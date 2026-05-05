Petrol Purity Test: गाडी मायलेज देत नाहीये? Petrol मध्ये भेसळ असू शकते; ओळखण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ खास टिप्स

पेट्रोलमधील भेसळ. अनेकदा, स्वस्त रसायने किंवा रॉकेल मिसळून पेट्रोलच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली जाते. यामुळे केवळ वाहनाचे मायलेजच कमी होत नाही, तर इंजिनचे नुकसान होऊ शकते आणि तुमच्या आर्थिक स्थितीवरही ताण येऊ शकतो.

Updated On: May 05, 2026 | 07:57 PM
देशात २ महिन्यांचा इंधनसाठा

  • गाडी मायलेज देत नाहीये?
  • Petrol मध्ये भेसळ असू शकते
  • पेट्रोलमधील भेसळ कशी ओळखावी?
Petrol Purity Test: आजच्या जगात, पेट्रोल हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे; कारण प्रत्येक वाहन याच इंधनावर चालते. पण या संदर्भात वारंवार भेडसावणारी एक प्रमुख समस्या म्हणजे पेट्रोलमधील भेसळ. अनेकदा, स्वस्त रसायने किंवा रॉकेल मिसळून पेट्रोलच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली जाते. यामुळे केवळ वाहनाचे मायलेजच कमी होत नाही, तर इंजिनचे नुकसान होऊ शकते आणि तुमच्या आर्थिक स्थितीवरही ताण येऊ शकतो. सुदैवाने, काही साध्या आणि घरगुती पद्धतींच्या मदतीने तुम्ही स्वतःच पेट्रोलच्या शुद्धत आहे की नाही याची तपासणी करू शकता आणि संभाव्य नुकसानापासून स्वतःचा बचाव करू शकता. नेमक्या कोणत्या आहेत या टीप्स जाणून घेऊयात.

पेट्रोलमधील भेसळ कशी ओळखावी?

याची मुख्य पद्धत म्हणजे वासावरून ओळख करणे. शुद्ध पेट्रोलचा वास तीव्र, तरीही स्वच्छ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असतो. जर तुम्हाला पेट्रोलमध्ये रॉकेलचा किंवा एखाद्या अनोळखी रसायनाचा वास येत असेल, तर ते इंधनामध्ये भेसळ झाल्याचे लक्षण असू शकते. त्याचप्रमाणे, पेट्रोलच्या रंगाकडे लक्ष देणे देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. साधारणपणे, पेट्रोल फिकट पिवळ्या रंगाचे किंवा जवळजवळ पारदर्शक दिसते; परंतु, जर ते गडद किंवा गढूळ दिसत असेल, तर त्यामध्ये इतर पदार्थांची भेसळ केली गेली असावी, असा संशय येतो.

कागदाचा वापर करून परिक्षण

आणखी एक अत्यंत सोपी पद्धत म्हणजे Paper Test. ही चाचणी करण्यासाठी, तुम्ही एका पांढऱ्या कागदावर पेट्रोलचे काही थेंब टाकू शकता. जर पेट्रोल शुद्ध असेल, तर ते वेगाने बाष्पीभवन पावेल आणि कागदावर त्याचा कोणताही डाग मागे ठेवणार नाही. पण जर कागदावर एखादा डाग किंवा तेलकट अवशेष शिल्लक राहिला, तर हे पेट्रोलमध्ये भेसळ असण्याची शक्यता दर्शवते. अशीच एक चाचणी पाण्याचा वापर करूनही करता येते. जेव्हा पेट्रोल आणि पाणी एका पारदर्शक बाटलीमध्ये घेऊन मिसळले जातात आणि बाटली हलवली जाते, तेव्हा साधारणपणे ते दोन वेगळ्या थरांमध्ये विभागले जातात. जर या थरांच्या रचनेत काही विसंगती दिसून आलीकिंवा एखादा अतिरिक्त थर दिसू लागला तर ते देखील भेसळीचेच एक लक्षण मानले जाते.

वाहन चालवूनही तुम्ही याची ओळख पटवू शकता

याव्यतिरिक्त, केवळ तुमचे वाहन चालवूनही तुम्ही पेट्रोलच्या गुणवत्तेचा अंदाज घेऊ शकता. जर वाहनाचे मायलेज अचानक कमी झाले, इंजिनमध्ये झटके जाणवू लागले किंवा वाहन सुरू करताना तुम्हाला अडचण येत असेल, तर त्या पेट्रोलमध्ये भेसळ असण्याची शक्यता असते. शिवाय, जर वाहनातून प्रमाणापेक्षा जास्त काळा किंवा पांढरा धूर बाहेर पडत असेल, तर हे देखील इंधनामध्ये भेसळ झाल्याचे एक लक्षण असू शकते.

हे समजून घेणे देखील तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे की, पेट्रोलमधील भेसळ अगदी खात्रीशीरपणे ओळखणे नेहमीच सोपे नसते; तरीही, या सूक्ष्म लक्षणांकडे लक्ष देऊन तुम्ही बऱ्याच अंशी सुरक्षित राहू शकता. जर तुम्हाला काही संशय आला, तर तुम्ही संबंधित पेट्रोल पंपाविरुद्ध त्वरित तक्रार दाखल केली पाहिजे; शिवाय, नेहमीच एखाद्या विश्वासार्ह किंवा मोठ्या पेट्रोल पंपावरूनच इंधन भरण्याचा सल्ला दिला जातो.

Published On: May 05, 2026 | 07:43 PM

