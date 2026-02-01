Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Skoda Kylaq खरेदी करताय? मिळू शकतो मोठा अपडेट! CNG पर्यायासह लाँच होईल SUV

स्कोडाने विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार्स ऑफर केल्या आहेत. Skoda Kylaq ही कंपनीची एक लोकप्रिय एसयूव्ही आहे. आता या एसयूव्हीला एक मोठा अपडेट मिळणार आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 06:27 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • स्कोडा ही देशातील आघाडीची ऑटो कंपनी
  • Skoda Kylaq CNG पर्यायासह होऊ शकते ऑफर
  • पेट्रोल व्हर्जनपेक्षा 70-90 हजारांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या वर्षानुवर्ष बेस्ट कार ऑफर होत असतात. यातही Skoda च्या कार्सना भारतात विशेष मागणी मिळताना दिसते. भारतामध्ये स्कोडा कंपनी विविध सेगमेंटमध्ये आपल्या वाहनांची विक्री करते. कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्कोडाकडून Skoda Kylaq ही एसयूव्ही ऑफर केली जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही एसयूव्ही लवकरच नव्या तंत्रज्ञानासह अपडेट होऊन बाजारात दाखल होऊ शकते. हे नवे तंत्रज्ञान नेमके काय आहे आणि ही कार कधीपर्यंत लाँच होऊ शकते, ते जाणून घेऊया.

अपडेट होऊ शकते Skoda Kylaq

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, स्कोडाकडून कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमधील काइलॅकला अपडेट करण्याची तयारी सुरू आहे. या अपडेटनंतर ही एसयूव्ही नव्या तंत्रज्ञानासह ग्राहकांसाठी उपलब्ध होऊ शकते.

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर EV इंडस्ट्रीवर कोणता परिणाम होईल? जाणून घ्या

Skoda Kylaq चे CNG व्हर्जन येणार?

अहवालांनुसार, Skoda Kylaq ला CNG पर्यायासह लाँच करण्याची तयारी कंपनी करत आहे. मात्र, याबाबत कंपनीकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

कशा पद्धतीने ऑफर केली जाईल?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही एसयूव्ही डीलरशिप स्तरावर CNG किटसह ऑफर केली जाऊ शकते. यापूर्वीही अनेक वाहन उत्पादक आपली वाहने अशाच प्रकारे CNG पर्यायासह उपलब्ध करून देतात.

इंजिन किती दमदार?

Skoda Kylaq मध्ये 1.0 लिटर क्षमतेचे TSI पेट्रोल इंजिन दिले जाते. हे इंजिन 85 किलोवॅटची पॉवर आणि 178 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करते. यामध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि DCT ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

‘हा’ हिशोब लक्षात ठेवा! थेट दारात उभी राहील Toyota Hyryder CNG, फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI

कधी होऊ शकते लाँच?

स्कोडाकडून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे. मात्र, अंदाजानुसार ही एसयूव्ही पुढील काही महिन्यांत बाजारात दाखल होऊ शकते.

किती असू शकते किंमत?

जर Skoda Kylaq CNG पर्यायासह सादर केली गेली, तर तिची संभाव्य एक्स-शोरूम किंमत सामान्य वेरिएंटच्या तुलनेत सुमारे 70 ते 90 हजार रुपयांनी अधिक असू शकते.

 

Published On: Feb 01, 2026 | 06:27 PM

Feb 01, 2026 | 06:27 PM
