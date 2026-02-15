Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

भारतात अनेक विदेशी ऑटो कंपन्या पाहायला मिळतात. अशीच एक ऑटो कंपनी म्हणजे Kia Motors. नुकतेच कंपनीच्या एका कारने देशात महत्वाची कामगिरी करून दाखवली आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 06:51 PM
फोटो सौैजन्य: Gemini

फोटो सौैजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात Kia Motors कडून विविध सेगमेंटमध्ये कार्स ऑफर
  • Kia Carens कारला ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद
  • 4 वर्षात अडीच लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री
Kia Carens ने भारतीय ऑटो बाजारात चार वर्षे पूर्ण केली आहेत. फेब्रुवारी 2022 मध्ये लाँच झालेल्या या प्रीमियम एमपीव्हीने आजपर्यंत 2,77,236 युनिट्सची देशांतर्गत विक्री नोंदवली आहे, तर 30000 हून अधिक युनिट्स निर्यात करण्यात आल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की कॅरेन्स भारतीय कुटुंबांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Kia India च्या एकूण विक्रीत 27% वाटा

फेब्रुवारी 2022 पासून आतापर्यंत किआ इंडियाने एकूण 10,43,126 युटिलिटी वाहनांची विक्री केली आहे. यापैकी तब्बल 27% हिस्सा एकट्या Kia Carens चा आहे. या कालावधीत कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये Kia Seltos च्या 6,02,390 युनिट्स, Kia Sonet च्या 5,05,246 युनिट्स आणि किआ कॅरेन्सच्या 2,77,236 युनिट्सची विक्री झाली. मात्र FY2026 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत कॅरेन्सने विक्रीत मोठी झेप घेतली आहे.

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

FY2026 मध्ये 24% जबरदस्त वाढ

एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत कॅरेन्सच्या 66,454 युनिट्सची विक्री झाली, तर मागील वर्षी याच कालावधीत हा आकडा 53,779 युनिट्स इतका होता. म्हणजेच वर्षागणिक (YoY) 24% वाढ नोंदवली गेली आहे. आता कॅरेन्स ही सोनेटनंतर किआची दुसरी सर्वाधिक विक्री होणारी कार ठरली असून तिने सेल्टोसलाही मागे टाकले आहे. कंपनीच्या अंदाजानुसार FY2026 मध्ये कॅरेन्सची विक्री 75,000 ते 77,500 युनिट्सपर्यंत पोहोचू शकते, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च विक्रम ठरू शकतो.

Kia Carens Clavis आणि Kia Carens Clavis EV मुळे पूर्ण खेळ बदलला

मे 2025 मध्ये Kia India ने कॅरेन्स क्लॅविस लाँच केली. अधिक प्रीमियम डिझाइन, प्रगत फीचर्स आणि 6/7-सीटर पर्यायांसह ही MPV बाजारात आली. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात कॅरेन्स क्लॅविस EV सादर करण्यात आली, जी या MPV चे इलेक्ट्रिक व्हर्जन आहे. या दोन्ही मॉडेल्समुळे Kia Carens ब्रँडला विक्रीत नवी गती मिळाली आहे.

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

2025 मध्ये किआने विक्रमी 2,731 इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री नोंदवली, जी वर्षागणिक 558% वाढ दर्शवते. कंपनीचा EV मार्केट शेअर वाढून 1.54% पर्यंत पोहोचला आहे. क्लॅविस EV च्या यशामुळे किआ 17 इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कंपन्यांमध्ये 7व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.

Web Title: Kia carens completed 4 years in india more than 2 lakh units sold

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 06:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज
1

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार
2

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच
3

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…
4

अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

Feb 15, 2026 | 06:51 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

Feb 15, 2026 | 06:35 PM
‘नायक’नंतर Anil Kapoor यांना राजकीय पक्षांकडून ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा म्हणाले,…

‘नायक’नंतर Anil Kapoor यांना राजकीय पक्षांकडून ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा म्हणाले,…

Feb 15, 2026 | 06:35 PM
Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा

Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा

Feb 15, 2026 | 06:13 PM
SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

Feb 15, 2026 | 06:12 PM
महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

Feb 15, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM