CSK Beat LSG: चेपॉकवर ‘यलो आर्मी’चा थरारक विजय! उर्विल पटेलच्या ऐतिहासिक वादळापुढे लखनौ पराभूत; चेन्नईचा ५ गडी राखून विजय

IPL 2026 मध्ये चेन्नईने लखनऊचा ५ गडी राखून पराभव केला. उर्विल पटेलने अवघ्या १३ चेंडूत अर्धशतक ठोकून इतिहास रचला असून जोश इंग्लिसची ८५ धावांची खेळी व्यर्थ ठरली आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 08:43 PM
चेपॉकवर ‘यलो आर्मी’चा थरारक विजय! (Photo Credit- X)

IPL 2026 CSK vs LSG Match Highlight: २०२६ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हंगामातील ५३ वा सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला गेला. चेपॉक येथे पार पडलेल्या या सामन्यात, CSK ने लखनऊचा ५ गडी राखून पराभव केला. तत्पूर्वी, चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने नाणेफेक जिंकली आणि लखनऊ सुपर जायंट्सला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. प्रथम फलंदाजी करताना, लखनऊने चेन्नईसमोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. उर्विल पटेलच्या धडाकेबाज फलंदाजीच्या जोरावर, CSK ने १९.२ षटकांत आणि ५ गडी हाती राखून हे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठले.

उर्विल पटेलची ऐतिहासिक खेळी

या सामन्यात चेन्नईकडून फलंदाजी करताना, युवा फलंदाज उर्विल पटेलने एक विक्रम-मोडक खेळी साकारली. त्याने अवघ्या १३ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले आणि यासह IPL च्या इतिहासातील सर्वात जलद ५० धावा करण्याचा विक्रम आपल्या नावे केला हा विक्रम आता तो यशस्वी जैस्वालसोबत सामायिक करतो. २०० हून अधिक धावांचे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठण्यात चेन्नई सुपर किंग्सला मदत करण्यासाठी ही खेळी अत्यंत निर्णायक ठरली. उर्विल पटेलने अवघ्या २३ चेंडूंमध्ये ६५ धावांची स्फोटक खेळी केली. २८२ च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटने खेळल्या गेलेल्या उर्विलच्या या खेळीत ८ षटकार आणि २ चौकारांचा समावेश होता.


उर्विलव्यतिरिक्त, संजू सॅमसनने सुरुवातीच्या टप्प्यात १४ चेंडूंमध्ये २८ धावांचे योगदान दिले. दरम्यान, कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने २८ चेंडूंमध्ये ४२ धावांची खेळी केली. याव्यतिरिक्त, कार्तिक शर्माने २० धावा आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिसने १० धावा केल्या. तसेच, शिवम दुबे १५ धावांवर नाबाद राहिला, तर प्रशांत वीर १८ धावांवर नाबाद परतला. LSG कडून, दिग्विजय सिंग राठी आणि शाहबाज अहमद यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले, तर आवेश खानने १ बळी मिळवला.

LSG साठी जोश इंग्लिसची वादळी खेळी

LSG कडून, सलामीचा फलंदाज जोश इंग्लिसने आपल्या स्फोटक फलंदाजीचे प्रदर्शन करत, अवघ्या ३३ चेंडूंमध्ये ८५ धावा कुटल्या. त्याच्या या आक्रमक खेळीमुळे, संघाने आपल्या निर्धारित २० षटकांत एकूण २०३ धावांपर्यंत मजल मारली. इंग्लिस बाद झाल्यानंतर लखनऊच्या डावाची गती काहीशी मंदावली. संघाने १४७ धावांचा टप्पा गाठला, तोपर्यंत त्यांनी ६ गडी गमावले होते. अक्षत रघुवंशीने १८ धावांचे योगदान दिले, तर उर्वरित फलंदाजांना मोठी खेळी उभारण्यात अपयश आले.

जेमी ओव्हरटन सर्वात यशस्वी गोलंदाज

त्यानंतर, शाहबाज अहमद आणि हिम्मत सिंग यांनी सातव्या गड्यासाठी केवळ ३२ चेंडूंमध्ये ५० धावांची एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचली, ज्यामुळे संघाची एकूण धावसंख्या २०० च्या पुढे गेली. हिम्मत सिंगने १२ चेंडूंमध्ये १७ धावा केल्या, तर शाहबाजने अगदी शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर टिकून राहत संघासाठी एक भक्कम धावसंख्या उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. चेन्नई सुपर किंग्जकडून, जेमी ओव्हरटन हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला; त्याने ३ गडी बाद केले. अंशुल कंबोजने २ गडी बाद केले, तर नूर अहमदने एका फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवला.

Published On: May 10, 2026 | 08:41 PM

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Raja Shivaji Collection : मराठी सिनेसृष्टीत नवा इतिहास रचणार? ‘राजा शिवाजी’चा १०० कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

