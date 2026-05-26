Crime News : मिरा-भाईंदर हादरलं! डिलिव्हरी बॉयवर जीवघेणा हल्ला; आर्थिक वादातून ब्लेडने वार केल्याचा आरोप

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाऊसागर पांडुरंग भोरगे (वय 24), व्यवसाय – डिलिव्हरी बॉय, यांनी नवघर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत सांगितले की, त्यांचा परिचित राहुल पासवान याच्यासोबत पूर्वी आर्थिक व्यवहारावरून वाद झाला होता. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीसाठी दिलेले पैसे बुडाल्यानंतर ते पैसे परत करण्यात आले होते, मात्र त्यानंतरही धमक्या आणि वाद सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, दोघांमधील वाद मिटवण्यासाठी 25 मे रोजी सायंकाळी सुमारे 7 वाजता भाईंदर पूर्वेतील बाळासाहेब ठाकरे मैदानाजवळ भेट ठरवण्यात आली होती. त्यावेळी वाद वाढून राहुल पासवान आणि त्याच्या सोबत असलेल्या व्यक्तींनी शिवीगाळ, धक्काबुक्की करत ब्लेडसारख्या धारदार वस्तूने पोट व छातीवर वार केला तसेच डोक्याच्या मागील बाजूस दगडाने मारहाण करून दुखापत केल्याचा आरोप आहे. “तुला भाईंदरमधून जाऊ देणार नाही,” अशी धमकीही देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. जखमी भाऊसागर भोरगे यांचे मित्र घटनास्थळी आल्यानंतर आरोपी पळून गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर जखमीला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवून नवघर पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली.
दरम्यान, स्थानिकांकडून राहुल पासवान कुटुंबाविरोधात पूर्वीही परिसरात वाद, भांडणे आणि मारहाणीच्या घटना घडल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. तसेच या हल्ल्यामागे कथित “105 टोळी” चा आधार असल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला आहे. मात्र या आरोपांची अधिकृत पुष्टी पोलिसांकडून झालेली नाही.
स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, बाळासाहेब ठाकरे मैदान परिसरात काही बाहेरील व्यक्ती नियमितपणे एकत्र येऊन गट तयार करत असून त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी केवळ एफआयआर नोंदवून न थांबता सखोल तपास करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नवघर पोलीस या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पुढील कारवाई करणार का? की वाढत्या टोळीबाजीमुळे परिसरातील नागरिक असुरक्षितच राहणार?
