4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

फेब्रुवारी 2022 पासून आतापर्यंत किआ इंडियाने एकूण 10,43,126 युटिलिटी वाहनांची विक्री केली आहे. यापैकी तब्बल 27% हिस्सा एकट्या Kia Carens चा आहे. या कालावधीत कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये Kia Seltos च्या 6,02,390 युनिट्स, Kia Sonet च्या 5,05,246 युनिट्स आणि किआ कॅरेन्सच्या 2,77,236 युनिट्सची विक्री झाली. मात्र FY2026 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत कॅरेन्सने विक्रीत मोठी झेप घेतली आहे.
फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज
एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत कॅरेन्सच्या 66,454 युनिट्सची विक्री झाली, तर मागील वर्षी याच कालावधीत हा आकडा 53,779 युनिट्स इतका होता. म्हणजेच वर्षागणिक (YoY) 24% वाढ नोंदवली गेली आहे. आता कॅरेन्स ही सोनेटनंतर किआची दुसरी सर्वाधिक विक्री होणारी कार ठरली असून तिने सेल्टोसलाही मागे टाकले आहे. कंपनीच्या अंदाजानुसार FY2026 मध्ये कॅरेन्सची विक्री 75,000 ते 77,500 युनिट्सपर्यंत पोहोचू शकते, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च विक्रम ठरू शकतो.
मे 2025 मध्ये Kia India ने कॅरेन्स क्लॅविस लाँच केली. अधिक प्रीमियम डिझाइन, प्रगत फीचर्स आणि 6/7-सीटर पर्यायांसह ही MPV बाजारात आली. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात कॅरेन्स क्लॅविस EV सादर करण्यात आली, जी या MPV चे इलेक्ट्रिक व्हर्जन आहे. या दोन्ही मॉडेल्समुळे Kia Carens ब्रँडला विक्रीत नवी गती मिळाली आहे.
Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार
2025 मध्ये किआने विक्रमी 2,731 इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री नोंदवली, जी वर्षागणिक 558% वाढ दर्शवते. कंपनीचा EV मार्केट शेअर वाढून 1.54% पर्यंत पोहोचला आहे. क्लॅविस EV च्या यशामुळे किआ 17 इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कंपन्यांमध्ये 7व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.