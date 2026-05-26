दुहेरी आनंद! दिव्यांका – विवेकने दिली चाहत्यांना खुषखबर, ‘करण अर्जुन आ गए’; जुळ्या मुलांना दिला जन्म

Updated On: May 26, 2026 | 11:25 AM IST
गेल्या काही दिवसांपासून दिव्यांका आणि विवेक दहिया हे Cloud 9 वर आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही आणि आता दोघांनी जुळ्या मुलांचा जन्म झाल्याची गोड बातमी दिली आहे.

दिव्यांका त्रिपाठी - विवेक दहियाला जुळी पुत्रप्राप्ती (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • दिव्यांका त्रिपाठी दहियाने दिला जुळ्या मुलांना जन्म
  • विवेकने केली पोस्ट शेअर 
  • चाहत्यांना दिली Good News!
सेलिब्रिटींच्या आय़ुष्यात काय चालले आहे हे तर प्रत्येकाला माहीत करून घ्यायचे असतं आणि त्यातही सर्वांची आवडती दिव्यांका त्रिपाठी असेल तर मग पहायलाच नको. मनोरंजन क्षेत्रात वयाच्या ४१ व्या दिव्यांका गरोदर राहिली आहे आणि तेव्हापासूनच तिच्या चाहत्यांसाठी खूपच आनंदाचे वातावरण तयार झाले. पहिले ६ महिने गरोदर असल्याची बातमी कुठेही लीक होऊ न देता दिव्यांका त्रिपाठी आणि विवेक दहियाने नंतर मात्र आपल्या डोहाळे जेवणापासून सर्व फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले होते. दरम्यान कालच दोघांनी प्रेगन्सी फोटोशूटही शेअर केले आणि काही वेळापूर्वीच चाहत्यांना दुहेरी आनंद देत जुळ्या मुलांचा जन्म झाल्याचे सांगितले आहे. अगदी शेवटपर्यंत ही बातमीदेखील दोघांनी कुठेही सांगितली नव्हती की, दिव्यांकाला जुळी होणार आहेत. दरम्यान दोघांवरही सोशल मीडियावर प्रेमाचा आणि कमेंट्सचा वर्षाव होता

काय दिले कॅप्शन 

विवेक आणि दिव्यांकाने ही गोड बातमी शेअर करत मजेशीर कॅप्शन दिली आहे, ‘अखेर प्रतिक्षा संपली, ‘द बॉईज’ आले आहेत आणि आम्ही कल्पना केली त्यापेक्षाही आयुष्य अधिक सुंदर आहे. माझे करण अर्जुन आले. तुम्हा सर्वांचे आशीर्वाद आणि प्रेम असंच राहू दे आणि आमच्या आयुष्यातील पालक म्हणून हा नवा प्रवास इथपासून सुरू होतोय.’

Web Title: Divyanka tripathi dahiya blessed with twin baby boys vivek dahiya shared on social media

Published On: May 26, 2026 | 11:25 AM

