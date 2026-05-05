502 किमी रेंज, प्रीमियम फीचर्ससह किंमत 16.99 लाखांपासून...; Tata Motors कडून ‘Curvv.ev Series X’ लॉन्च

मुंबई : टाटा.इव्ही या भारतातील सर्वात मोठ्या चारचाकी इव्ही उत्पादकाने आज नवीन कर्व्ह.इव्ही सिरीजएक्स लॉन्च केली आहे. ज्यामध्ये दोन लांब पल्ल्याच्या, अनेक फीचर्सने समृद्ध आणि प्रीमियम गाड्या आहेत. आत्मविश्वासाने दूरचा पल्ला गाठू शकेल अशा एसयूव्हीची अपेक्षा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी त्या तयार करण्यात आल्या आहेत. १६.९९ लाख रुपयांच्या आकर्षक प्रारंभिक किंमतीत सुरू होणाऱ्या कर्व्ह.इव्ही सिरीजएक्समध्ये दोन व्हेरियन्ट आहेत- अॅकम्प्लिश्ड एक्स५५ आणि एम्पावर्ड एक्स५५. पाच रंगांचे पर्याय प्रदान करणाऱ्या कर्व्ह.इव्ही सिरीजएक्समध्ये प्रसिद्ध #डार्क आवृत्ती बरोबरच एक लक्षवेधी नायट्रो क्रिमसन रंगाचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे.
एक बोल्ड आणि अप्रतिम एसयूव्ही-कूप स्टाइल यांची सांगड घालत, कर्व्ह.इव्ही सिरीजएक्स ग्राहकांच्या दैनंदिन गरजा ध्यानात ठेवून बनविण्यात आली आहे. अंदाजे ४०० किमीची रियल-वर्ल्ड रेंज आणि ५०२ किमीच्या एआरएआय प्रमाणित (पी१+पी२) रेंज सह, कर्व्ह.इव्ही सिरीजएक्स एक विश्वसनीय इंटरसिटी कार आहे, जी स्मार्ट टेक्नॉलॉजी आणि दमदार परफॉर्मन्ससह आरामदायक दैनंदिन अनुभव देते. आजीवन एचव्ही बॅटरी वॉरंटी देणारी सिरिजएक्स ही कर्व्ह.इव्ही लाइन-अपला सुस्पष्ट आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बनवते आणि या गाड्या उच्च मूल्य प्रदान करतात आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा रोमांचक, विश्वासार्ह आणि चिंता-मुक्त अनुभव देतात.
Activa चे टेन्शन वाढले! ‘या’ स्कूटरची भारतात विक्रमी विक्री, तब्बल…
मुंबईतील एक्स-शोरूम किंमतीनुसार, अॅकम्प्लिश्ड एक्स५५ या प्रकाराची किंमत १६.९९ लाख रुपये आहे. एम्पावर्ड एक्स५५ हा प्रकार १९.१९ लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध असून, एम्पावर्ड एक्स५५ #डार्क या व्हेरिएंटची किंमत रुपये १९.४९ लाख इतकी ठेवण्यात आली आहे.
नवीन कर्व्ह.इव्ही सिरीजएक्स दाखल करताना टाटा पॅसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडचे चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स म्हणाले, “प्रत्येक नवी इव्ही दाखल करताना आमचा उद्देश एकच असतो- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अधिक सहजप्राप्य आणि लाभदायक करणे. कर्व्ह.इव्ही सिरीजएक्स ग्राहकांना भारताच्या पहिल्या एसयूव्ही कूपचा अनुभव घेण्यासाठी आमंत्रित करत आहे. या गाड्यांमध्ये ५५ केडब्ल्यूएच बॅटरी पॅक आहे, ज्यामुळे गाडीला ५०२ किमी. ची दीर्घ रेंज मिळते आणि आंतर-शहराचा प्रवास सुलभ होतो. या गाडीत व्यावहारिक आणि प्रीमियम फीचर्स यांची सांगड घातली आहे. तसेच आजीवन एचव्ही बॅटरी वॉरंटी देखील आहे. यामुळे आकर्षक किंमतीत चिंता-मुक्त मालकीचा अनुभव मिळतो आणि यामुळे त्याचे मोल वाढते. हे व्हेरियन्ट सादर करून आम्ही एक सुस्पष्ट, अधिक सुसंगत आणि लाभदायक रेंज प्रदान करत आहोत, जी मिड-एसयूव्ही श्रेणीत आमचा दर्जा आणखी वर घेऊन जाईल.”
