ्यासाठी विशेष ऑफर्स

nissan motor india : उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेत वाहन चालवताना एसीची कार्यक्षमता महत्त्वाची ठरते. याच पार्श्वभूमीवर Nissan Motor India प्रा. लि. (एनएमआयपीएल) ने ग्राहकांसाठी देशव्यापी एसी चेक-अप कॅम्प सुरू केला आहे. हा उपक्रम भारतभरातील निसानच्या १२५ अधिकृत सर्व्हिस टचपॉइंट्सवर १५ जून २०२६ पर्यंत चालणार आहे. उन्हाळ्यात वाहनातील एअर-कंडिशनिंग सिस्टीम योग्यरित्या कार्यरत राहावी, यासाठी या कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे. अनेकदा ग्राहक एसीची वेळेवर तपासणी करत नाहीत, ज्यामुळे प्रवासादरम्यान अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन निसानने हा विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.
या कॅम्पअंतर्गत ग्राहकांना १२-पॉइंट एसी तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रशिक्षित आणि अनुभवी निसान सेवा तज्ज्ञांकडून ही तपासणी केली जाईल. यामध्ये एसी कूलिंग परफॉर्मन्स, रेफ्रिजरंट लेव्हल, फिल्टरची स्थिती, ब्लोअर कार्यक्षमता, तसेच संपूर्ण सिस्टीमची कार्यक्षमता तपासली जाईल. यामुळे वाहनाचा एसी योग्य स्थितीत राहून अधिक चांगला कूलिंग अनुभव देईल.
याशिवाय, ग्राहकांसाठी अनेक आकर्षक सुविधा आणि ऑफर्स देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यात मोफत टॉप वॉश सेवा, पिक-अप आणि ड्रॉप सुविधा यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, निवडक सेवांवर आणि मजुरी शुल्कावर ग्राहकांना १० टक्क्यांपर्यंत सवलत देखील मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना कमी खर्चात उत्तम सेवा मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
निसानच्या या उपक्रमामागे ग्राहकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचण्याचा आणि त्यांना त्यांच्या वाहनाची वेळेवर देखभाल करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा उद्देश आहे. विशेषतः उन्हाळ्याच्या ऐन काळात एसी सिस्टीमची तपासणी केल्यास वाहनातील आरामदायी प्रवास सुनिश्चित करता येतो. तसेच, या माध्यमातून ग्राहकांना अधिकृत सर्व्हिस सेंटरशी पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्नही कंपनीकडून केला जात आहे.
ग्राहकांना या कॅम्पचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सोयीस्कर बुकिंग पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ग्राहक My Nissan App द्वारे किंवा निसान मोटर इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून सहजपणे सर्व्हिस अपॉइंटमेंट बुक करू शकतात. यामुळे वेळेची बचत होऊन ग्राहकांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे सेवा घेता येते.
सध्याच्या स्पर्धात्मक ऑटोमोबाईल बाजारात ग्राहक समाधान आणि उत्तम सेवा देणे ही प्रत्येक कंपनीसाठी मोठी जबाबदारी आहे. निसानचा हा एसी चेक-अप कॅम्प ग्राहककेंद्री दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण ठरत आहे. नियमित देखभाल आणि वेळेवर तपासणीमुळे वाहनाचे आयुष्य वाढते, तसेच अचानक येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींपासूनही बचाव होतो. एकूणच, निसानचा हा उपक्रम ग्राहकांना केवळ सेवा देण्यापुरता मर्यादित नसून, सुरक्षित, आरामदायी आणि त्रासमुक्त ड्रायव्हिंग अनुभव देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा कॅम्प वाहनधारकांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे.
अधिक माहितीसाठी ग्राहकांनी निसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.