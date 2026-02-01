Dharashiv : डॉल्बी चालकांना ४० लाख ७४ हजार रुपयांचा दंड, ऊरसात मोठ्या आवाजात डॉल्बी लावल्याने कारवाई

धाराशिव : सार्वजनिक व खासगी कार्यक्रमांमध्ये डॉल्बी व डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे वाढणाऱ्या ध्वनी व पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात धाराशिव पोलिसांनी कठोर कारवाई करत चार डॉल्बी वाहनांवर तब्बल ४० लाख ७४ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या ऊरसात या डॉल्बी वाजविण्यात आल्या होत्या. त्यावर ही कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे डॉल्बी चालक व मालकांचे धाबे दणाणले असून डॉल्बी प्रेमी नागरिक आणि मालकांसह शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
धाराशिव शहरात सुरू असलेल्या डॉल्बी–डीजेच्या बेकायदेशीर वापरामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात सहा डॉल्बी व डीजे चालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यातील चार डॉल्बी, डीजे वाहनांना प्रत्येकी १० लाख रुपये अशा एकूण ४० लाख रुपयांच्या हमी रक्षण बंदपत्रावर, अटी व शर्तींसह तात्पुरते ताब्यात देण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. डी. गायकवाड यांनी ३० जानेवारी रोजी दिले आहेत. तर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालयाने संबंधित वाहनांवर १४,५००, १९,५००, १७,५०० व २२,५०० रुपये असा एकूण ७४ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ६ जानेवारी रोजी धाराशिव शहरातील हजरत खॉजा शमशोद्दीन गाजी (रहे.) यांच्या उरूसानिमित्त डॉल्बी–डीजे लावण्यात आले होते. मात्र ठरवून दिलेल्या ध्वनीमर्यादेपेक्षा अधिक आवाज केल्याने संपूर्ण शहरात प्रचंड दणदणाट झाला. त्यामुळे शहर पोलिसांनी चार डॉल्बी वाहने, साऊंड सिस्टिमसह ताब्यात घेतली होती. या प्रकरणी ध्वनी प्रदूषण कायद्याच्या कलम ३, ४, ५ व ६, पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ व ४ तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९३, २८९, २९२ व २२३ अन्वये गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने संबंधित डॉल्बी, डीजे व साऊंड सिस्टिम तसेच वाहने कोणत्याही बेकायदेशीर कामासाठी वापरण्यास कायमची बंदी घातली आहे. तसेच ही वाहने विकता येणार नाहीत, त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही आणि न्यायालयीन आदेशानुसार ती सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, अप्पर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुरेशकुमार राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शहर पोलीस निरीक्षक कुमार दराडे यांच्या पथकाने केली. या पथकात पोलीस उपनिरीक्षक संदीप ओहाळ, अक्षय दिघोळे, तसेच अंमलदार ज्ञानेश्वर माळी व राम कनामे यांचा समावेश होता. या न्यायालयीन आदेशामुळे यापुढे धाराशिव शहरात डॉल्बी–डीजेच्या बेकायदेशीर वापराला चाप बसेल, असा ठाम संदेश गेला असून डॉल्बीमुक्त शहराकडे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.