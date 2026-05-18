  • Byd Sealion 6 Test Mule In India Will Range More Than 1000 Kilometer In Hybrid Technique

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

कंपनी सध्या भारतात केवळ इलेक्ट्रिक वाहने विकते, परंतु सीलिऑन ६ ही कंपनीची पहिली प्लग-इन हायब्रीड एसयूव्ही असू शकते. तिची वैशिष्ट्ये काय आहेत हे आज आपण जाणून घेऊया

Updated On: May 18, 2026 | 11:40 AM
BYD गाजवणार ऑटो मार्केट (फोटो सौजन्य - Carwale)

  • बीवायडी सिलिऑनची वैशिष्ट्ये
  • लवकरच येणार बाजारात 
  • Plug In हायब्रिड SUV
भारतीय वाहन उद्योगात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड गाड्यांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती, तसेच पर्यावरणाविषयीची चिंता, यांमुळे लोक अधिकाधिक अशा वाहनांना पसंती देत ​​आहेत, जी अधिक इंधन कार्यक्षमता देतात आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत. दरम्यान, चीनी कार उत्पादक BYD आपली नवीन प्लग-इन हायब्रीड एसयूव्ही, BYD सीलियन ६, भारतात लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. ही एसयूव्ही अलीकडेच भारतीय रस्त्यांवर चाचणी करताना दिसली होती, ज्यामुळे कंपनी लवकरच ती भारतीय बाजारपेठेत लॉन्च करू शकते अशी अटकळ बांधली जात आहे.

BYD सध्या भारतात फक्त इलेक्ट्रिक वाहने विकते, परंतु सीलियन ६ ही कंपनीची पहिली प्लग-इन हायब्रीड एसयूव्ही असू शकते. प्लग-इन हायब्रीड (PHEV) तंत्रज्ञानामध्ये पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटर या दोन्हींचा वापर केला जातो. यामुळे गरजेनुसार गाडी पेट्रोल आणि बॅटरी या दोन्ही शक्तींवर चालवता येते. यामुळेच अशी वाहने अधिक चांगली इंधन कार्यक्षमता आणि जास्त ड्रायव्हिंग रेंज देतात. अहवालानुसार, BYD सीलियन ६ एका चार्जवर आणि पूर्ण भरलेल्या इंधन टाकीवर १,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त ड्रायव्हिंग रेंज देऊ शकते.

गाडीचे डिझाइन कसे आहे?

या एसयूव्हीचे डिझाइन खूपच प्रीमियम आणि आधुनिक आहे. इतर एसयूव्हींच्या तुलनेत तिचा देखावा अधिक मजबूत आणि आकर्षक आहे. पुढील बाजूस स्टायलिश एलईडी हेडलाइट्स आणि डीआरएल (DRLs) आहेत, तर मागील बाजूस कनेक्टेड एलईडी टेललॅम्प्स आणि एक मोठा स्पॉयलर आहे. सीलियन ६ चे डिझाइन बऱ्याच अंशी BYD सीलियन ७ शी मिळतेजुळते आहे, परंतु तिचा आकार अधिक पारंपरिक एसयूव्हीसारखा आहे. रस्त्यावर तिची उपस्थिती देखील खूप प्रभावी आहे.

गाडीचे इंटीरियर आणि वैशिष्ट्ये

गाडीचे इंटीरियर देखील खूपच प्रीमियम आहे. यात ड्युअल-टोन केबिन आहे, जी काळा आणि टॅन किंवा ऑफ-व्हाइट रंगांच्या संयोजनात उपलब्ध आहे. डॅशबोर्डला सिल्व्हर फिनिश आहे, ज्यामुळे केबिनचा आलिशान अनुभव आणखी वाढतो. यात एक मोठी १५.६-इंचाची फिरणारी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आहे, जी एसयूव्हीच्या सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्यांपैकी एक मानली जाते. ड्रायव्हरसाठी १२.३-इंचाचा डिजिटल डिस्प्ले देखील उपलब्ध आहे.

वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, BYD सीलियन ६ एक अतिशय प्रगत एसयूव्ही सिद्ध होऊ शकते. पॅनोरॅमिक सनरूफ, पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि १०-स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टीम यांसारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये अपेक्षित आहेत. सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये सात एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री कॅमेरा, फ्रंट आणि रिअर पार्किंग सेन्सर्स, ADAS आणि ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स यांचा समावेश आहे. यामुळे ही एसयूव्ही कौटुंबिक ग्राहकांना आकर्षित करण्याची शक्यता आहे.

कारची कामगिरी

इंजिन आणि कामगिरीच्या बाबतीतही ही एसयूव्ही बरीच शक्तिशाली मानली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, ती १.५-लिटर पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरसह उपलब्ध आहे. काही व्हेरिएंट्समध्ये ऑल-व्हील ड्राइव्हचा पर्यायही उपलब्ध आहे. अहवालानुसार, तिची पॉवर आउटपुट २१८hp ते ३४४hp पर्यंत असू शकते. याचा अर्थ ही एसयूव्ही केवळ इंधन कार्यक्षमताच नाही, तर उत्कृष्ट कामगिरीदेखील देऊ शकते.

