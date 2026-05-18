Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त इंडियन युनियन मुस्लिम लीगच्या (आययूएमएल) पाच आमदारांनीही मंत्री म्हणून शपथ घेतली. मुस्लिम लीग हा केरळमधील काँग्रेसचा एक प्रमुख मित्रपक्ष असून, त्यांचे २२ आमदार आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी हे देखील नव्या केरळ सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते.
१- व्हीडी सठेसन (मुख्यमंत्री)
2. पीके कुनहालीकुट्टी
3. रमेश चेन्निथला
4. के मुरलीधरन
5. सनी जोसेफ
6. मॉन्स जोसेफ
7. शिबू बेबी जॉन
8. अनूप जेकब
9. सीपी जॉन
10. एपी अनिल कुमार
11. एन समसुधीन
12. पीसी विष्णुनाथ
13. रोजी एम जॉन
14. बिंदू कृष्ण
15. एम लिजू
16. के.एम.शाजी
17. पीके बशीर
18. VE अब्दुल गफूर
19. टी सिद्दीकी
20. केए तुळशी
21. ओजे जनिश
10 वर्षांनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत
व्ही.डी. सतीसन यांच्या शपथविधीसह, सीपीआय(एम) चे दिग्गज पिनराई यांची दशकभराची सत्ता केरळमधील विजयन यांचा औपचारिकपणे अंत झाला. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने शेवटची सत्ता मिळवल्यानंतर १० वर्षांनी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ पुन्हा सत्तेवर परतले आहे.
याप्रसंगी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, हा केरळसाठी एक ऐतिहासिक विजय आहे आणि आम्ही सर्व याबद्दल खूप आनंदी आहोत. ते म्हणाले की, केरळच्या लोकांसाठी हा एक खूप खास दिवस आहे कारण १० वर्षांनंतर यूडीएफ सत्तेवर येत आहे. जनतेने एलडीएफच्या १० वर्षांच्या राजवटीला नाकारले आहे. आता केरळच्या जनतेला चांगले सरकार देणे ही आपली जबाबदारी आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की नुकत्याच झालेल्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत, संयुक्त लोकशाही आघाडीने (यूडीएफ) १४०-सदस्यीय विधानसभेत १०२ जागा जिंकून जबरदस्त पुनरागमन केले, तर एकट्या काँग्रेसने विक्रमी ६३ जागा मिळवल्या, जी राज्यातील त्यांची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी आहे.
