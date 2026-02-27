Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

बारामती नगरपरिषदेचा 551 कोटी 73 लाखांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर; नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

बारामती नगरपरिषदेचा सन २०२६-२७ साठीचा ५५१ कोटी ७३ लाख ८० हजार रुपयांचा खर्चाचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:46 PM
बारामती नगरपरिषदेचा 551 कोटी 73 लाखांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर; नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • बारामती नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प सादर
  • नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर
  • अनेक आक्षेपार्ह खर्चाबाबत लक्ष वेधले
बारामती : बारामती नगरपरिषदेचा सन २०२६-२७ साठीचा ५५१ कोटी ७३ लाख ८० हजार रुपयांचा खर्चाचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला आहे. नगरपालिका निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्पाच्या या सभेत नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी विविध मुद्द्यांवरुन प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. अनेक आक्षेपार्ह खर्चाबाबत विरोधी पक्षनेते आरती शेंडगे यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्याचबरोबर या सभेत घरपट्टी, पाणीपट्टी व विविध करांबाबत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

 

सुनील सस्ते यांनी भाडेकरूंवरील घरपट्टी वसुलीचा मुद्दा उपस्थित करत शववाहिका सेवा मोफत करण्याची मागणी केली. यावर , सभेचे अध्यक्ष व नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी शववाहिका मोफत करण्याचे आश्वासन दिले. विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे यांनी शास्ती व सभागृह भाडे विषयावर प्रश्न उपस्थित केले. नगरसेवक नीलेश इंगुले यांनी पालिकेच्या गाळ्यांवरील कर आकारणीचा मुद्दा मांडला. नवनाथ बल्लाळ व आरती शेंडगे यांनी आमराई परिसरातील पाणीपुरवठा बंद असतानाही पाणीपट्टी आकारणी होत असल्याचे निदर्शनास आणले.

मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी संबंधित प्रकरणात कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. आपल्या घराभोवती रेन हार्वेस्टिंग तसेच सोलर सिस्टम बसवणाऱ्यांना घरपट्टीमध्ये सवलत देण्याची मागणी नगरसेवक राजेंद्र सोनवणे यांनी केली. सभेच्या सुरुवातीला गटनेते संजय संघवी यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा ठराव मांडला, यानंतर सर्वांनी दिवंगत नेते अजित दादांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

यावेळी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय व दिव्यांग कल्याण, मियावाकी उद्यान, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, नगरपरिषद शाळांचे डिजिटायझेशन, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, कर्मचारी वर्गासाठी कॅशलेस आरोग्य विमा, हरित उपक्रमांना मालमत्ता कर सवलत, गुणवंत खेळाडूंना प्रोत्साहन, सफाई कामगारांसाठी आरोग्य व अपघात विमा तसेच महिला सबलीकरणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमच्या जुन्या ठेकेदारांकडील १३ लाखांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश नगराध्यक्षांनी दिले. नगरसेवक बाळासाहेब जाधव यांनी बंद घरांवर आकारल्या जाणाऱ्या घरपट्टीबाबत नाराजी व्यक्त केली, तर खासगी जेसीबीवर होणाऱ्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. सातव यांनी सहा ते सात वर्षे कर न भरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू असल्याचे सांगून थकबाकीदारांना हप्त्यांची सवलत देण्याची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच नगरपरिषदेच्या वाहनांच्या वापराबाबत अॅपद्वारे माहिती देण्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक किरण गुजर, अमर धुमाळ, विशाल हिंगणे, अभिजित चव्हाण, प्रतिभा खरात, अभिजीत जाधव, मनीषा बनकर, दर्शना तांबे, अनुप्रिता ताबे आदींसह इतरांनी विविध मुद्दे मांडले. नगरसेवक जय पाटील यांनी भाडेकरूंच्या सर्व्हेतील अनेक त्रुटींमुळे अनेकांना त्याचा फटका बसत असल्याचे सांगत करआकारणी चुकीच्या पध्दतीने केली जात असल्याचे सांगितले. त्यावर नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी नगरसेवकांच्या सुचनांची दखल घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : आमदार सदाभाऊ खोत यांनी घेतली मंत्री विखे पाटलांची भेट; केली ‘ही’ मोठी मागणी

Web Title: In baramati municipal council corporators took the administration to task on many issues

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बारामती अजूनही शोकसागरात; पुन्हा एकदा अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा
1

बारामती अजूनही शोकसागरात; पुन्हा एकदा अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता ‘सुनेत्रापर्व’; NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड
2

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता ‘सुनेत्रापर्व’; NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड

Pune ZP News : राजकीय हालचालींना वेग; जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीचा ‘मुहूर्त’ ठरला
3

Pune ZP News : राजकीय हालचालींना वेग; जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीचा ‘मुहूर्त’ ठरला

Baramati By Election: सुनेत्रा पवार विधानसभेच्या रिंगणात! बारामती पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची मोठी रणनीती
4

Baramati By Election: सुनेत्रा पवार विधानसभेच्या रिंगणात! बारामती पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची मोठी रणनीती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Madhyapradesh Crime: धक्कादायक! ऑनलाईन गेमिंगने घरादाराचा घात; पत्नी-मुलीसह घेतले विष

Madhyapradesh Crime: धक्कादायक! ऑनलाईन गेमिंगने घरादाराचा घात; पत्नी-मुलीसह घेतले विष

Feb 27, 2026 | 03:20 PM
अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

Feb 27, 2026 | 03:18 PM
होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

Feb 27, 2026 | 03:17 PM
Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

Feb 27, 2026 | 03:15 PM
PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

Feb 27, 2026 | 03:13 PM
अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

Feb 27, 2026 | 03:11 PM
तडीपार गुंडाचा पोलिसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न; हातात चाकू घेतला अन्…

तडीपार गुंडाचा पोलिसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न; हातात चाकू घेतला अन्…

Feb 27, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM