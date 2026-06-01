या आहेत जगातील ‘सर्वात वेगवान’ सुपरकार! स्पीड रेकॉर्ड पाहून व्हाल थक्क

ऑटोमोबाईल जगतात वेग हा नेहमीच आकर्षणाचा विषय राहिलेला आहे. अनेक नामांकित कंपन्यांनी अतिवेगवान सुपरकार तयार करून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. या कार केवळ शक्तिशाली इंजिनांसाठीच नव्हे तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठीही ओळखल्या जातात. जाणून घेऊया जगातील अशा काही पाच सर्वात वेगवान सुपरकार्सबद्दल.
3. Koenigsegg Agera RS
स्वीडनच्या Koenigsegg कंपनीने तयार केलेल्या या कारने 2017 मध्ये 447.2 किमी/तास (277.9 mph) वेगाचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. उत्कृष्ट एरोडायनॅमिक्स आणि हलके वजन ही तिची वैशिष्ट्ये आहेत. अगेरा RS मध्ये ट्रॅक-फोकस्ड एरोडायनॅमिक्स, सक्रिय रिअर विंग, कार्बन फायबर व्हील्स आणि प्रगत सस्पेन्शन प्रणाली देण्यात आली आहे. अत्यंत वेगवान असूनही ही कार रस्त्यावर कायदेशीररीत्या चालवता येते, हे तिचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.
4.Hennessey Venom GT
2014 मध्ये या कारने अमेरिकेतील केनेडी स्पेस सेंटरच्या रनवेवर 270.49 mph (435.31 किमी/ता) इतका वेग गाठला होता. त्या वेळेतील हा, जगातील सर्वात वेगवान दोन-सीटर स्पोर्ट्स कारचा विक्रम मानला गेला. 7.0-लिटर ट्विन-टर्बो V8 इंजिनसह ही कार अत्यंत कमी वेळेत 0 ते 100 किमी/तास वेग प्राप्त करू शकते. 2010 ते 2017 या दरम्यानच्या कालावधीत या कारचे खूप मर्यादित उत्पादन करण्यात आले होते आणि फक्त 13 गाड्या तयार करण्यात आल्या होत्या. उत्पादनाच्या संख्येच्या काही नियमांमुळे या कारच्या वेगाचा विक्रम अधिकृत गिनीज उत्पादन-कार विक्रम म्हणून नोंदवला गेला नाही.
सुपरकार डॉज हेलकॅट चॅलेंजर: शक्ती, कार्यप्रदर्शन आणि शैली यांचे अनोखे मिश्रण
5.Bugatti Veyron Super Sport
3 जुलै 2010 ला बुगाटीच्या टेस्ट ड्रायव्हर पिएर-हेन्री राफानेल यांनी जर्मनीतील एह्रा-लेसियन ट्रॅकवर Veyron Super Sport चालवत 431.072 किमी/ता (267.8 mph) इतका सरासरी वेग गाठून त्या काळातील जगातील सर्वात वेगवान उत्पादन कारचा किताब मिळवला. तिच्या यशामुळे बुगाटी ब्रँडला जागतिक स्तरावर विशेष ओळख मिळाली.
आजच्या काळात सुपरकार्स केवळ वाहतूक साधन नसून अभियांत्रिकी कौशल्य, वेग आणि नवीन कल्पनांचे प्रतीक बनल्या आहेत. प्रत्येक नवीन विक्रमासोबत ऑटोमोबाईल उद्योग वेगाच्या नव्या सीमा पार करत आहे, आणि भविष्यात आणखी वेगवान कार पाहायला मिळतील यात शंका नाही.