January 2026 मध्ये ‘या’ एकपेक्षा एक सरस कार लाँच होण्याच्या रांगेत, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

किआ 2026 मध्ये पहिल्यांदा त्यांची मिड साइझ एसयूव्ही, सेल्टोसचे नवीन जनरेशन लाँच करेल. कंपनी येत्या 2 जानेवारी रोजी या एसयूव्हीची किंमत अधिकृतपणे जाहीर करेल. सेल्टोस यापूर्वी डिसेंबर 2025 मध्ये सादर करण्यात आली होती. कारच्या एक्सटिरिअर आणि इंटिरिअरमध्ये अनेक मोठे बदल होणार आहेत, ज्यामुळे ती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली दिसणार आहे.
महिंद्रा नवीन वर्षात नवीन 7XO लाँच करण्याची तयारी करत आहे. या SUV मध्ये अनेक प्रभावी फीचर्स असतील. यात लेव्हल-2 ADAS, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि हरमन ऑडिओ सिस्टम सारखी फीचर्स देखील दिली जातील.
टाटा हॅरियर ही टाटा मोटर्सची एक लोकप्रिय एसयूव्ही आहे. कंपनीने पूर्वी ही एसयूव्ही डिझेल इंजिनसह ऑफर केली होती, परंतु आता याचे पेट्रोल व्हेरिएंट देखील जानेवारीमध्ये लाँच केला जाणार आहे.
टाटा हॅरियर व्यतिरिक्त सफारी देखील ऑफर केली जाते. कंपनीने ऑफर केलेली ही एसयूव्ही आता डिझेल इंजिननंतर पेट्रोल इंजिनसह ऑफर करण्याची तयारी करत आहे. ही डिसेंबरमध्ये हॅरियरच्या पेट्रोल व्हेरिएंटसह देखील सादर करण्यात आली होती, परंतु आता ती जानेवारीमध्ये लाँच केली जाईल.
रेनॉल्ट भारतात डस्टरची नवीन जनरेशन सादर करण्याची तयारी देखील करत आहे. कंपनीने सोशल मीडियावर घोषणा केली आहे की ती डिसेंबर 2025 मध्ये लाँच केली जाईल. अशी अपेक्षा आहे की ही एसयूव्ही अनेक उत्कृष्ट फीचर्ससह ऑफर होईल.
निसान या महिन्यात त्यांची बजेट एमपीव्ही, ग्रॅव्हाइट देखील लाँच करणार आहे. कंपनीने डिसेंबरच्या अखेरीस या एमपीव्हीच्या लाँचिंगची तारीख आधीच जाहीर केली आहे. ती 1-लिटर पेट्रोल इंजिन आणि सीएनजी पर्यायांसह देखील ऑफर केली जाईल.