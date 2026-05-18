NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

NEET Paper Leak: देशभरात नीट पेपरफुटी प्रकरणाने मोठी खळबळ निर्माण केली आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सापडत आहेत. अलीकडेच पुन्हा एकदा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोच्या एका पथकाने नांदेडमध्ये एका कुटुंबावर कारवाई केली. यावेळी शहरातील उच्चभू समजल्या जाणाऱ्या एका कुटुंबाची चौकशी सीबीआयने तब्बल 7 ते 8 तास केली. या कुटुंबियांनी आपल्या मुलीसाठी लाखो रूपयात नीटचा पेपर खरेदी केला असल्याचा संशय आहे. या कारवाईमुळे नांदेडच्या शैक्षणिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
नीट पेपरफुटीचे प्रकरण उघडीस आल्यानंतर महाराष्ट्रातील पुणे, लातूर आणि नाशिक कनेक्शन असल्याचे समोर आले आहे. याचदरम्यान नांदेडमधील विद्युत नगर भागातील आशा रेसिडन्सी अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या कदम कुटुंबियांच्या घरी सीबीआयने कसून चौकशी केली. या कुटुंबातील सदस्यांना आणि 7 ते 8 मुलींना वेगवेगळ्या खोलीत बसवून तब्बल 8 तास चौकशी करण्यात आली. यावेळी सीबीआयने महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी देखील केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार विद्युतनगर भागात राहणाऱ्या कदम कुटुंबातील एका मुलीने यंदाची नीट परीक्षा दिली होती. या मुलीला परीक्षेत यश प्राप्त करून देण्यासाठी तिच्या कुटुंबियाकडून 5 लाख रूपये देऊन नीटचा पेपर खरेदी केल्याचा संशय आहे. ही विद्यार्थीनी अभ्यासात साधारण असून तिला 100 ते 120 गुण मिळत होते. मात्र, जेव्हा तीला परीक्षेच्या 15 दिवसांपूर्वी पुणे येथे तयारीसाठी गेल्यानंतर सरावादरम्यान 560 गुण मिळाले. ही बाब उघड झाल्यानंतर सीबीआयने कसून चौकशी केली.
या कारवाईदरम्यान सीबीआयच्या पथकाने घरातून काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त केल्याची माहिती आहे. आता नांदेडच्या या कारवाईमुळे या रॅकेटचे कनेक्शन महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांशी आणि मोठ्या एजंटशी असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
नांदेड हे मराठवाड्यातील शिक्षणाचे एक महत्त्वपूर्ण केंद्र आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी परीक्षांच्या तयारीसाठी येथे हजारो विद्यार्थी असतात. अशातच येथे सीबीआयचे अधिकारी पोहचल्यामुळे इतर विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या कारवाईनंतर सीबीआय पथक पुढील तपासासाठी आपला मोर्चा कुठे वळवेल? हे अद्याप समजू शकले नाही. मात्र, जप्त कागदपत्राद्वारे येथील काही जणाची चौकशी होण्याची दाट शक्यता आहे.
