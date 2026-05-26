होंडा आणि बजाजला मागे टाकत ‘ही’ इलेक्ट्रिक स्कूटर ठरतेय बेस्ट; एका चार्जवर 212 किमी धावणार

नवी दिल्ली : सध्या भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. पूर्वी, लोक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करण्यापूर्वी चार्जिंग आणि रेंजचा विचार करत असत पण आता बाजारात अशा स्कूटर आल्या आहेत, ज्या लांबच्या प्रवासासाठी उत्कृष्ट ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, काही इलेक्ट्रिक स्कूटर आता एका चार्जवर 200 किमीपेक्षा जास्त रेंज देतात. यामुळेच ग्राहक पेट्रोल स्कूटर सोडून इलेक्ट्रिक स्कूटरकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहेत.
लांब पल्ल्याची रेंज, कमी देखभाल खर्च आणि स्मार्ट फीचर्समुळे मोठ्या संख्येने ग्राहक आकर्षित झाले आहेत. सध्या, TVS iQube च्या हाय-एंड मॉडेल्सची सर्वाधिक चर्चा आहे. बजाज आणि होंडाची आगामी EV मॉडेल्सदेखील बाजारातील स्पर्धा अधिक रंजक बनवत आहेत. ग्राहक केवळ डिझाइनलाच नव्हे, तर बॅटरीची कार्यक्षमता आणि प्रत्यक्ष रेंजला अधिकाधिक प्राधान्य देत आहेत.
212 किमी रेंजमुळे इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या जगात बदल
लांब पल्ल्याच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजारपेठेत एक नवीन ट्रेंड बनल्या आहेत. TVS iQube चे काही प्रीमियम मॉडेल्स 212 किमी पर्यंतची IDC रेंज देण्याचा दावा करतात. यामुळेच लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्यांमध्ये ती अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे. स्कूटर्समध्ये टचस्क्रीन डिस्प्ले, नेव्हिगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि मल्टिपल रायडिंग मोड्स यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये देखील उपलब्ध आहेत.
अनेक वाहनांमध्ये बॅटरी जास्त रेंज
एथर आणि ओला सारख्या कंपन्या देखील त्यांच्या नवीन मॉडेल्समध्ये चांगल्या बॅटरी आणि जास्त रेंज देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. वाढत्या पेट्रोलच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, जास्त रेंजच्या ईव्ही अधिक फायदेशीर ठरत आहेत.
होंडा आणि बजाजसाठी स्पर्धा सोपी नाही
बजाज चेतक विश्वसनीय कामगिरीसाठी ओळखली जाते, तर होंडा देखील भारतीय बाजारपेठेसाठी नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विकसित करत आहे. मात्र, नवीन ईव्ही ब्रँड्स सध्या त्यांच्या जास्त रेंज आणि हाय-टेक वैशिष्ट्यांमुळे अधिक लक्ष वेधून घेत आहेत. ग्राहकांना आता अशा स्कूटर्स हव्या आहेत ज्या स्टायलिश दिसतील, जास्त अंतर कापतील आणि दैनंदिन खर्च कमी करतील.
