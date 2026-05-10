CSK Beat LSG: चेपॉकवर ‘यलो आर्मी’चा थरारक विजय! उर्विल पटेलच्या ऐतिहासिक वादळापुढे लखनौ पराभूत; चेन्नईचा ५ गडी राखून विजय

या सामन्यात चेन्नईकडून फलंदाजी करताना, युवा फलंदाज उर्विल पटेलने एक विक्रम-मोडक खेळी साकारली. त्याने अवघ्या १३ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले आणि यासह IPL च्या इतिहासातील सर्वात जलद ५० धावा करण्याचा विक्रम आपल्या नावे केला हा विक्रम आता तो यशस्वी जैस्वालसोबत सामायिक करतो. २०० हून अधिक धावांचे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठण्यात चेन्नई सुपर किंग्सला मदत करण्यासाठी ही खेळी अत्यंत निर्णायक ठरली. उर्विल पटेलने अवघ्या २३ चेंडूंमध्ये ६५ धावांची स्फोटक खेळी केली. २८२ च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटने खेळल्या गेलेल्या उर्विलच्या या खेळीत ८ षटकार आणि २ चौकारांचा समावेश होता.
Urvil Patel shines with the bat while Jamie Overton delivers with the ball as Chennai Super Kings seal a massive win by 5 wickets in hand 🔥💛 A complete team performance in a memorable chase 👏🏏#IPL2026 #CSKvLSG #Sportskeeda pic.twitter.com/3u5rV2q8Jq — Sportskeeda (@Sportskeeda) May 10, 2026
उर्विलव्यतिरिक्त, संजू सॅमसनने सुरुवातीच्या टप्प्यात १४ चेंडूंमध्ये २८ धावांचे योगदान दिले. दरम्यान, कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने २८ चेंडूंमध्ये ४२ धावांची खेळी केली. याव्यतिरिक्त, कार्तिक शर्माने २० धावा आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिसने १० धावा केल्या. तसेच, शिवम दुबे १५ धावांवर नाबाद राहिला, तर प्रशांत वीर १८ धावांवर नाबाद परतला. LSG कडून, दिग्विजय सिंग राठी आणि शाहबाज अहमद यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले, तर आवेश खानने १ बळी मिळवला.
LSG कडून, सलामीचा फलंदाज जोश इंग्लिसने आपल्या स्फोटक फलंदाजीचे प्रदर्शन करत, अवघ्या ३३ चेंडूंमध्ये ८५ धावा कुटल्या. त्याच्या या आक्रमक खेळीमुळे, संघाने आपल्या निर्धारित २० षटकांत एकूण २०३ धावांपर्यंत मजल मारली. इंग्लिस बाद झाल्यानंतर लखनऊच्या डावाची गती काहीशी मंदावली. संघाने १४७ धावांचा टप्पा गाठला, तोपर्यंत त्यांनी ६ गडी गमावले होते. अक्षत रघुवंशीने १८ धावांचे योगदान दिले, तर उर्वरित फलंदाजांना मोठी खेळी उभारण्यात अपयश आले.
त्यानंतर, शाहबाज अहमद आणि हिम्मत सिंग यांनी सातव्या गड्यासाठी केवळ ३२ चेंडूंमध्ये ५० धावांची एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचली, ज्यामुळे संघाची एकूण धावसंख्या २०० च्या पुढे गेली. हिम्मत सिंगने १२ चेंडूंमध्ये १७ धावा केल्या, तर शाहबाजने अगदी शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर टिकून राहत संघासाठी एक भक्कम धावसंख्या उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. चेन्नई सुपर किंग्जकडून, जेमी ओव्हरटन हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला; त्याने ३ गडी बाद केले. अंशुल कंबोजने २ गडी बाद केले, तर नूर अहमदने एका फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवला.
