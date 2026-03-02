Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Government Jobs for Agniveer : रेल्वेमध्ये नोकरी करण्यासाठी सुवर्ण संधी, इतक्या हजार पदांसाठी होणार भरती

भारतीय रेल्वे आणि भारतीय लष्कराने संयुक्तपणे एक नवीन 'को - ऑपरेशन फ्रेमवर्क'ची सुरुवात केली आहे. याचं ध्येय आर्मीमधून रिटार्य झालेल्या जवानांना आणि अग्निवीरांना रेल्वेमध्ये नोकरीच्या संधी देणं हा आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 03:24 PM
(फोटो सौजन्य - Social Media)

  • भारतीय रेल्वे आणि भारतीय लष्कराने संयुक्तपणे योजना
  • रेल्वेमधील रिक्त पदे त्वरित भरणार
  • रेल्वेने माजी सैनिक आणि माजी अग्निशमन योद्ध्यांसाठी विशेष आरक्षण
Government Jobs for Agniveer : भारतीय रेल्वे आणि भारतीय लष्कराने संयुक्तपणे एक नवीन ‘को – ऑपरेशन फ्रेमवर्क’ची सुरुवात केली आहे. याचं ध्येय आर्मीमधून रिटार्य झालेल्या जवानांना आणि अग्निवीरांना रेल्वेमध्ये नोकरीच्या संधी देणं हा आहे. यामुळे सैनिक सहज पद्धतीने आपल्या सैनिक जीवनातून नागरिक जीवनात सहजरित्या पाउल ठेवू शकतील. ही योजना रेल्वे मंत्रालय आणि सेनाच्या वरिष्ट अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात सुरु केली गेली आहे. यामुळे देशाची सेवा केलेल्या सैनिकांना इतर सम्मानजनक करियर करण्यास संधी मिळेल. ज्यामुळे ते राष्ट्रच्या निर्मितीसाठी त्यांची ध्येयात्मक भूमिका पार पाडतील आणि भारतातील विविध विभागात त्यांच्या अनुभवाचा आणि शिस्तीचा फायदा होईल.

बँकेत अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! सेंट्रल बँकमध्ये २७५ जागांची मेगाभरती, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

इतक्या पदांसाठी भरती होणार 

वृत्तानुसार, रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेमधील रिक्त पदे त्वरित भरण्यासाठी 5000 हून अधिक माजी सैनिकांना कंत्राटी पद्धतीने पॉइंट्समन म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या नियुक्त्या सुरू राहतील.

विशेष आरक्षण व्यवस्था

हे लक्षात घेतले पाहिजे की देशभरातील विविध रेल्वे झोन आणि विभागांमध्ये या पदांसाठी भरती प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. आतापर्यंत नऊ रेल्वे विभागांनी या भरती जलद करण्यासाठी संबंधित लष्करी संघटनांसोबत करार (MOU) केले आहेत. याशिवाय, रेल्वेने माजी सैनिक आणि माजी अग्निशमन योद्ध्यांसाठी विशेष आरक्षण व्यवस्था देखील केली आहे.

लेव्हल-१ पदांमध्ये माजी सैनिकांसाठी २०% इतकं आरक्षण
लेव्हल-२ आणि त्यावरील पदांमध्ये १०% इतकं आरक्षण
लेव्हल-१ मध्ये माजी अग्निवीरांसाठी १०% इतकं आरक्षण
लेव्हल-२ आणि त्यावरील जागांसाठी ५% इतकं आरक्षण

माजी सैनिकांना आधीच नोकऱ्या

2024-25 च्या रेल्वे भरती प्रक्रियेत, एकूण 14788 पदे माजी सैनिकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 6485 पदे ही लेव्हल १ ची पदं आहेत, तर 8303 पदे ही लेव्हल २ ची पदं आणि उर्वरीत त्यावरील पदं आहेत. लेव्हल १ भरती रेल्वे भरती केंद्र (RRC) द्वारे केली जाते आणि लेव्हल २ आणि त्यावरील भरती रेल्वे भरती मंडळ (RRB) द्वारे आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षांद्वारे केली जाते. त्यामुळे

रेल्वेची नेमकी योजना काय?

रेल्वे आणि लष्कर दोन्ही देशातील मजबूत संस्था आहेत. लष्करातील कर्मचारी त्यांच्या शिस्त, तांत्रिक कौशल्य आणि नेतृत्वासाठी ओळखले जातात. तरुण वयात निवृत्त होणाऱ्या अनेक सैनिकांना मौल्यवान अनुभव असतो जो देशाच्या इतर क्षेत्रांमध्ये वापरता येतो. यामुळेच इतर घटकांमध्ये माजी सैनिकांना संधी मिळावी आणि त्यांच्या अनुभवाचा इतर क्षेत्रातही फायदा व्हावा यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेबद्दल, रेल्वेने म्हटले आहे की ही नवीन प्रणाली माजी सैनिक आणि अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांना चांगले आणि सुरक्षित भविष्य प्रदान करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे त्यांना केवळ रोजगार मिळणार नाही तर देशाच्या विकास आणि सुरक्षा व्यवस्था देखील मजबूत होईल.

सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ७० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार पगार; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

Published On: Mar 02, 2026 | 03:11 PM

