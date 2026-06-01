Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

7,000 आलिशान आणि दुर्मिळ कारचा संग्रह! हे आहे जगातील सर्वात मोठे कारचे कलेक्शन!

Updated On: Jun 01, 2026 | 02:51 PM IST
जाहिरात
सारांश

तुम्ही कधी विचार केलायत का कि, जगातील सगळ्यात मोठं कारचं कलेक्शन कोणाकडे असेल? त्यात किती व कोणत्या कार असतील? चला तर जाणून घेऊयात या जगातील सर्वात मोठ्या कारच्या कलेक्शनच्या बद्दल,

7,000 आलिशान आणि दुर्मिळ कारचा संग्रह! हे आहे जगातील सर्वात मोठे कारचे कलेक्शन!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जगभरात अनेक व्यक्तींना जुन्या, नव्या, महागड्या कैक वस्तूंचा संग्रह करण्याची आवड असते. मग त्या वस्तू कार गाड्या असोत, जुनी शस्त्र असोत, महागडे दागदागिने असोत कि इतर काहीही. तुम्ही कधी विचार केलायत का कि, जगातील सगळ्यात मोठं कारचं कलेक्शन कोणाकडे असेल? त्यात किती व कोणत्या कार असतील? चला तर जाणून घेऊयात या जगातील सर्वात मोठ्या कारच्या कलेक्शन बद्दल,

आग्नेय आशियातील ब्रुनेई देशाचे सुलतान, सुलतान हसनल बोलकिया यांच्याकडे जगातील सर्वात मोठ्या कारच्या संग्रहाचं श्रेय जातं. त्यांच्याकडे असणाऱ्या कारच्या कलेक्शन मध्ये सुमारे 7,000 गाड्या असल्याच मानलं जात. हा आकडा यापेक्षाही जास्त असल्याच सांगितलं जातं. एवढ्या संख्येने हा कारचा संग्रह असून, तो जगातील सर्वात मौल्यवान कार संग्रहांपैकी एक आहे. त्यांच्या या संग्रहाची किंमत अब्जावधी डॉलरमध्ये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो.

ब्रुनेईचा श्रीमंत सुल्तान, कोण आहे हाजी हसनल बोलकिया?

या कारच्या संग्रहात रोल्स-रॉयस, फरारी, लॅमबोर्गीनी, मर्सिडिज बेंझ, पॉर्शे,बेन्टली आणि BMW यांसारख्या जगप्रसिद्ध ब्रँड्सच्या गाड्या आहेत. विशेष म्हणजे सुलतान हसनल बोलकिया यांच्याकडे 600 हून अधिक रोल्स-रॉयस आणि 450 पेक्षा अधिक फरारी गाड्या असल्याचे सांगितले जाते. यातील बऱ्याचशा गाड्या त्यांच्या ऑर्डर नुसार तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचाकडे असणाऱ्या त्या मॉडल जगात दुसरीकडे कुठेही नाहीत. अनेक गाड्यांवर सोन्याचा मुलामाही देण्यात आला आहे, आणि त्यांची रचना खूप आलिशान बनवण्यात आली आहे. त्यांच्या या कार त्यांच्या खासगी गॅरेजमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.

7000 आलिशान गाड्या, सोन्याचे घर… ‘अशी’ आहे ब्रुनेईच्या सुलतानची जीवनशैली

कारलव्हर्स आणि ऑटोमोबाईल तज्ञांसाठी हा संग्रह एक अद्भुत खजिनाच समाजला जातो. ब्रुनेईच्या सुलतानांचा कार संग्रह हा केवळ श्रीमंतीचे प्रतीक नव्हे, तर जगातील दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक वाहनांचे जतन करणारा एक वारसा आहे. त्यामुळे त्यांचा संग्रह आजही जगातील सर्वात मोठा आणि चर्चेचा विषय मानला जातो.

Web Title: Biggest car collection in world

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमच्या कारची नेव्हिगेशन सिस्टम कशी काम करते? जाणून घ्या
1

तुमच्या कारची नेव्हिगेशन सिस्टम कशी काम करते? जाणून घ्या

Hyundai च्या गाड्या १ जूनपासून महागणार; किंमतीत ₹12,800 पर्यंत वाढ
2

Hyundai च्या गाड्या १ जूनपासून महागणार; किंमतीत ₹12,800 पर्यंत वाढ

माणसांची जागा ‘ते’ घेणार! BMW कारखान्यांमध्ये ‘ह्युमनॉइड रोबोट्स’ तैनात; ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मोठ्या क्रांतीमागील नेमके कारण काय?
3

माणसांची जागा ‘ते’ घेणार! BMW कारखान्यांमध्ये ‘ह्युमनॉइड रोबोट्स’ तैनात; ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मोठ्या क्रांतीमागील नेमके कारण काय?

थार घ्यायचा विचार करताय? ह्या आहेत तीन बेस्ट थार ऑप्शन तुमच्यासाठी
4

थार घ्यायचा विचार करताय? ह्या आहेत तीन बेस्ट थार ऑप्शन तुमच्यासाठी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
7,000 आलिशान आणि दुर्मिळ कारचा संग्रह! हे आहे जगातील सर्वात मोठे कारचे कलेक्शन!

7,000 आलिशान आणि दुर्मिळ कारचा संग्रह! हे आहे जगातील सर्वात मोठे कारचे कलेक्शन!

Jun 01, 2026 | 02:51 PM
NCP Politics: राष्ट्रवादीत पुण्यात मोठं बंडाचे वारे! विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीनंतर पहिला राजीनामा; निष्ठावंत कार्यकर्ते आक्रमक

NCP Politics: राष्ट्रवादीत पुण्यात मोठं बंडाचे वारे! विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीनंतर पहिला राजीनामा; निष्ठावंत कार्यकर्ते आक्रमक

Jun 01, 2026 | 02:47 PM
Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

Jun 01, 2026 | 02:45 PM
BSNL vs Vi: Vi मोठा धक्का! व्होडाफोन आयडिया सोडून BSNL ला सरकारने केलं आपलंसं, 4200 कर्मचाऱ्यांना Sim बदलण्याचे आदेश

BSNL vs Vi: Vi मोठा धक्का! व्होडाफोन आयडिया सोडून BSNL ला सरकारने केलं आपलंसं, 4200 कर्मचाऱ्यांना Sim बदलण्याचे आदेश

Jun 01, 2026 | 02:41 PM
नशीब असावे तर असे! Vaibhav Suryavanshi टीम इंडियाकडून खेळणार? BCCI ने दिले ‘हे’ संकेत

नशीब असावे तर असे! Vaibhav Suryavanshi टीम इंडियाकडून खेळणार? BCCI ने दिले ‘हे’ संकेत

Jun 01, 2026 | 02:38 PM
Crime News: छ. संभाजीनगर हादरलं! पोलीस ठाण्याशेजारील मैदानावर १८ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; जुन्या वादातून रक्तरंजित थरार

Crime News: छ. संभाजीनगर हादरलं! पोलीस ठाण्याशेजारील मैदानावर १८ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; जुन्या वादातून रक्तरंजित थरार

Jun 01, 2026 | 02:34 PM
Passport Apply online : पासपोर्ट काढणं झालं सोपं! एजंटशिवाय मोबाईलवरून स्वतः करा अर्ज, काही मिनिटांत काम होईल पूर्ण, जाणून घ्या…

Passport Apply online : पासपोर्ट काढणं झालं सोपं! एजंटशिवाय मोबाईलवरून स्वतः करा अर्ज, काही मिनिटांत काम होईल पूर्ण, जाणून घ्या…

Jun 01, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM