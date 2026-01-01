Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

January 2026 मध्ये ‘या’ एकपेक्षा एक सरस कार लाँच होण्याच्या रांगेत, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

नवीन वर्षात म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये दमदार कार्स लाँच होण्याच्या तयारीत आहे. यात Kia Seltos पासून Renault च्या नवीन SUV चा समावेश आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 04:10 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • जानेवारीत दमदार कार लाँच होण्याच्या तयारीत
  • टाटापासून कियापर्यंत, अनेक कंपन्या लाँच करणार नवीन कार्स
  • संपूर्ण यादीबद्दल जाणून घ्या
2025 मध्ये अनेक दमदार कार्स लाँच झाल्या. आता जानेवारी 2026 मध्ये सुद्धा अनेक उत्तम नवनवीन कार्स लाँच होण्यास सज्ज होत आहे. यात काही अपडेटेड तर काही नवीन कार्सचा समावेश आहे. भारतात दरमहा लाखो कार विकल्या जातात. त्यातही विक्री वाढवण्यासाठी, कंपनी दरमहा अनेक नवीन कार सादर करतात आणि लाँच करतात.चला जाणून घेऊयात, जानेवारी 2026 मध्ये कोणत्या SUV लाँच होण्याची शक्यता आहे.

किआ सेल्टोस (Kia Seltos)

किआ 2026 मध्ये पहिल्यांदा त्यांची मिड साइझ एसयूव्ही, सेल्टोसचे नवीन जनरेशन लाँच करेल. कंपनी येत्या 2 जानेवारी रोजी या एसयूव्हीची किंमत अधिकृतपणे जाहीर करेल. सेल्टोस यापूर्वी डिसेंबर 2025 मध्ये सादर करण्यात आली होती. कारच्या एक्सटिरिअर आणि इंटिरिअरमध्ये अनेक मोठे बदल होणार आहेत, ज्यामुळे ती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली दिसणार आहे.

महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO)

महिंद्रा नवीन वर्षात नवीन 7XO लाँच करण्याची तयारी करत आहे. या SUV मध्ये अनेक प्रभावी फीचर्स असतील. यात लेव्हल-2 ADAS, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि हरमन ऑडिओ सिस्टम सारखी फीचर्स देखील दिली जातील.

टाटा हॅरियर (Tata Harrier)

टाटा हॅरियर ही टाटा मोटर्सची एक लोकप्रिय एसयूव्ही आहे. कंपनीने पूर्वी ही एसयूव्ही डिझेल इंजिनसह ऑफर केली होती, परंतु आता याचे पेट्रोल व्हेरिएंट देखील जानेवारीमध्ये लाँच केला जाणार आहे.

टाटा सफारी (Tata Safari)

टाटा हॅरियर व्यतिरिक्त सफारी देखील ऑफर केली जाते. कंपनीने ऑफर केलेली ही एसयूव्ही आता डिझेल इंजिननंतर पेट्रोल इंजिनसह ऑफर करण्याची तयारी करत आहे. ही डिसेंबरमध्ये हॅरियरच्या पेट्रोल व्हेरिएंटसह देखील सादर करण्यात आली होती, परंतु आता ती जानेवारीमध्ये लाँच केली जाईल.

रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster)

रेनॉल्ट भारतात डस्टरची नवीन जनरेशन सादर करण्याची तयारी देखील करत आहे. कंपनीने सोशल मीडियावर घोषणा केली आहे की ती डिसेंबर 2025 मध्ये लाँच केली जाईल. अशी अपेक्षा आहे की ही एसयूव्ही अनेक उत्कृष्ट फीचर्ससह ऑफर होईल.

निसान ग्रॅव्हाइट (Nissan Gravite)

निसान या महिन्यात त्यांची बजेट एमपीव्ही, ग्रॅव्हाइट देखील लाँच करणार आहे. कंपनीने डिसेंबरच्या अखेरीस या एमपीव्हीच्या लाँचिंगची तारीख आधीच जाहीर केली आहे. ती 1-लिटर पेट्रोल इंजिन आणि सीएनजी पर्यायांसह देखील ऑफर केली जाईल.

