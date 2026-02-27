बारामती नगरपरिषदेचा 551 कोटी 73 लाखांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर; नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

सुनील सस्ते यांनी भाडेकरूंवरील घरपट्टी वसुलीचा मुद्दा उपस्थित करत शववाहिका सेवा मोफत करण्याची मागणी केली. यावर , सभेचे अध्यक्ष व नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी शववाहिका मोफत करण्याचे आश्वासन दिले. विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे यांनी शास्ती व सभागृह भाडे विषयावर प्रश्न उपस्थित केले. नगरसेवक नीलेश इंगुले यांनी पालिकेच्या गाळ्यांवरील कर आकारणीचा मुद्दा मांडला. नवनाथ बल्लाळ व आरती शेंडगे यांनी आमराई परिसरातील पाणीपुरवठा बंद असतानाही पाणीपट्टी आकारणी होत असल्याचे निदर्शनास आणले.
मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी संबंधित प्रकरणात कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. आपल्या घराभोवती रेन हार्वेस्टिंग तसेच सोलर सिस्टम बसवणाऱ्यांना घरपट्टीमध्ये सवलत देण्याची मागणी नगरसेवक राजेंद्र सोनवणे यांनी केली. सभेच्या सुरुवातीला गटनेते संजय संघवी यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा ठराव मांडला, यानंतर सर्वांनी दिवंगत नेते अजित दादांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
यावेळी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय व दिव्यांग कल्याण, मियावाकी उद्यान, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, नगरपरिषद शाळांचे डिजिटायझेशन, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, कर्मचारी वर्गासाठी कॅशलेस आरोग्य विमा, हरित उपक्रमांना मालमत्ता कर सवलत, गुणवंत खेळाडूंना प्रोत्साहन, सफाई कामगारांसाठी आरोग्य व अपघात विमा तसेच महिला सबलीकरणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमच्या जुन्या ठेकेदारांकडील १३ लाखांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश नगराध्यक्षांनी दिले. नगरसेवक बाळासाहेब जाधव यांनी बंद घरांवर आकारल्या जाणाऱ्या घरपट्टीबाबत नाराजी व्यक्त केली, तर खासगी जेसीबीवर होणाऱ्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. सातव यांनी सहा ते सात वर्षे कर न भरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू असल्याचे सांगून थकबाकीदारांना हप्त्यांची सवलत देण्याची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच नगरपरिषदेच्या वाहनांच्या वापराबाबत अॅपद्वारे माहिती देण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक किरण गुजर, अमर धुमाळ, विशाल हिंगणे, अभिजित चव्हाण, प्रतिभा खरात, अभिजीत जाधव, मनीषा बनकर, दर्शना तांबे, अनुप्रिता ताबे आदींसह इतरांनी विविध मुद्दे मांडले. नगरसेवक जय पाटील यांनी भाडेकरूंच्या सर्व्हेतील अनेक त्रुटींमुळे अनेकांना त्याचा फटका बसत असल्याचे सांगत करआकारणी चुकीच्या पध्दतीने केली जात असल्याचे सांगितले. त्यावर नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी नगरसेवकांच्या सुचनांची दखल घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
