Tata Punch EV vs Citroen eC3: कोणती इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणे तुमच्यासाठी जास्त बेस्ट?

अशातच, जर तुम्ही पहिल्यांदाच इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. तुम्हाला शहरात चालवण्यास सोपी, आरामात चार लोक बसू शकतील आणि चांगली रेंज देणारी कार हवी असेल, तर Tata Punch EV आणि Citroen eC3 हे दोन चांगले पर्याय आहेत. दोन्ही कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आहेत आणि पूर्ण चार्जवर 240 किलोमीटरपेक्षा जास्त रेंजचा दावा करतात. मात्र, यापैकी कोणती कार तुमच्यासाठी बेस्ट? चला जाणून घेऊयात.
January 2026 मध्ये ‘या’ एकपेक्षा एक सरस कार लाँच होण्याच्या रांगेत, जाणून घ्या संपूर्ण यादी
टाटा पंच ईव्हीला अधिक फ्यूचरिस्टिक लूक दिला आहे. त्यात डिजिटल एलईडी डीआरएल, बंद फ्रंट ग्रिल आणि मजबूत एसयूव्हीसारखी स्टान्स आहे. लहान आकार असूनही, ही कार पॉवरफुल दिसते. दरम्यान, Citroen eC3 ची रचना सोपी आहे, जी पेट्रोल C3 सारखी आहे. त्यात स्प्लिट डीआरएल आणि हॅलोजन हेडलाइट्स आहेत. त्याचा पुढचा भाग थोडा स्पोर्टी आहे, परंतु एकूणच, पंच ईव्ही अधिक प्रीमियम वाटतो.
Citroen eC3 मध्ये 29.2 kWh एअर-कूल्ड बॅटरी आहे, जी कंपनीच्या मते 246 किमीची रेंज देते. त्याची मोटर 57 hp पॉवर आणि 143 Nm टॉर्क निर्माण करते. ही कार शहरी ड्रायव्हिंगसाठी ठीक आहे, परंतु हायवेवर फार वेगवान वाटत नाही. दरम्यान, टाटा पंच EV दोन बॅटरी पर्यायांमध्ये येते – 25 kWh आणि 35 kWh. मोठ्या बॅटरीसह, त्याची रिअल वर्ल्ड रेंज सुमारे 280–290 किमीपर्यंत पोहोचू शकते. याची मोटर अधिक पॉवरफुल आहे, ज्यामुळे ड्रायव्हिंग अधिक सहज आणि जलद होते. पंच EV मध्ये लॉंग बॅटरी वॉरंटी देखील मिळते.
‘या’ राज्यातील EV खरेदीदारांची बल्ले बल्ले! रोड टॅक्समधून मिळणार 100 टक्क्यांची सूट, रजिस्ट्रेशनसाठी सुद्धा एकही पैसे लागणार
Citroen eC3 मध्ये 10.2-इंचाचा टचस्क्रीन, डिजिटल मीटर, दोन ड्राइव्ह मोड आणि 315-लिटरचा मोठा बूट स्पेस आहे. मात्र, त्यात अनेक प्रीमियम फीचर्सचा अभाव आहे. टाटा पंच ईव्ही फीचर्सच्या बाबतीत खूप पुढे आहे. त्यात दोन मोठे 10.24-इंच डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, क्रूझ कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि पॅडल शिफ्टर्स सारखी फीचर्स आहेत. शिवाय, पंच ईव्हीला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग आहे, तर eC3 मध्ये सेफ्टी फीचर्स कमी पाहायला मिळतात.
Citroen eC3 ची किंमत 12.90 लाख ते 13.53 लाख रुपयांपर्यंत आहे. टाटा पंच ईव्हीची किंमत 9.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि टॉप-स्पेक मॉडेलसाठी 14.44 लाख रुपयांपर्यंत जाते. याचा अर्थ पंच ईव्हीचे बेस मॉडेल अधिक परवडणारे आहे आणि त्यात अधिक विविधता आहे.
जर तुमचे बजेट मर्यादित असेल आणि अधिक फीचर्स , चांगली रेंज आणि मजबूत सुरक्षितता शोधत असाल, तर टाटा पंच ईव्ही बेस्ट कार आहे. सिट्रोएन ईसी३ साधे डिझाइन आणि मोठे बूट स्पेस शोधणाऱ्यांसाठी चांगला ऑप्शन आहे. एकूणच, टाटा पंच ईव्ही बहुतेक भारतीय ग्राहकांसाठी एक चांगला आणि सुरक्षित पर्याय आहे.