प्रगत प्युअर इव्ही एक्टि.इव्ही आर्किटेक्चर द्वारा संचालित कर्व्ह.इव्ही सिरीजX श्रेणी आराम, परफॉर्मन्स आणि फ्यूचर-रेडी टेक्नॉलॉजी यांचा संयोग घडवते आणि अत्यंत आरामदायक शहरी ड्रायव्हिंगसाठी तसेच महामार्गांवरील आत्मविश्वासपूर्ण प्रवासासाठी १६७ एचपी आणि २१५ एनएम इन्स्टंट टॉर्क देते.
ज्या ग्राहकांना अर्थपूर्ण कम्फर्ट आणि टेक्नॉलॉजीची अपेक्षा आहे, अशा ग्राहकांसाठी अॅकम्प्लिश्ड एक्स५५ डिझाईन करण्यात आली आहे. यामध्ये एक उघडता येणारे पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल २६.०३ सेंमी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि नेव्हीगेशन, वायरलेस अँन्ड्रॉईड ऑटो™ आणि अॅपल कारप्ले™ सह टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन आहेत. तसेच ब्लाइंड स्पॉट व्ह्यू मॉनिटर सह एक ३६०-डिग्री सराऊंड व्ह्यू कॅमेरा सिस्टम देखील आहे, ज्यामुळे गाडी चालवणे सुलभ होते. पॅसिव्ह व्हेंटिलेशन असलेल्या भारतातील पहिल्या आर कम्फर्ट सीट्स, प्रीमियम बेनेके कालिको लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि सेरेनिटी स्क्रीन रियर सनशेड्सच्या माध्यमातून यामध्ये आरामदायकता आणखी वाढते आणि केबिनमध्ये बसण्याचा अनुभव खूपच सुखद होतो. दमदार रियल-वर्ल्ड रेंज, विचारपूर्वक दाखल केलेली फीचर्स आणि आकर्षक किंमतीच्या बळावर ही गाडी आत्मविश्वास, आराम आणि विश्वासार्हताची अपेक्षा ठेवणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक अधिक परिपूर्ण आणि व्यावहारिक पर्याय आहे.
एम्पावर्ड एक्स५५ ही कर्व्ह.इव्ही लाइन-अप मधील सर्वाधिक फीचर्सने ठासून भरलेली अप्रतिम अभिव्यक्ती असून ती #डार्क आवृत्तीत देखील उपलब्ध आहे. ही अॅकम्प्लिश्ड एक्स५५ च्या एक पाऊल पुढेच आहे आणि त्यात अनेक फीचर्स ठासून भरली आहेत. पुढच्या सीट्सवर अॅक्टिव्ह व्हेंटिलेशन, ६ प्रकारे पॉवर-अॅडजस्ट होणारी ड्रायव्हर सीट, दोन-टप्प्यात झुकणाऱ्या मागच्या सीट आणि इंटिरियर बारकावे यात आहेत. केबिनला एक वेगळी ओळख मिळाली आहे ती हरमन टचस्क्रीनची ३१.२४ सेंमी सिनेमॅटिक टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम, आर्केड.इव्ही अॅप सूट आणि जेबीएलची ९-स्पीकर साऊंड सिस्टम (सनरूफसह) यांसारख्या टेक्नॉलॉजीमुळे. २० फीचर्स असलेली लेव्हल २ एडीएएस प्रगत सुरक्षा आणि ड्रायव्हर सपोर्ट प्रदान करते. आर१८ अलॉय व्हील्स, फ्रंकसह व्ही२व्ही / व्ही२एल, जेश्चरने नियंत्रित होणारे पॉवर टेलगेट आणि डायनॅमिक स्मार्ट लाइटिंग अनिमेशन्स यांसारख्या प्रीमियम सुविधा एका खऱ्या अर्थाने भविष्यासाठी सुसज्ज असलेल्या इव्ही एसयूव्ही चा अनुभव परिपूर्ण करतात.
Old Vehicle Rules: जुनी गाडी वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सरकारच्या नवीन नियमामुळे सर्वसामान्यांची अडचण वाढणार?