Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Kerala Chief Minister : व्हीडी सतीशन यांनी केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत नवी जबाबदारी स्वीकारली आहे. राज्यपाल Rajendra Vishwanath Arlekar यांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.

Updated On: May 18, 2026 | 11:29 AM
केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Follow Us:
Follow Us:
  • केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय
  • व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान
  • शपथविधी सोहळा तिरुवनंतपुरम येथील सेंट्रल स्टेडियममध्ये पार पडला
Kerala government news Marathi : केरळ विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी यूडीएफ सरकार स्थापन झाले आहे. व्ही. डी. सतीसन हे केरळचे नवे मुख्यमंत्री झाले आहेत. राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ सरकारचा शपथविधी सोहळा तिरुवनंतपुरम येथील सेंट्रल स्टेडियममध्ये पार पडला. सतीसन यांच्या व्यतिरिक्त इतर २० आमदारांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली.

मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त इंडियन युनियन मुस्लिम लीगच्या (आययूएमएल) पाच आमदारांनीही मंत्री म्हणून शपथ घेतली. मुस्लिम लीग हा केरळमधील काँग्रेसचा एक प्रमुख मित्रपक्ष असून, त्यांचे २२ आमदार आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी हे देखील नव्या केरळ सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते.

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

केरळमध्ये मंत्री कोण झाले?

१- व्हीडी सठेसन (मुख्यमंत्री)

2. पीके कुनहालीकुट्टी

3. रमेश चेन्निथला

4. के मुरलीधरन

5. सनी जोसेफ

6. मॉन्स जोसेफ

7. शिबू बेबी जॉन

8. अनूप जेकब

9. सीपी जॉन

10. एपी अनिल कुमार

11. एन समसुधीन

12. पीसी विष्णुनाथ

13. रोजी एम जॉन

14. बिंदू कृष्ण

15. एम लिजू

16. के.एम.शाजी

17. पीके बशीर

18. VE अब्दुल गफूर

19. टी सिद्दीकी

20. केए तुळशी

21. ओजे जनिश

10 वर्षांनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत

व्ही.डी. सतीसन यांच्या शपथविधीसह, सीपीआय(एम) चे दिग्गज पिनराई यांची दशकभराची सत्ता केरळमधील विजयन यांचा औपचारिकपणे अंत झाला. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने शेवटची सत्ता मिळवल्यानंतर १० वर्षांनी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ पुन्हा सत्तेवर परतले आहे.

केरळमधील नवीन सरकारबद्दल खर्गे काय म्हणाले?

याप्रसंगी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, हा केरळसाठी एक ऐतिहासिक विजय आहे आणि आम्ही सर्व याबद्दल खूप आनंदी आहोत. ते म्हणाले की, केरळच्या लोकांसाठी हा एक खूप खास दिवस आहे कारण १० वर्षांनंतर यूडीएफ सत्तेवर येत आहे. जनतेने एलडीएफच्या १० वर्षांच्या राजवटीला नाकारले आहे. आता केरळच्या जनतेला चांगले सरकार देणे ही आपली जबाबदारी आहे.

यूडीएफने किती जागा जिंकल्या?

हे लक्षात घेतले पाहिजे की नुकत्याच झालेल्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत, संयुक्त लोकशाही आघाडीने (यूडीएफ) १४०-सदस्यीय विधानसभेत १०२ जागा जिंकून जबरदस्त पुनरागमन केले, तर एकट्या काँग्रेसने विक्रमी ६३ जागा मिळवल्या, जी राज्यातील त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

Web Title: Vd satheesan sworn in as kerala chief minister news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 11:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?
1

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता
2

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

May 18, 2026 | 11:29 AM
संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

May 18, 2026 | 11:29 AM
पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

May 18, 2026 | 11:27 AM
NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

May 18, 2026 | 11:22 AM
Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

May 18, 2026 | 11:07 AM
Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

May 18, 2026 | 11:03 AM
Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

May 18, 2026 | 10:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM