Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Nissan ने भारतीय बाजारात सादर केलेली निसान मॅग्नाइट आणि कियाची किया सिरोस या दोन्ही एसयूव्ही ग्राहकांमध्ये चर्चेत आहेत. फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत या दोन्ही गाड्यांमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 10:16 AM
  • निसान मॅग्नाइटमध्ये कमी किंमतीत अनेक प्रीमियम फीचर्स आणि टर्बो इंजिनचा पर्याय मिळतो.
  • किया सिरोसमध्ये पॅनोरमिक डिस्प्ले, ड्यूल पेन सनरूफ आणि व्हेंटिलेटेड सीट्ससारखे अ‍ॅडव्हान्स फीचर्स दिले आहेत.
  • मॅग्नाइटची सुरुवातीची किंमत 5.65 लाख रुपये तर सिरोसची किंमत 8.40 लाख रुपयांपासून सुरू होते.
वाहन उत्पादक कंपनी निसानने भारतीय बाजारपेठेत Nissan Magnite सादर केली आहे. वाहन उत्पादक कंपनीने सादर केलेल्या या एसयूव्हीची थेट स्पर्धा Kia Syros सोबत केली जात आहे. निसान मॅग्‍नाइट की किया सिरोस या दोन्हीपैकी कोणती एसयूव्ही खरेदी केल्यस तुम्हाला जास्त फायदा होऊ शकतो आणि कोणती गाडी तुम्हाला जास्तीचे फीचर्स ऑफर करू शकते, याबाबात आता सविस्तर जाणून घेऊया.

Nissan Magnite Vs Kia Syros: फीचर्स

निसान मॅग्‍नाइटमध्ये अनेक दमदार फीचर्स ऑफर करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांचा अनुभव अधिक चांगला होईल. यामध्ये की-लेस एंट्री, एलईडी टेल लँप, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, रूफ रेल, एलईडी टर्न इंडीकेटर, 17.78 सेमी कंट्रोल स्‍क्रीन, क्रूज कंट्रोल, एंबिएंट लाइट, अँड्राइड ऑटो, अ‍ॅपल कार प्‍ले, पीएम 2.5 फिल्‍टर, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम सारख्या फीचर्सचा समावेश आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

तर वाहन निर्माता किआने सादर केलेल्या सिरोस एसयूव्हीमध्ये देखील कंपनीने जबरदस्त फीचर्स ऑफर केले आहेत. यामध्ये 30 इंच ट्रिनिटी पेनोरमिक डिस्‍प्‍ले पॅनल दिला आहे. ज्यामध्ये कनेक्‍टेड कार नेविगेशन सिस्‍टिम, ड्यूल पेन सनरूफ, 64 रंगांचे एंबिएंट लाइट्स, रियर सीट रिक्‍लाइन, स्‍लाइड आणि वेंटिले‍टिड सारख्या अनेक फीचर्सचा समावेश आहे.

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन

निसानने मॅग्‍नाइट एसयूवीमध्ये एक लीटर नेुचरल एस्पिरेटिड आणि टर्बो इंजिन दिले आहे, ज्यामुळे 72 आणि 100 पीएस पावर मिळते. यासोबतच 96 आणि 160 न्‍यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करतात. तसेच या एसयूव्हीमध्ये 5 स्‍पीड मॅनुअल, 5 स्‍पीड एएमटी आणि सीवीटी ट्रांसमिशनचे पर्याय देण्यात आले आहेत. तर किआ सिरोसमध्ये कंपनी दोन इंजिन पर्याय ऑफर करते. यामध्ये एक लीटरची क्षमता असलेले टर्बो पेट्रोल इंजिन दिले जाते, ज्यामुळे 120 पीएसची पावर आणि 172 न्‍यूटन मीटरचा टॉर्क निर्माण होतो. याशिवाय, यामध्ये 1.5 लीटरची क्षमता असलेले डिझेल इंजिन देखील ऑफर केले जाते, ज्यामुळे116 पीएसची पावर आणि 250 न्‍यूटन मीटरचा टॉर्क निर्माण होतो. दोन्ही गाड्यांमध्ये मॅनुअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रांसमिशनचे पर्याय देण्यात आले आहेत.

Nissan Magnite Vs Kia Syros: किंमत

निसानने सादर केलेल्या मॅग्‍नाइट एसयूव्हीची एक्‍स शोरूम किंमत 5.65 लाख रुपये आहे. तर या गाडीच्या टॉप व्हेरिअंटची एक्‍स शोरूम किंमत 10.96 लाख रुपये आहे. तर, किआ सिरोसची एक्‍स शोरूम किंमत 8.40 लाख रुपये आहे. तर या गाडीच्या टॉप व्हेरिअंटची एक्‍स शोरूम किंमत 15.80 लाख रुपये आहे.

Published On: May 18, 2026 | 10:16 AM

May 18, 2026 | 10:16 AM
May 18, 2026 | 09:49 AM
May 18, 2026 | 09:45 AM
May 18, 2026 | 09:40 AM
May 18, 2026 | 09:25 AM
May 18, 2026 | 09:21 AM
May 18, 2026 | 09:20 AM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM